Tuffa debutsäsongen: ”Svårt att säga att jag är nöjd”

Rekorddålig grundseriesäsong gav Mora en tuff lottning i åttondelen.

Nu är säsongen över – och den blott 34-årige tränaren Oscar Dahlgren är självkritisk.

– Jag tycker att vi uppträder ängsligt mot slutet och då är det väldigt svårt att vinna, säger han till Hockeysverige.se.

Oscar Dahlgren självkritisk efter Moras tunga säsong. Foto: Bildbyrån

Mora tillhör de hockeyallsvenska klubbar som får trolla med små medel för att få ihop trupperna år för år.

I vanlig ordning har Mora lyckats slipa ett par diamanter, inte minst Arvid Degerstedt. En spelare som efter årets bravader tros förloras till SHL.

36 poäng varav 15 mål levererade han på 47 matcher i grundserien.

– Han satt väl nästan lite i ett fack innan säsongen började. Jag tycker att han tog sig ur det facket och visade att han kan spela hockey åt båda håll. Dessutom är han enormt viktig i omklädningsrummet. Han driver laget på träningar, han driver laget under matcher. Han är en underbar person och har bara positivt att säga om honom. Vi får se vart detta leder.

Vad hade det betytt att få behålla honom tycker du?

– Jättemycket. Han är en av de som jag absolut vill behålla i laget. Då får vi jobba med kontinuitet på vissa platser i alla fall. Skulle vi få ha kvar honom skulle det betyda jättemycket för oss.

Degerstedt lär bli svår att behålla. Men räkna med att Mora gör det de kan.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån

Men i övrigt är det mycket som går tungt. Ekonomin har varit i krisläge under säsongen och på isen levererade man sin sämsta grundseriesäsong sedan Hockeyallsvenskan grundades.

Hur känns det att säsongen nu är över?

– Nej, det är inget roligt. Jag hade velat spela hockey längre än så här. Det är klart att vi gick inte in i säsongen och sa att det skulle vara färdigt i mitten av mars.

Fick chansen inför säsongen: ”Väldigt tacksam”

Oscar Dahlgren är blott 34 år gammal och fick chansen via huvudtränarrollen i U20-laget. Där fick han den tunga rollen att ersätta Daniel Hermansson. Den tränare som lett Skellefteå AIK till serieseger i SHL under sin första säsong i Västerbotten.

– Ja, det är ju lite annorlunda att vara på A-lagsnivå kontra J20. Det är ett stort förtroende jag fick av Mora här. Jag är väldigt tacksam för att jag fick chansen att göra det här, men sedan är jag inte så nöjd med utfallet av den här säsongen.

Om du tänker tillbaka på hur det var att vara juniortränare, vad är det som är den största skillnaden när man tänker på ledarskapsbiten och det dagliga arbetet?

– Den största skillnaden är allting som är runt om. Det blir mycket större vad man vinner eller förlorar. Människor bryr sig mer helt enkelt. Annars så tycker jag att den dagliga verksamheten inte skiljer sig jättemycket för att man ska spela hockey. Man behöver vara lite mer restriktiv på seniornivå med vilka risker man tar. Men jag tycker att det är ganska liknande.

Att maximera utvecklingen hos de unga spelarna eller att gå för kortsiktiga resultat är en avvägning som han nu behöver göra.

– Det är där det kanske skiljer sig lite grann vad en seniortränare gör, absolut. Men samtidigt där vi är så behöver vi jobba med utvecklingen av spelarna också. Jag tycker att det är en naturlig del av vår vardag att vi försöker bli bättre både som lag och som individer.

Detaljen som varit speciell: ”Jag har några år på dem..”

Han beskriver miljön i omklädningsrummet som positiv, där han fått stöd av de mer erfarna spelarna.

– Det finns ju en del unga, men det finns också en del trotjänare som har varit med. Jag tycker att vi har haft en bra grupp hela året. De har varit enormt hjälpsamma med mig.

– Både när de tycker att vi har tränat lite för mycket och när de har känt att vi kan gasa på mer så har de varit öppna med mig vad de tycker och det har hjälpt mig mycket. Annars så tycker jag att det har varit en jättebra grupp att jobba med överlag i form av träning och allting sådant har varit super.

Som 34-åring har han fått ställas inför situationen att ansvara för spelare som nästan är i samma ålder som honom själv.

– Ja, jag tänkte nog på det i början när jag tog jobbet att det kanske blir lite speciellt. Men man har ju sina roller och jag tror inte att de bryr sig så mycket om hur gammal jag är heller. Så jag tycker inte att det blir relevant när man väl kommer igång.

De äldsta i laget är Marcus Hellgren Smed och Tobias Ekberg, båda födda 1994.

– Ja, precis. Jag har ju några år på dem i alla fall.

De har varit till hjälp för Dahlgren.

– Precis som jag nämnde så tycker jag att de har hjälpt mig mycket med lite träningsbelastning i hur mycket de behöver vila och kontra hur mycket vi kan träna. Jag har väl en inställning där jag vill träna väldigt mycket så det blir snarare att de får hjälpa till och bromsa när de tycker att det behövs.

– Jag tycker att de har varit hjälpsamma i den delen. Så jag har försökt vara lyhörd också med vad de tycker, vad de säger, var de tycker gruppen står och sådär. Det är ju ett samarbete. Vi försöker gå åt samma håll allihopa.

Prägeln som Dahlgren ville sätta på Mora

När du gick upp till A-laget, med tanke på vilka tränare som har föregått dig, det har ju varit Daniel Hermansson, Johan Hedberg med flera. Har det funnits någon slags playbook eller har det varit att du har fått bilda din egen uppfattning och sådär?

– Nej, men det har naturligtvis funnits en playbook och någonting som Mora har gjort bra genom många år nu och som vi skulle hålla fast vid. Men det är också att du får försöka sätta en prägel på det här som är lite som jag tänker.

– Så jag fick inte någonting i handen som var att här är mallen, gör så här. Det fanns väl lite ramar och riktlinjer som jag skulle få hålla mig till, men i övrigt så fick jag försöka lösa det bäst jag kunde.

Hur var det att sätta dig över sommaren och klura ut hur du vill att ditt Mora ska se ut?

– När jag tittade på Mora tidigare så tänkte jag att man kanske behöver utveckla spelet med puck. Våga hantera pucken mer. Så det var väl så att där och då tänkte jag att vi skulle börja spela mer med pucken. Det fick vi ju ändra ju längre säsongen led och blev lite mer restriktiva i spelet. Vi får se om vi hittar några nya vägar att gå till nästa säsongen.

Talangfabriken Mora: ”En del är ekonomiskt”

Mora har varit ett mellansteg för många spelare som tagit sig ut i världen via dalaklubben. Så även i år – då man har flera talanger som väntas ta steg framöver.

Något som Mora nästan ”tvingas till”.

– Jag tror att en del av det är ekonomiskt. Vi har inte råd att bara köpa ihop ett lag, utan vi behöver se till att alla spelare blir bättre. Lyckas vi med det så blir vi ett jäkligt bra lag. De som kommer till oss är inställda på att jobba hårt varje dag och försöka bli bättre hela tiden. De sätter sig i en bra position och sen är ju Mora ett ganska bra skyltfäste att vara i.

Årets trupp har, trots resultaten, uppträtt på ett bra sätt menar han.

– Jag tycker att de som vi har haft med har gjort det jäkligt bra. De unga kommer också in med öppna och lysande ögon och bara vill ha mer hela tiden. Det driver också de som är lite äldre att fortsätta köra på så att det blir lite balans i det där. Det blir en ganska naturlig träningsmiljö där man försöker bli bättre hela tiden. De unga är ju absolut drivande i det. Jag tycker att de som vi har haft med har gjort det jäkligt bra.

Orden om talangen: ”Kommer inte säga nej..”

Mikkel Eriksen gjorde en kort sejour i Mora. Färjestads unge norrman imponerade på Dahlgren.

– Ja, han är ju enormt skicklig och smart hockeyspelare. Han kan höja och bromsa farten i spelet. Om han spelar på sina styrkor så är han en bra hockeyspelare i alla lag. Han har alla förutsättningar att kunna ha en lång, fin karriär framför sig.

Återkomst i höst?

– Jag kommer inte säga nej i alla fall.

Mikkel Eriksen, 18, imponerade på Dahlgren.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån

Fick respass i åttondelen: ”Mardrömsstart”

Mora förlorade de flesta matcherna i slutet och slarvade bort möjligheten till en slutplacering i topp sex. Oscar Dahlgren uttrycker en del missnöje med hur man avslutade säsongen. I åttondelen förlorade man två raka matcher mot Södertälje.

– Jag tycker att hela sista månaden tycker vi är dåliga. Vi tappar lite folk längs vägen och sedan lyckas vi inte riktigt hantera hur vi ska göra för att lösa de knutarna som kommer upp.

– Här i sista matchen är det en mardrömsstart i den matchen och sedan orkar vi inte komma tillbaka. Jag skulle säga att vi startade säsongen ganska tungt också. Vi får inte in de poängen som vi hade hoppats. Efter ett tag där kör sig så kom vi överens om att vi behöver ändra lite i spelsystemet. Vi behöver tanka till och behöver vara lite mer restriktiva i spelet med pucken. När vi hade gjort de förändringarna så fick vi bra betalt för det och vi fick resultat med oss.

– Vi började vinna matcher och någonstans längs vägen så borde vi ha försökt att spela mer med pucken så att vi kan vårda den bättre. Men det blev väldigt mycket till slut. Vi spelade pucken längs sargerna och sen skulle vi försöka vinna tillbaka pucken. Det orkar vi inte. Ska man vinna så behöver man spela med pucken och våga hantera de situationer som kommer upp när vi har pucken. Jag tycker att vi uppträder ängsligt mot slutet och då är det väldigt svårt att vinna.

När man hamnar i den situationen som du säger med ängslighet, är det en nackdel att man har många unga spelare i laget?

– Det kan jag inte svara på. Jag vet inte hur det skulle vara på andra sidan.

– Jag tror att man utvecklar en hårdhet om man har mer erfarenhet i laget. Samtidigt vill jag inte lasta de unga spelarna för att vi hamnar där vi hamnar. Jag tycker att det är på mig och oss tränare att vi inte tog tag i spelet med puck. Vi visste egentligen vart det var på väg. Vi hoppades att det skulle räcka hela vägen. Men vi sade ganska tidigt att vi skulle behöva hantera pucken mer utan att vi gjorde den förändringen. Jag vill inte lasta någon ung spelare för att vi hamnar där vi hamnar. Absolut inte.

Tror på ex-kollegan i SHL: ”Alla chanser”

Vad har du själv dragit för lärdomar av detta?

– Det är svårt tycker jag att säga att jag är nöjd med min säsong som jag har gjort. Det är en resultatstyrd bransch och man själv är ju resultatstyrd också. Jag hade definitivt önskat att vi uppträdde på ett mycket bättre sätt i de avslutande matcherna och att vi satt i en bättre position in till slutspelet än vi gjorde. Man kan skylla på yttre omständigheter, men jag vill säga att jag behöver göra ett bättre jobb.

Daniel Hermansson har stått för en imponerande insats med Skellefteå under säsongen. Nu hyllar Dahlgren sin föregångare i Mora.

– Ja, man blir ju ganska mycket inne i sitt eget tycker jag. Men det är klart att jag har tittat på SHL och ser vad han gör. Det är ju enormt att kunna komma in i Skellefteå och spela den hockeyn som de gör. Han är duktig på det han gör.

– Han får det ju verkligen att funka. Det är inte bara att de är spetsiga, de är tunga och gedigna också. Det ser ut som ett jäkligt bra hockeylag.

Tror du att de kommer vinna guld till slut?

– Ja, de har alla chanser i alla fall.

Daniel Hermansson kan bli guldtränare – redan första SHL-året.

Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån



