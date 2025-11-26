Mora har agerat efter sin tunga start i HockeyAllsvenskan och återigen lyft upp Tomas Skogs som assisterande tränare.

Den tidigare backprofilen berättar nu för hockeysverige.se om sin återkomst till båset.

— Hade jag inte tyckt att potentialen i den här gruppen är så otroligt mycket högre än vad tabellplaceringen visar hade jag aldrig tackat ja då den här frågan kom, säger Skogs.

Tomas Skogs kommer att återvända till Moras bås efter lagets tuffa start på säsongen. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Tomas Skogs med 15 Elitserie/SHL-säsonger i bagaget kliver ånyo in som assisterande tränare i Mora. Den här gången åt Oscar Dahlgren och Daniel Tjärnqvist. Skogs har också jobbat nära laget under säsongen, men då som fystränare.

Mora ligger idag på en 12:e plats i HockeyAllsvenskan. Under sina många år i klubben har han sett spelare kommit in och ut i Moras organisation och såklart då sett svårigheten med att bygga ett lag i långsiktigt i HockeyAllsvenskan, vilket även har varit och är ett problem för Mora.

— Vi ligger där vi ligger i näringskedjan. För oss är det inga konstigheter. Gör vi en bra säsong där vi utvecklar spelare blir dom attraktiva för andra föreningar, säger Tomas Skogs till hockeysverige.se och fortsätter:

— Nu kommer jag inte ihåg exakt, men vi har 16-17 nya spelare den här säsongen. Lika många var det förra säsongen. Då tar det lite tid att få ihop gruppen, få in i ett nytt spelsystem och så vidare.

— Klart att det är långt, långt ifrån en optimal situation, men jag tycker att vi är ganska realistiska här. Vi vet vart vi är, vilken plånbok vi har att röra oss med och att vi är tvungna att utveckla spelare.

— Med facit, senaste fem åren och med så många spelare vi har slussat högre upp i hierarkin och olika ligor visar det på att vi alla fall gör någonting här. Vi har gjort en lista på vilka vi har skickat uppåt senaste fem, sex åren och det har inbringat ganska mycket pengar till föreningen. Både NHL- och SHL-pengar.

— Vi har även skickat spelare till både Schweiz, Tjeckien, Slovakien och finska högstaligan, så det är många spelare har haft en bra här utveckling senaste åren.

Tomas Skogs kliver återigen in i Moras bås. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Tung start för Mora: ”Var inte heller någon dans i början för Johan Hedberg”

Generellt, är lag i HockeyAllsvenskan för sårbara när det kommer till att bygga lag långsiktigt med tanke på att gör laget en bra säsong så värvas mer än halva truppen uppåt i näringskedjan?

— Visst är det så. Är du då sportchef är det en jättekatastrof. Framför allt när man kan stjäla spelarna så sent. Då man kanske redan hade satt ihop en första och andrafemma som tagit pengarna som finns.

— Vi krigar allihop i HockeyAllsvenskan med ganska begränsade budgetar, om man bortser från dom absolut rikaste klubbarna. Klart att det då är jätte-, jättesvårt att vara sportchef i HockeyAllsvenskan och göra en bra säsong.

— Går vi tillbaka några år i tiden och till Johan Hedbergs tredje och sista säsong här då vi tog oss till en semifinal mot MoDo. Då hade han fått bygga sin spelfilosofi och spelstruktur under tre år. Dessutom då fått ha kvar ganska många av kärnspelarna som Daniel Ljunggren, Måns Carlsson och Kalle Miketinac. Sedan kom det in lite kryddor under åren.

— Klart att får man behålla en stomme, får bygga vidare på den blir det väldigt bra. Men det är svårt och klart ett jätte, jätteproblem att göra bra säsonger i HockeyAllsvenskan.

Mora har inlett säsongen under förväntan. Just nu alltså tolva med bara tre poäng ner till negativt kval.

— Det har inte varit någon dans på rosor. Vi har inte alls fått ut max av materialet på det sättet vi velat. Jag har varit med så länge i det här och vet att det är en process som tar tid. Man måste ha lite tålamod i grejerna.

— Ska man byta ut i princip ett helt lag, vi har två nya målvakter, två helt nya tränare tar över och totalt 16, 17 nya namn, då tar det tid att få ihop hela det pusslet.

— Om vi går tillbaka till Johan Hedberg-åren, eftersom det är vad jag har i färskt minne, så var det inte heller någon dans på rosor i början av dom säsongerna. Jag tror vi till och med en säsong var sist eller näst sist vid jul. Det tar lite tid, men är också något man tyvärr inte har.

Daniel Hermansson och Tomas Skogs ledde Mora förra säsongen. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Tomas Skogs kliver in i båset: ”Tufft att vara två tränare”

Hur nära Oscar Dahlgren och Daniel Tjärnqvist har du jobbat under säsongen och hur ser du på deras arbete så här långt?

— Oscar och Daniel har jobbat stenhårt sedan dag ett och har velat sätta sin prägel på laget och spelfilosofi.

— Vi sitter ner varje dag och pratar, men jag har inte varit så involverad i det speltekniska och spelet på is. Min roll i år har varit att jag valt att ta ett steg tillbaka och fokuserat på fysen i hela föreningens junior och A-lagsverksamhet. Också på hockeygymnasiet.

— Jag har medvetet inte velat lägga mig i själva hockeyspelandet utan försökt göra vad jag kan för att ha grabbarna i så bra skick som möjligt. Oscar och Daniel ska fått sätta sin prägel på det här. Jag ska inte stå och berätta för dom hur det varit här förut om dom inte ber om det.

— Båda har varit jättelyhörda och ställt frågor om det, men själva hockeyspelandet och filosofin det har jag försökt gett dom lugn och ro med.

Vad vill du tillföra laget?

— Nu vill jag kanske komma in med lite mer energi och avlasta dom två. Det är tanken för det är tufft att vara två tränare.

— Jag och Daniel Hermansson var det förra säsongen. Vår utvärdering från det är att det är jättesvårt att göra alla sakerna på daglig basis. Hinna gnugga detaljer med spelarna, ge feedback, kolla video, förbereda för nästa match och se till att träningarna blir bra.

— Sedan har du allt det här vid sidan av du måste bli informerad om, boka hotell, bussar, samlingstider och scheman. Det är mycket som ska göras vid sidan av på få personer. Man kanske då inte känner att man hinner med allting och att kunna göra det hundraprocentigt.

— Samma sak där, att det är där vi är i näringskedjan. Vi har inte en stab som man kanske har i SHL eller ännu högre upp i ligorna där det jobbar så mycket folk runt laget så man knappt vet vad dom olika personerna har uppgifter.

— Här är det få personer som får göra väldigt mycket. Det finns givetvis en charm i det, men min roll blir att komma in med ett par friska ögon och peta i lite detaljer som jag tycker från sidan av kan förbättras lite och förhoppningsvis kan hjälpa grabbarna på isen.

Tomas Skogs ska stötta Moras nya huvudtränare Oscar Dahlgren. Foto: Ronnie Rönnkvist & Emma Wallskog/Bildbyrån

Så ska Mora lyfta i tabellen: ”Då kommer poängen trilla in”

Ni är farligt nära ett negativt kval, känns det stressat i gruppen över det?

— Nej, det tycker jag absolut inte. En superhärlig grupp som kommer varje dag med ett leende på läpparna och en väldigt hög arbetsmoral.

— Hade jag inte tyckt att potentialen i den här gruppen är så otroligt mycket högre än vad tabellplaceringen visar hade jag aldrig tackat ja då den här frågan kom.

Hur ofta tittar du i tabellen?

— Inte speciellt ofta alls, om jag ska vara helt ärlig. Jag har kunnat luta mig tillbaka och sett matcherna från läktaren och TV-soffan väldigt objektivt.

— Jag har haft ett väldigt, väldigt hektiskt år så jag har inte behövt titta i tabellen överhuvudtaget, tänkte jag säga, säger Tomas Skogs med ett skratt fortsätter:

— Sedan är det otroligt mycket kvar av säsongen, så att haka upp sig på att se på tabellen nu är farligt. Jag tror att man ska se till att man har bra prestationer över tid. Då kommer också poängen trilla in, avslutar Tomas Skogs.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects