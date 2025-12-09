Här är Danmarks trupp i JVM 2025/2026

Danmark är tillbaka i JVM:s A-division efter sex år i B-VM. Här är truppen till turneringen.

Mads Kongsbak Klyvø.

Foto: Bildbyrån.

2019 åkte Danmark ur JVM:s A-grupp efter fem år. Nu är man tillbaka igen efter att ha avancerat från B-VM förra året.

Danmark spelar i grupp B, där de möter Finland, Kanada, Tjeckien och Lettland. Och nu har man tagit ut det lag som ska representera landet.

I truppen finns sju spelare som till vardags hör hemma i Sverige. Bland dem återfinns den enda NHL-draftade spelaren, Mads Kongsbak Klyvø. Han spelar för Frölunda, och valdes av Florida Panthers i fjärderundan av draften.

Danmarks trupp i JVM 2025/2026

Målvakter

Anton Emil Wilde Larsen

Tobias Renner Christensen

Patrick Tiedjen

Backar

Frederick Amondsen

Jeppe Bertram

Viggo Damgaard

Oliver Green (Malmö)

Markus Jakobsen

Jeppe Kramer

Jesper Bank Olesen

Frederik Rundh (Olofström)

Emil Saaby Jakobsen (Karlskrona)

Forwards

Andrew Bjergstad

Elias Borup Olsen

William Bundgaard (HV71)

Lasse Bærentsen

Albert Grossmann

Lucas Cilan Hjorth Jensen

Mads Kongsbak Klyvø (Frölunda)

Oliver Dejbjerg Larsen (Rögle)

Anton Linde

Tristan Petersen

Martinus Uggerhøj Schioldan (HV71)

Sebastian Strømstad