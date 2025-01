”Länge sedan Timrå hade resurserna laget har nu”

1974 nådde Timrå sin bästa notering noteringen i Sveriges högsta serie.

Nu menar en av klubbens största, Henrik Zetterberg, att laget har alla resurser för att säkra sitt första SM-guld.

– Sett över hela säsongen har Timrå gjort det otroligt bra, säger ”Zäta” till hockeysverige.se.

Henrik Zetterberg och Timrås stjärnor 2024/25. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Timrå går mot en av sina bästa säsonger någonsin. Just nu femma i SHL och visar upp ett spel som lovar gott inför det väntande slutspelet. Som bäst har Timrå kommit tvåa i högsta serien. Det var så långt tillbaka som säsongen 1973/74. Kan man slå det rekordet den här säsongen?



Henrik Zetterberg är en av Timrås största spelare genom alla tider. På meritlistan har han bland mycket annat Stanley Cup-vinst, OS-guld och VM-guld. Givetvis följer han sitt gamla lag och är imponerad över den säsongen Timrå gjort.



– Sett över hela säsongen har Timrå gjort det otroligt bra. Om man tänker med på att dom gick ut och tog en internationell tränare, Olli Jokinen, som kommer in och sticker ut lite mot hur det är i andra lag, säger Henrik Zetterberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Just med det sättet laget spelar, att vara skridskostarka, forecheck och så vidare har man, som sagt var, gjort det otroligt bra.

– Sedan har Kimmo (Kapanen) gjort ett fantastiskt jobb med lagbygget. Timrå har en bra trupp och jag tycker att det är otroligt kul att det är så många som idag väljer att gå till Timrå. Jag är väldigt, väldigt laddad inför slutfasen för att se vad killarna kan åstadkomma i ett slutspel.



Timrå har byggt det lag man har idag under flera år och med det sakta nått bättre och bättre resultat.



– Att man lyckats det beror såklart på många faktorer. Om man först tänker på spelare som varit i Timrå och kommer tillbaka. Där har du (Jonathan) Dahlén, (Filip) Hållander, (Anton) Lander, (Anton) Wedin med flera som kommit tillbaka, spelar och har ett otroligt Timrå-hjärta.

– Nu kanske jag är väldigt enögd eftersom jag spelat i den klubben, men det är en bra sammanhållning i truppen. Så var det även under alla mina år jag spelade där. Även då jag inte spelade där hade jag mycket kontakt med spelare som sa samma sak och det är en sammanhållning i truppen som jag tycker är unik. Det är inte så på alla ställen.

– Det här gör också att alla jobbar väldigt hårt för varandra. Blandar man det då med kvalitén på spelare som har varit runt och spelat i olika ligor och kommit hem…

– Vissa är dessutom i deras ”prime”. Det är inte så att dom kommer hem för att avsluta sina karriärer. Vissa kanske gör det, men flera av killarna har många år kvar av sina karriärer. Det är roligt att det är så och fortsätter vara bra go i truppen.

Varningen inför slutspelet: ”En unik säsong”

Henrik Zetterberg lyfter också ett litet varnande finger för det som komma skall.



– Det är en säsong innan slutspel och en ny när slutspelet börjar. Det såg vi förra säsongen på Rögle som kom in som absolut sista lag, fick en otrolig vändning, en tro på sig själva och nästan i stort sett gick hela vägen.

– När slutspelet börjar är det en ny säsong och då är det slutspelshockey som gäller. Så jämt som det varit i den här serien har det aldrig varit, så det ska bli ofantligt kul när slutspelet börjar.

– Det kommer finnas lag som inte går dit, men skulle kunna gjort ett bra slutspel om dom kommit dit. På så vis är det en unik säsong och jag vet inte om vi kommer få vara med om en sådan igen.

Jonathan Dahlén och Olli Jokinen. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur ser du på förutsättningarna för Timrå att bli bättre än man blev 1974? Alltså gå hela vägen och vinna SM-guld?

– I alla fall har man alla förutsättningar för att göra det. När det sedan är slutspel måste du framför allt ha tur med att inte få skador. Spelare måste spela på sin högsta nivå. Målvakten ska vara bra, Ett bra powerplay. Ett bra boxplay.

– Det är mycket som faller in i ekvationen för att göra ett bra slutspel, men Timrå har alla resurser. Sedan är inte Timrå ensamma att ha dom resurserna. Det är många andra lag som anser att dom kan vara där.

– Jag ska inte sticka under stolen med att resurserna laget har nu var det länge sedan Timrå hade.

Tror fler följer Jokinen: ”Ovärderligt”

Hur var Olli Jokinen att möta i NHL-rinkarna?

– Olli var faktiskt en väldigt ärlig spelare. Han hade säkert sina fulknep, men det kanske en annan också hade, skrattar Henrik Zetterberg och fortsätter:

– Jag har alltid tyckt om att möta Olli. Han var en otroligt duktig spelare. Nu har jag aldrig spelat med honom i ett lag, men jag vet att dom som har det säger att han var en otroligt härlig lagkamrat och lagspelare.

– Det här tror jag speglar av sig lite i hans tränarroll. Han har fått till att alla grabbar jobbar åt samma håll.



Upplever du att han är influerad från NHL i sitt ledarskap?

– Det där är svårt att säga. Jag tror att han är en blandning av mycket. Klart kravställningen och mycket av det tror jag är från den amerikanska sidan. Han har tydliga riktlinjer när det kommer till vad som är acceptabelt och inte.

– Sedan gäller det att spelarna köper in på det, vilket jag tycker att killarna har gjort. Det är ett jobbigt spel Timrå spelar, men dom tränar därefter också. Sedan har dom ledighet där det finns möjlighet att vila upp sig.



Det Henrik Zetterberg syftar på är naturligtvis då Olli Jokinen gav laget långledigt vid ett landslagsuppehåll.



– Som svensk är det kanske väldigt ovanligt, men för oss som spelat borta i NHL är det så det funkar. Är det break så är det ett break. Då är man bortkopplad från klubben.

– Samtidigt är det ändå så att man tar hand om sin kropp och du vet att säsongen inte är över. Just de här mentala breaken, att inte behöva komma till hallen utan du får vara med din familj och tänka på andra saker, tror jag är väldigt viktigt.

– Jag tror att andra klubbar också kommer att titta åt det här hållet för som spelare tyckte jag att det var ovärderligt.