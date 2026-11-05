Domen i Rysslandshärvan: "IIHF presenterade inte tillräckliga bevis"

IIHF:s argument mot Rysslands medverkan håller inte, menar skiljedomstolen CAS. Foto: Bildbyrån

Det är fullt kaos i hockeyvärlden efter CAS beslut att ge Ryssland rätt att åter träda in i den internationella ishockeyn efter att ha varit portade av IIHF i närmare fem år.

I efterspelet till skiljedomstolens besked har IIHF fått svidande kritik för att man inte anpassat sina stadgar efter rådande läge och på så vis kunnat hålla Ryssland borta från den internationella ishockeyn så länge anfallskriget mot Ukraina pågår.

Nu uttalar sig också CAS i frågan efter den hätska debatt och de bojkotter som dykt upp till en följd av deras beslut.

I ett pressmeddelande skriver skiljedomstolen att man "uppmärksammar de starka reaktioner på det beslut som en CAS-panel meddelade fredagen den 30 oktober 2026, gällande ryska lags deltagande i Internationella ishockeyförbundets (IIHF) tävlingar". Här understryker man också att beslutet fattats "utifrån de juridiska omständigheterna i ett överklagande och uteslutande på grundval av de argument och bevis som parterna har lagt fram".

IIHF:s stadgar saknar grund för

Uppdraget som CAS-panelen hade var att undersöka "huruvida IIHF:s beslut i juli 2026 att inte återintegrera ryska lag fattades i enlighet med de gällande stadgarna och regelverken". Panelen har baserat på de bevis som framförts konstaterat att så inte är fallet då IIHF har använt argument om säkerhetsrisker för deltagande spelare och andra personer runt de turneringar och evenemang de anordnar. Det är argument som inte håller vatten, menar CAS.

"Panelen påpekade även att det tidigare hade framförts farhågor kring detta inom IIHF:s egna interna processer", uppger man.

Kort och gott anser man att IIHF inte har kunnat styrka att man håller Ryssland borta på rätt grunder så som deras stadgar är formulerade just nu.

Man skriver också att man har för avsikt att publicera beslutet i sin helhet för att vara så transparenta som möjligt.

Med Junior-VM en och en halv månad bort är det i nuläget väldigt oklart hur IIHF kommer att hantera situationen. Flera nationsförbund, inklusive Sveriges, har meddelat att man inte kommer att spela matcher mot Ryssland.