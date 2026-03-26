Veteranen stortrivs: ”Det är klassisk slutspelshockey”

Jonas Ahnelöv, 38, trivs extra bra i slutspelstider.

Nu berättar han om nycklarna bakom att Södertälje stått upp så bra mot serietvåan Kalmar – och tvingat serien till ett avgörande i den sjunde matchen.

Jonas Ahnelöv. Foto: Ronnie Rönnkvist/Bildbyrån

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)



SSK:s säsong lever efter att ha besegrat Kalmar i Scaniarinken med 3-2. Nu avgörs allt på fredag när laget från Kringelstaden åker ner till staden invid Kalmarsund. En av Södertäljes viktigaste kuggar för att laget ska ta sig långt och kanske hela vägen är tidigare OS-spelaren, Jonas Ahnelöv.



– Det var en jäkligt bra insats från vårt lag, säger 38-åringen med ett stor leende då hockeysverige.se träffar honom i Scaniarinken efter matchen.



Ahnelöv fortsätter:

– Jag tycker att alla ”chippade” in och gjorde det vi skulle göra. Just därför står vi som segrare idag.

Jonas Ahnelöv, 38, är en viktig spelare för SSK.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån

Lyfter Kalmars styrkor: ”De är finurliga”

Vad är det som avgör matchen?

– Vi gjorde det vi hade pratat om. Fick ner puckarna, blockade skott, fick in puckarna på mål och allt det där. Sådant man brukar säga är klyschor, men vi gjorde en bra laginsats idag.



Efter sex spelade kvartsfinalmatcher står det nu alltså 3-3 i matcher och 20-19 i målskillnad. Alltså ett mål upp för Södertälje.



– Det är väldigt jämt. Kalmar är också ett bra lag och varje liten chans de får tar de vara på. Det är kul och bara fortsätta köra på.



I vad ligger svårigheten med att möta just Kalmar?

– Kalmar är ett skickligt lag med pucken så man får vara beredd där ute. De är lite finurliga, säger Jonas Ahnleöv med ett lätt skratt innan han lyfter fram styrkan i hans Södertälje som lag.

– Alla ”chippar” in och, som sagt var, gör det här skitjobbet. Täcker skott, ner med puckarna djupt, spelar ett simpelt spel när det behövs och finare spel när man har den möjligheten. Det är klassisk slutspelshockey.

Henrik Eriksson, Jonas Ahnelöv och Sebastian Dyk firar mål mot Kalmar.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån

Avgörandet väntar: ”Det är roligt”

Jonas Ahnelöv har under sina sex matcher i slutspelet svarat för ett mål.



– Jag har kört på och gör det jag ska göra där ute. Det är inte mer än så.



Vad är det du ska göra där ute?

– Spela tufft, hårt, rejält och enkelt. Ha bra passningar och försöka göra mål ibland om jag får chansen.



Nu väntar alltså ett avgörande i Kalmar, vilket SSK-backen ser fram emot mycket.



– Vi vet att Kalmar är starka hemma, men vi har varit där nere och vunnit två matcher. Det är bara att ladda om. Hem, käka, få lite sömn, sätta sig på bussen igen imorgon (läs. Idag), åka ner och ladda på.



Du har spelat en del hockey genom åren, hur härliga är just dom här slutspelsmatcherna?

– Det är roligt och de här matcherna man vill spela. Den här klassiska serielunken kan bli, inte långtråkig, samma gamla.

– I slutspelet är det matcher varannan dag så det är bara att äta, sova och hockey. Det är också vad som är kul.



Det låter som om slutspelshockey är något som passar dig bra?

– Ja, det tycker jag. Jag gillar när det händer lite där ute och det gäller att vara på tå.

