Här är Danmarks trupp i JVM 2025/2026
Danmark är tillbaka i JVM:s A-division efter sex år i B-VM. Här är truppen till turneringen.
2019 åkte Danmark ur JVM:s A-grupp efter fem år. Nu är man tillbaka igen efter att ha avancerat från B-VM förra året.
Danmark spelar i grupp B, där de möter Finland, Kanada, Tjeckien och Lettland. Och nu har man tagit ut det lag som ska representera landet.
I truppen finns sju spelare som till vardags hör hemma i Sverige. Bland dem återfinns den enda NHL-draftade spelaren, Mads Kongsbak Klyvø. Han spelar för Frölunda, och valdes av Florida Panthers i fjärderundan av draften.
Målvakter
Anton Emil Wilde Larsen
Tobias Renner Christensen
Patrick Tiedjen
Backar
Frederick Amondsen
Jeppe Bertram
Viggo Damgaard
Oliver Green (Malmö)
Markus Jakobsen
Jeppe Kramer
Jesper Bank Olesen
Frederik Rundh (Olofström)
Emil Saaby Jakobsen (Karlskrona)
Forwards
Andrew Bjergstad
Elias Borup Olsen
William Bundgaard (HV71)
Lasse Bærentsen
Albert Grossmann
Lucas Cilan Hjorth Jensen
Mads Kongsbak Klyvø (Frölunda)
Oliver Dejbjerg Larsen (Rögle)
Anton Linde
Tristan Petersen
Martinus Uggerhøj Schioldan (HV71)
Sebastian Strømstad
