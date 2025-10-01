Det är bara drygt två månader kvar tills dess att Magnus Hävelid tar ut truppen – och Sveriges resa mot ett tredje JVM-guld inleds. Hockeysverige.se tar redan nu tempen på ett gäng av de VM-aktuella spelarna. Vi tittar närmare på några utvalda spelare som är givna, några som är på väg att spela sig in i laget – och några som av olika anledningar är på väg att ramla bort från en möjlig plats i laget.

15 (!) spelare givna.

De underåriga måste leverera.

Vem tar tredjespaden?

”Gissar att han är given om en månad”

Kan bli den stora jokern.

Doldisen toppar hela poängligan – kan bli dunderskrällen.

MoDo-talangernas succé – kan de spurta sig in i laget?

Spelarna som kan ramla ur truppen. Loading ..