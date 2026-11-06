Magnus Hävelid lyfter Genborg inför JVM 2027.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån.

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

"Man ska aldrig ge upp när man har en målchans"

Orden kom från SVT:s Håkan Loob när han för ett år sedan kommenterade Eddie Genborgs viktiga 3–2-mål i semifinalen mot Finland. Ett mål som kom efter att Timrå IK-löftet vallat in pucken via målvakten, på sin egna retur, bakom den förlängda mållinjen.

Nu, när Genborg visar vägen på precis samma vis, rullas målet av Magnus Hävelid för att förbereda guldförsvaret i JVM.

– Hans kämparglöd är jätteviktig på alla sätt och vis. När vi samlades här tidigare i veckan så visade jag bland annat hans mål mot Finland. Det finns olika typer av mål, inte bara "tic-tac-toe", och jag vill få in det i den här gruppen. Vi är på stor is, vi vet att ska vi in på liten, men att man vet att när du får läget, ta läget, ta skottet, berättar han för hockeysverige.se.

Förbundskaptenen fortsätter om torsdagens genrepseger, 9–2 mot Schweiz, där Genborg stod för ett hattrick – med ett läckert första mål efter att han tappat balansen flera gånger om, fullföljt, tagit ytan framför mål, och sprätt upp pucken med klubban mellan benen.

– Han var den som visade det lite i andra också. Han tar det det är höga skottet (mål nr. 2), har ett väldigt bra skott, och det blir mål. Men det var ju mål från "backdoor" som han gjorde för ett år sedan. Han har otroligt bra förmåga för det där också. Vi behöver få in fler som har den här attack-villigheten.

Kan växa ytterligare med rollen: "Tagit ytterligare steg"

Dagens tredje kom desto enklare efter en fin framspelning av Oliwer Sjöström, men sedan spelade också Genborg fram Milan Sundström till 9–2. Det blev femte poängen över de två första matcherna i Nyköping.

– Det är rimligt att han gör hattrick. Han är bara en sjukt bra hockeyspelare. Jag gillar hans spelartyp, så det är coolt att kolla på, hyllar lagkamraten Jonas Lagerberg Hoen.

– Jag var ju på isen och tyckte mig se att klubban gick mellan benen. Det var snyggare än jag trodde först. Sen gör han två till. Det är en spelare som jag har kollat på och lite ser upp till, i alla fall innan. Han var riktigt het idag, säger Alexander Command.

Magnus Hävelid tycker sig också se en ännu bättre spelare än den som förra året gjorde 3+5 när JVM-guldet säkrades.

– Eddie är en väldigt, väldigt bra spelare. Han ser väldigt pigg ut också, tycker jag, och leder vårt lag. Han var ju med förra året och hade en viktig roll där, och jag tycker faktiskt att han har tagit ytterligare steg här. Han får göra tre mål, och några sådana där Eddie Genborg-mål på något sätt. Han vet vilka ytor han ska söka upp. Jag tycker att han visar vägen för vår grupp, säger han.

I första genrepsmatchen, mot Slovakien, belönades också Genborg med ett C på bröstet.

– Ja, det hoppas jag, att han känner förtroendet, säger Hävelid om huruvida SHL-löftet växer av det.

– Han kan axla den rollen också. Vi hade A på honom idag (mot Schweiz), vi roterade runt lite, men jag tycker att det är kul att han kommer hit och driver på oss på träningarna också. Det är viktigt.