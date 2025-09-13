Tung debut i SHL: ”Kan göra mycket bättre ifrån mig”

Tung debut i SHL för Skellefteås finske målvaktsförvärv.

Men trots allt är Jani Lampinen, 22, relativt samlad efter att ha släppt in fem mål i förlusten mot Djurgården.

– Jag tror att jag själv kan göra mycket bättre ifrån mig vid varje mål jag släpper in vid varje mål jag släpper in, säger han till Hockeysverige.

Skellefteås målvakt Jani Lampinen.

Foto: Bildbyrån

Djurgården besegrade Skellefteå i premiären med 5–4 efter sent drama på Hovet. I sin SHL-debut släppte Jani Lampinen in fem mål för sitt Skellefteå.

Men den 22-årige debutanten var inte alltför negativ.

– Jag tycker att det gick ganska bra. Det är aldrig roligt att förlora, men jag tror att det finns mycket att lära sig av. Det viktigaste i den första matchen är att fokusera på spelet och bara njuta av att det är i gång. Jag tycker att det finns mycket bra saker att ta med sig till nästa match.

Ni släppte in fem mål och i sista perioden blev det två mål på mindre än sekunder. Kände du att ditt försvar kunde ha hjälpt dig mer?

– Det är många saker som leder till ett mål. Jag tror att jag själv kan göra mycket bättre ifrån mig vid varje mål jag släpper in, säger han till Hockeysverige och fortsätter.

– Jag tror inte att det finns någon puck jag inte kan rädda, men det beror förstås också på vad som händer framför mig. Det är helheten som gör det antingen lättare eller svårare för mig. Jag tycker att killarna här idag var riktigt bra. Första perioden var fantastisk och det var helt enligt plan. Så där tycker jag att killarna gjorde ett riktigt bra jobb idag i spelet.

Det är nyckeln till förbättring enligt målvakten

Vad är nyckeln för att det ska bli bättre för er?

– Att bara vara redo hela tiden är nyckeln för att bli bättre, säger han.

Skellefteå AIK spelar tre matcher nästa vecka. På tisdag respektive torsdag kommer Rögle och Färjestad på besök. Sedan blir det en resa ner till Linköping på lördag. Då får Lampinen kanske tampas med nygamle målvakten Strauss Mann som är klar för spel i laget efter skadorna på Gustaf Lindvall och Linus Söderström.