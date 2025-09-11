Jublar efter profilens besked: ”Har betytt otroligt mycket”

Malmö Redhawks satsar på kontinuitet i ledarstaben.

Huvudtränaren Tomas Kollar jublade åt beskedet att Bert Robertsson blir kvar i ett par år till.

– Det har betytt otroligt mycket för mig att ha honom vid min sida och att han har varit med på tåget hela tiden, säger han till Hockeysverige.

Tomas Kollar blir glad när Hockeysverige frågar honom om ”Berra”

Foto: Bildbyrån

Bert Robertsson klev in bredvid Tomas Kollar i Malmös bås inför förra säsongen.

Den tidigare backstjärnan med meriter från NHL är mest känd för sin tid i Skellefteå, där han hjälpte till att bära laget till två SM-guld. Därefter har han också basat över Linköping och Rapperswil-Jona i den schweiziska ligan.

Efter en framgångsrik fjolårssäsong blev det i dagarna klart att Bert Robertsson förlänger med Malmö. Det nya kontraktet är skrivet över 2+1 säsong, där de alltså har en klausul som kan göra att kontraktet gäller en extra säsong.

I samband med SHL:s årliga upptaktsträff uttrycker Robertssons närmaste kollega stor glädje över beskedet.

– Det är otroligt kul, det är det, säger huvudtränaren Tomas Kollar till Hockeysverige.se

– Han bidrar med ruggigt många bra grejer inom ledarskap och erfarenhet men också kunskap, engagemang och driv. Han jobbar otroligt hårt och det är jättekul för oss alla att han har valt att förlänga vilket är grymt bra för klubben.

”Jag har lärt mig mycket av honom”

43-åringen från Stockholm har varit tränare i olika funktioner i Malmö sedan 2014. Sedan tre och ett halvt år tillbaka är Kollar huvudtränare för SHL-klubben.

Bert Robertssons erfarenhet efter snart 18 år som tränare eller assisterande tränare på elitnivå är något som Kollar därmed värderar högt.

– Jag har lärt mig mycket av ”Berra” och hans erfarenhet. Jag har jag fått se hur han är och fått sitta ner och prata och utbyta kunskap med honom. Det har betytt otroligt mycket för mig att ha honom vid min sida och att han har varit med på tåget hela tiden.

Under första säsongen tillsammans som ansvariga för Malmö, tillsammans med den tidigare Leksands-profilen Jens Nielsen, lyckades Redhawks ta sig till kvartsfinal. Där blev Brynäs ett nummer för stort.