Här är stjärnorna som missar JVM
Som vanligt får vi se nästan alla världens bästa juniorer i JVM – men som vanligt finns det undantag. I år är en handfull spelare stoppade från sina NHL-klubbar att deltaga – och det finns också några andra möjliga stjärnspelare som av andra skäl inte kommer delta i årets turnering.
- Är en av världens bästa spelare – kan få spela OS för Kanada.
- Skadad i sista stund – missar turneringen.
- Kan stoppas – trots att han spelar i AHL.
- Dominerar i juniorligan – tas ändå inte ut i landslaget.
- Årets rookie i SHL petades.
