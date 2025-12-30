Storlöftets uppvisning – nu toppar han JVM:s poängliga

Gavin McKenna har fått en flygande start på årets JVM-turnering.

I natt stod storlöftet för ett hattrick i 9–1-krossen mot Danmark – och toppar nu JVM:s poängliga.

Gavin McKenna.

Foto: Christopher Katsarov/AP/Alamy

Medan Ivar Stenberg haft en mer försiktig inledning på JVM-turneringen rent poängmässigt med tre poäng på tre matcher har konkurrenten om att gå först i sommarens NHL-draft, Gavin McKenna, tagit större plats i poängprotokollet.

Efter att han stått för två assist i båda matcherna mot Tjeckien och Lettland slog McKenna i natt till med ett hattrick när Kanada körde över Danmark med hela 9–1.

McKenna inledde målskyttet i den första perioden med matchens första mål i powerplay, innan han även satte 5–1 med drygt fem minuter kvar att spela av den andra perioden. Supertalangen fullbordade därefter sitt hattrick i den tredje perioden, då han fintade bort Patrick Tiedjen och retsamt lade in 7–1-pucken bakom den danske burväktaren.

Har gjort sju poäng på tre JVM-matcher

Forwarden, som fyllde 18 år den 20 december, har nu gjort sju poäng (3+4) på de tre inledande matcherna i JVM och toppar därmed mästerskapets poängliga.

Gavin McKenna var en av fyra forwards i Kanada som lämnade nattens storseger med tre poäng i protokollet. Förutom han stod även Porter Martone, Michael Misa och Brady Martin alla för tre poäng vardera i 9–1-segern.

Frölundas forwardstalang Mads Kongsbak Klyvø stod för Danmarks enda mål i matchen.

Kanada – Danmark 9–1

Kanada: Gavin McKenna (3), Porter Martone (2), Braeden Cootes, Zayne Parekh, Michael Misa, Kashawn Aitcheson.

Danmark: Mads Kongsbak Klyvø.