MoDo-juniorernas barnbok – om Valentinas resa

Valentina Lizana är en av våra största damspelare genom tiderna. I Örnsköldsvik är det nu sex ungdomar som har gjort en barnbok om hennes ishockeykarriär, kallad ”Valles resa”.

— Vi är väldigt hockeyintresserade och bestämde oss för att skriva en barnbok för att få flera tjejer att spela ishockey, säger gängen bakom boken till Hockeysverige.se.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Valentina Lizana är huvudkaraktären i barnboken ”Valles resa”. Vad ligger bakom detta? För att få svaret på det måste vi vända oss till sex ungdomar i Örnsköldsvik.

— Fem av oss är hockeyspelare. Alla utom Ewelina Karlsson. Vi spelar i MoDo Hockey. Jag, Ingrid Wikblom, och Miriam Toet Uddveg spelar i damjuniorerna medan Kalle Byström och Harry Styf spelar i J20 och Hugo Hallin i A-laget, berättar gänget bakom boken för hockeysverige.se och fortsätter:

— Vi går i trean, ekonomi, på Nolaskolan. Inför det här året började vi fundera på vad vi skulle göra för projekt. Vi kom fram till att alla vi är väldigt hockeyintresserade och bestämde oss för att skriva en barnbok för att få flera tjejer att spela ishockey, men också motverka machokulturen, vara en bra kompis och främja mångfald.

Valentina Lizana om boken: ”En ära att dom tänkte på mig”

Huvudpersonen i boken är tidigare landslagsmålvakten Valentina Lizana som spelat fem VM och två OS.

— Hon är vår NIU-tränare på MoDos hockeygymnasium. Vi var intervjuat henne och sedan skrivit en barnvänlig text till det. Boken är baserad på hennes uppväxt som började i Trångsund och sedan avslutas boken med att hon är i landslaget.

Valentina Lizana till hockeysverige.se:

— Det var en ära att framför allt dom tänkte på mig och min karriär. Såklart jättekul.

— Också att det är elever på min skola och jag har att göra med på isen, så det kändes väldigt hedrande att dom ville skriva om det.

— Det viktigaste tycker jag är själva syftet med boken, att alla ska få vara med och spela hockey, vilket vi jobbar med hela tiden och har en bit att vandra inom hockeyn.

”Vi försöker även få in boken i lokala butiker här i Örnsköldsvik”

Aspire.UF, som skolföretaget heter:

— Hennes dotter Healy är precis i målgruppen för boken och tycker att den är superkul att läsa såklart.

— Eftersom småbarn inte kan köpa den här boken själva är det småbarnsföräldrar vi vill nå ut till. Just nu marknadsför vi oss själva på Instagram, Facebook och Tiktok, men också genom att komma ut i olika artiklar.

— Vi har även kontaktat olika lag, föreningar och skolor som vi försöker sälja in boken till. Vi har bland annat lyckats sälja den till Helsingborgs Hockeyförening nere i Skåne. Dom har köpt in 32 böcker till sin flickverksamhet och som dom delar ut där.

— Vår hemsida är inte riktigt klar ännu, men just nu kan man köpa den via vårt Instagram DM. Sedan har vi stått på lite MoDo-matcher och sålt böcker i entréhallen. Vi försöker även få in den i lokala butiker här i Örnsköldsvik.

— Utöver det har vi ett samarbete med RF SISU Västernorrland. Vi tillsammans med dom kommer åka ut till olika föreningar, hålla små föreläsningar och sälja in böcker till klubbarna på det visat. På föreläsningarna kommer vi bland annat prata om hur man är en bra kompis, tar upp värderingsfrågorna och kanske läser ett stycke ur boken.

Har ni fått med Valentina Lizana i marknadsföringen av boken, står hon till exempel med i entréhallen innan MoDo:s matcher?

— Valentina är en av våra rådgivare. Hon var med oss på inskrivningen vid Tre Kronors Hockeyskola för någon månad sedan. Det ni säger är faktiskt en bra idé och något vi kan kolla i framtiden, om hon vill stå med på matcher.

— I början av boken har vi en QR-kod där Valentina pratar, så man kan lyssna på ljudboken i stället om man vill det.

”Det största är att mina barn fått läsa om min hockey”

Valentina, vad har din dotter sagt om boken?

— Både min dotter och son har läst boken, men framför allt hon kunde relatera till den eftersom det handlar om en åttaårig tjej som spelar hockey. Hon är också åtta år och spelar hockey.

— Det finns en ljudbok i boken där jag läser in texten och det tyckte hon var supercoolt. Att det handlade om mig och hon kände igen mamma, pappa, mormor, morfar och min brorsa som var med i boken. Kanske att det största är att mina barn fått läsa om min hockey.

Om någon vill ha boken signerad av dig, går det att lösa?

— Det går bra. Man får komma upp till ”Ö-vik” så då kan vi absolut lösa det. Man får höra av sig till dom som ligger bakom boken eftersom dom håller i det här på skolan där jag sitter på kontoret, så dom har inte jättelångt att gå för att fixa det.

Priset för boken är 149 kronor och den kan ni beställa här.