Den VM-meriterade målvakten Tindra Holm gick klubblös hela sommaren efter att ha lämnat college i våras.

Nu öppnar 24-åringen upp om tiden utan klubb – och lyckan när MoDo hörde av sig.

— Jag fällde till och med en glädjetår för att jag skulle få spela igen, säger Tindra Holm.

Tindra Holm öppnar upp om klubbjakten som slutade med att hon fick chansen i MoDo. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Tindra Holm är tillbaka i SDHL efter att ha tillbringat fyra säsonger på college i USA. Senaste säsongen blev det bara nio matcher för den tidigare VM-målvakten. Inför den här säsongen ville hon återvända till Sverige, men det var först för någon vecka sedan något lag nappade då MoDo:s tilltänkta förstamålvakt, Lucy Morgan, drogs med en skada.

— Det är tack vare att MoDo har en skada och dom hörde av sig, berättar Tindra Holm för hockeysverige.se och fortsätter:

— Jag har gått och väntat på att något lag skulle höra av sig och då gjorde MoDo det. Sedan gick det ganska snabbt därifrån.

MoDo är också, så här långt, det enda laget i SDHL som visat intresse för Holm.

— Det var under våren jag pratade med vissa lag, men många valde att gå en annan väg eller redan hade två målvakter på kontrakt.

— Sedan har det varit ganska tyst under sommaren från alla möjliga håll. Min agent sa ”Ha bara tålamod. Har man rimliga förväntningar så kommer det kunna komma något”. Till slut gjorde det så.

Återkomsten till MoDo: ”Ställt in mig på att det här är mitt lag”

Det har så här långt blivit två matcher för henne i SDHL, vilket resulterat i två segrar för MoDo.

— Jag måste ändå säga att jag är ganska nöjd med vad jag presterade i fredags och söndags. Det var ett tag sedan jag spelade match, vilket måste ha varit i februari eller mars.

— Jag försökte att inte ha för stora förväntningar på mig själv utan hålla det enkelt. Det jag är mest nöjd med är att vi vann två matcher och fick med oss fem poäng.

Tindra Holm har återvänt till MoDo, här är hon i klubben under säsongen 2019/20. Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån

Ni har ett väldigt ungt lag, vad skulle du säga styrkan i gruppen är?

— Nu har jag bara varit här under en vecka, men jag tycker att det är ett väldigt bra driv på träningarna. Det känns också när vi är så här många unga att alla vill bli bättre och är hungriga.

— Vi har ändå lite attityd och vet att vi kan knäppa vilket lag som helst på näsan om vi får till det.

Du säger redan ”vi” om MoDo, vad är det sagt om hur länge du blir kvar i laget?

— Jag har ett treveckorskontrakt just nu. Det är vad jag vet. Klart att jag ställt in mig på att det här är mitt lag eftersom det är dom jag ska spela med kommande helger.

Så här långt har det inte varit någon diskussion om en eventuell fortsättning i MoDo efter det att treveckorskontraktet gått ut.

— Nej, inte ännu.

”Målsättningen har hela tiden varit att slå mig in i ett lag i SDHL”

Hur går dina tankar framåt?

— Det är lite svårt att ha tankar framåt. Innan jag hade ett kontrakt var det mer dag för dag att gå och hoppas på någonting. Nu vet jag i alla fall att det återstår två veckor på det här kontraktet. Det är också vad jag fokuserar på just nu och försöka göra det så bra som möjligt om det sedan är MoDo eller någon annan som skulle få upp ögonen för mig.

Är spel i PWHL en målsättning framöver?

— Nej, målsättningen har hela tiden varit att slå mig in i ett lag i SDHL. PWHL känns också spännande, men efter säsongen jag gjorde senast, där jag ändå är nöjd med det jag gjorde men inte fick spela så mycket, tror jag inte dom är jätte, jättesugna på mig, säger Tindra Holm med ett lätt skratt och fortsätter:

— Det var något lag som pratade om att jag skulle få komma dit och vara fjärdemålis. Då är man i princip utanför truppen. Det kändes lite jobbigt att åka så långt hemifrån bara för det.

Tindra Holm (vänster) med Sara Grahn och Emma Söderberg under VM i Kanada 2023. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

Tappade landslagsplatsen: ”Svårt för mig att påverka”

I och med att Tindra Holm fick så pass lite speltid i University of Minnesota-Duluth tappade hon dessutom landslagsplatsen.

— Jag kan inte basera huruvida en säsong har gått bra eller dåligt på om jag kommer med i landslaget eller inte. Det är externt och något som är svårt för mig att påverka.

— Sedan tror jag att det såklart att det hade mycket att göra med att jag fick knapert med speltid. Det var också en av anledningarna till att jag ville vända hem, att hitta ett lag där jag får spela mer än jag gjorde förra säsongen.

— Jag tycker ändå att jag blev en bättre målvakt förra säsongen och har varit sugen på att komma i gång och spela för att visa att jag tog steg förra säsongen. Även om det inte syntes på EliteProspects annat än att jag inte fick så många matcher tog jag steg framåt om man kollar på annat än just siffror.

Vad har du utvecklat mest under din tid i USA?

— Jag har spelat mycket mer matcher under framför allt mina första tre säsonger så jag skulle säga att jag har blivit en mycket bättre matchmålvakt. Allt det mentala och få fram den bättre sidan av mig själv på match.

— Dessutom har jag blivit lugnare i mitt spel och överjobbar inte så mycket. Jag skulle även säga att jag har blivit bättre med händerna, så det är många bitar som jag skulle säga att jag har utvecklat.

Tindra Holm siktar på att göra klart med en klubb för hela säsongen innan hon börjar tänka på landslaget. Foto: Ronnie Rönnkvist

Tindra Holm om tuffa tiden: ”Då har jag känt en stress”

Det är en så kallad OS-säsong och även om det inte blev VM-spel förra säsongen så har hon i alla fall hoppet att få chansen till OS-spel.

— Klart att jag vill spela OS. Jag skulle inte säga att det är utom min kontroll eftersom det är baserat på hur jag presterar. Nu när jag är i Sverige känns det i alla fall som att dom kan hålla en lite närmare koll på mig.

— Klart att OS finns med i tankarna, men framför allt vill jag till att börja med hitta ett lag där jag kan spela säsongen ut.

Känner du idag en stress kring att inte ha ett lag klart för resten av säsongen?

— Nej, men jag kände en stress över det från mars fram till nu då jag fick det här treveckorskontraktet. Då har jag känt en stress att jag behöver göra mer och tänkt ”Är jag så dålig?”

— För många låter det lite med treveckorskontrakt, men för mig var det värt supermycket. Jag fällde till och med en glädjetår för att jag skulle få spela igen, avslutar Tindra Holm.

