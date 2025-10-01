Prenumerera

JVM-kollen: De är givna – de kan spurta sig in i truppen

Måns Karlsson
Chefredaktör

Det är bara drygt två månader kvar tills dess att Magnus Hävelid tar ut truppen – och Sveriges resa mot ett tredje JVM-guld inleds. Hockeysverige.se tar redan nu tempen på ett gäng av de VM-aktuella spelarna. Vi tittar närmare på några utvalda spelare som är givna, några som är på väg att spela sig in i laget – och några som av olika anledningar är på väg att ramla bort från en möjlig plats i laget. 

  • 15 (!) spelare givna.
  • De underåriga måste leverera.
  • Vem tar tredjespaden?
  • ”Gissar att han är given om en månad”
  • Kan bli den stora jokern.
  • Doldisen toppar hela poängligan – kan bli dunderskrällen.
  • MoDo-talangernas succé – kan de spurta sig in i laget?
  • Spelarna som kan ramla ur truppen.

