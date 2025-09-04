Prognosen var fem till sex månaders frånvaro.

Tre månader efter långtidsskadan kan nya lagkaptenen Tobias Ekberg snart vara på is med lagkompisarna i Mora.

— Vi kan nog kapa ner en del i alla fall, säger han till Hockeysverige.se.

Tobias Ekberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist (Bildbyrån)

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Efter sex säsonger i SHL och två i utlandet (Finland och Slovakien) kommer vi kommande säsong få se Tobias Ekberg i Hockeyallsvenskan. Det efter att han lämnat Kiekko-Espoo för spel i Mora.

— Sedan jag lämnade Leksand (säsongen 2022/23) har Andreas Hägglund varit på mig under mina två säsonger utomlands om att komma till Mora, berättar Tobias Ekberg då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Övermo, Leksand.

— Jag kände att det inte var så kul att sitta själv i en lägenhet i Finland medan min sambo var kvar här hemma. När jag då fick ett kontrakt på bordet kändes det som ett bra tillfälle att flytta hem. Dessutom att jag skulle få en liten annan roll. Då kände jag att det bara var att hoppa på tåget och köra.

”Inte så kul att vara utomlands själv”

Hade du andra alternativ i SHL eller utomlands?

— Jag kollade faktiskt inte, men jag hade ett förlängningsår på finska kontraktet som båda parterna kunde bestämma över. Jag tog inte ens tag i och kolla om det var intressant att köra på det.

— Ett bra kontrakt, men det var, som sagt var, inte så kul att vara utomlands själv. Bara sitta där och känna att jag slösade bort en massa tid vid sidan av hockeyn. Jag ringde upp agenten och sa: ”Kolla med Mora så kör vi det så fall”. Det gick bara på någon dag så var det klart.

Du själv i Finland och din sambo, Emmie, kvar här i Leksand, hur slet det här på en hockeyspelares vardag?

— Det har fungerat bra såklart. Sedan är det klassiska när vi går in i det mörka november, att den tiden är trist, men det har, som sagt var, gått bra och jag har inga problem att vara själv.

— Nu har vi inga barn, men en hund som tar mycket tid. Jag förstod såklart att hon fick mycket jobb med den. Jag kände då att jag ville vara hemma och hjälpa till. Därav valet att spela för Mora.

Blir det då en annan harmoni i vardagen?

— Absolut, 100 procent.

Tobias Ekberg hemma i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Blir äldst i ett ungt Mora

Ny klubb för Tobias Ekberg blev alltså Mora.

— Först var jag i Linköping en kortis efter Leksand och pratade där med (Peter) Jakobsson eftersom jag kände att jag ville ge SHL en chans till eftersom jag gillar hettan som är där och med mycket folk på matcherna.

— När jag pratade med Hägglund under mina två år utomlands sa jag att jag vill bo hemma. Nu kom han med ett kontrakt och en annan roll som jag inte hade under senaste åren i SHL. Jag skulle även bli kapten, vilket skulle bli roligt att testa på. Valet av Mora föll mycket på det och ett långt kontrakt.

— Jag är inte gammal, men börjar komma upp lite i åldern, att då bo hemma igen, skriva ett bra kontrakt och få en bra roll känns bra.

Vad talar vi då om för roll?

— Man ska alltid prestera, men på pappret att få spela väldigt mycket. Kanske 20 minuter i stället för 15.

— Få ta rollen att vara länken mellan coacherna och lägga in mina synpunkter som jag samlat på mig till genom erfarenheter under åren.

— Dessutom har vi ett väldigt ungt lag i Mora. Jag är 31 år och kommer vara äldst där, men känner att det är väl ingen ålder och jag kände att det skulle vara en rolig grej att hoppa på.

Utsedd till lagkapten direkt

Dessutom utsågs han alltså direkt till lagkapten.

— Det är en jättestor ära, skitcoolt och allt det där. Jag har aldrig varit med om att någon ändrat sin personlighet bara för någon har en fått bokstav på bröstet. Det ska man inte heller göra.

— Under den lilla tid jag var med Mora och träna innan jag stack till Finland fick kanske Hägglund någon bild av mig. Att jag var rätt kille att sätta en bokstav på. Jag fick frågan och tänkte att det skulle vara kul att testa på.

Ny i Mora är dessutom Marcus Hellgren Smed som spelade juniorhockey tillsammans med Tobias Ekberg i Leksand.

— Roligt och känns bra. Vi gick hockeygymnasiet tillsammans för många, många år sedan. Vi är bra vänner. Han är en grym målvakt och bra människa.

— Det känns tryggt att med honom att bolla grejer med samtidigt som vi två är äldst i laget. Det är alltid bra att få en målvakts syn på saker och ting också.

Marcus Hellgren-Smed.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Drog på sig långtidsskada under försäsongen

Första tiden i Mora har inte blivit vad 31-åriga backen hade förväntat sig.



— Det är inte optimalt att bli långtidsskadad när man just skrivit ett långtidskontrakt, men vad ska man göra?

— Såklart att det är roligare att skada sig i maj på än på försäsongen. Bra att det som hände kom tidigt. Förhoppningsvis är jag strax tillbaka. Med det sagt har det varit en bra tid ändå i början.

— Som jag sade, ungt lag, bra coacher, många drivna… Så här tidigt in i säsongen har det känts bra.

Vad är prognosen då det gäller din skada?

— När det väl hände och jag pratade med läkarna sa man fem till sex månader. Det har nu precis gått tre. Vi kan nog kapa ner en del i alla fall.

Känns det stressat att få den starten som ny i ett lag?

— Det är såklart inte den starten jag ville ha, men stressad? Lite men samtidigt som det inte är så eftersom det var i mitten av maj det här hände.

— Prognosen är kanske för en vanlig Svensson. Jag tränar ändå varje dag och tror att man kan skynda på den där processen lite. Jag förstår att läkarna vill helgardera sig och allt det där.

— Men absolut. Då det väl hände kollade jag i kalendern och skulle vi verkligen följa de här sex månaderna var vi inne i november. Där är vi inte riktigt, men jag är på is nu. Däremot har jag inte börjat köra med laget ännu utan håller nu mest på att köra kondition på isen.

— Nu vill jag inte säga för mycket, men jag är bara några veckor bort från att börja träna med laget.

”Att gå till Mora är väl den förbjudna grejen”

Tobias Ekberg spelade som junior i Leksand, men även i SHL mellan 2021 och 2023. Kommande säsong blir det alltså spel för rivalen Mora.

— Precis. Kan jag definiera mig som leksing? Kanske, jag gick fyra år på gymnasiet här och sedan två år i SHL. Sedan bor jag ju här i Leksand.

— Att gå till Mora är väl den förbjudna grejen. Jag är inte den första som gått mellan klubbarna och man kan se det omvända med (Johan) Hedberg som nu är coach i Leksand, men också varit i Mora.

— Rivaliteten finns där och ska göra det. Sedan har den nog den dött ut lite i och med båda lagen inte varit i SHL tillsammans på länge. Jag har hört från flera olika håll att ett samarbete med utlåningar skulle egentligen vara optimalt när det är sex mil mellan Mora och Leksand.

— Jag förstår samtidigt att folk inte vill att det med tanke på den gamla rivaliteten som finns. Om man ser till dagens läge, med ekonomi och så vidare, hade det varit optimalt med tanke på att vi är i Hockeyallsvenskan och Leksand i SHL. Det hade varit drömmen för sportcheferna.

Tobias Ekberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad skulle det betyda för hockeyn i dalarna att ha både Mora och Leksand i SHL?

— Mora var uppe för fem, sex år sedan, så visst skulle det betyda jättemycket för orten Mora och bygden.

— Jag tycker det är häftigt när lag från mindre ställen och orter lyckas gå upp. Och för hela Dalarna skulle det vara coolt om man hade två lag i SHL. Att få vara med på den resan, lyckas ta upp Mora hade varit as-coolt.

Vilket var favoritlaget då du växte upp hemma i Töreboda?

— Jag höll faktiskt på Djurgården då jag var en liten grabb. Det var mycket Djurgården, Frölunda och Färjestad runt om där jag bodde.

Mora har ett ungt och ganska nytt lag inför säsongen, men Tobias Ekberg är optimistisk.

— Ungt lag, som du säger. Jag tänker att vi har samma förutsättningar som alla andra lag.

— Rutin kontra ett väldigt ungt lag kan väga in i slutändan. Jag tror att för oss kommer det handla mycket om, det tråkiga svaret ni säkert får väldigt ofta, det vardagliga, orka hålla i hela säsongen och hitta vår topp då den verkligen behövs. Då tror jag att vi kan vara med och skrälla, avslutar Tobias Ekberg.

Source: Tobias Ekberg @ Elite Prospects