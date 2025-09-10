De tippas i botten av SHL-tabellen av de allra flesta. Något Thomas Johansson i Leksand inte ger mycket för – samtidigt som sportchefen öppnar för en värvning mitt i den ekonomiska krisen.

– Vi kanske saknar, här och nu, en till toppforward och någon ytterligare back, säger ”Tjomme” till Hockeysverige.se.

Thomas Johansson i Leksand tror på en bra säsong. Foto: Ronnie Rönnkvist.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Leksand är allmänt tippade att hamna i negativt kval kommande säsong. Samtidigt är det en del som också vill påstå att vi i media underskattar lagbygget Leksand har snickrat ihop utefter klubbens ekonomiska förutsättningar. Hur har tankarna egentligen gått då Sportchefen, Thomas Johansson, med en mindre påse pengar satte ihop den här säsongens trupp.



— Dels har det påverkat på så sätt att vi behövt lägga en annan numerär än vad vi haft råd att ha tidigare säsonger. Jag skulle säga att det är vad som påverkats mest, säger Thomas Johansson till hockeysverige.se och fortsätter:

— Vi har egentligen bara 13 forwards och åtta backar mot att jag kanske hade velat haft 15 forwards och åtta eller nio backar.



Är det någon spelare som signalerat att han inte velat komma till Leksand på grund av klubbens ansträngda ekonomi?

— Nej, men å andra sidan kanske jag redan sållats bort i första filtret av en del agenter, vilka klubbar dom vill kontakta utifrån att dom har spelare som är duktiga.

— Klart att med ekonomiska utmaningarna vi har haft under förra säsongen så sänder inte det några svallvågor till att ”Jag kastar mig över Leksand”, så jag tror att jag blivit bortfiltrerad lite tidigare.

Thomas Johansson har förändrat mycket i Leksand

Thomas Johansson har skrivit ett treårs-kontrakt med Leksand och är i en sitts där han samtidigt måste bygga något långsiktigt som se till att den här säsongens lag, med en minskad budget, ska ta sig till slutspel.



— I den här branschen måste man vara otroligt ödmjuk inför varje säsong som kommer. Det innebär att man aldrig får ta något för givet oavsett om man har ett lag som är tippade i toppen eller botten.

— Det ska spelas om det och varje säsong lever sitt eget liv. Mycket handlar det om att hålla kursen kortsiktigt och vara kreativ om saker går som vi inte vill att det ska gå.

— Också att det finns en långsiktig plan. Vi har fått börja bygga en ny stomme i laget med nya spelare som kommer vara i Leksand under en längre tid.

— Vi har tidigare trott på en viss typ av omsättning och en viss typ av spelare under ett antal år, men vi har inte fått det att flyga. Du måste göra andra saker för att få ett annat resultat. Det är lite där vi är nu.



Marek Hrivík, Eddie Larsson, Patrik Zackrisson, Justin Kloos, Mantas Armalis, Patrik Norén, Lucas Elvenes och Martin Karlsson är några av spelarna som lämnat Leksand efter förra säsongen.



— Jag älskar alla mina spelare, men samtidigt gråter jag inte när en spelare lämnar eftersom jag vet att spelare kommer och går.

— Med tanke på resultaten som varit måste vi göra lite förändringar i en spelartrupp samtidigt som spelarna väljer lite andra alternativ, så jag har ingen där jag kan säga att han ville jag ha kvar.

Tippas i botten av SHL-tabellen

Många efterfrågar en stabil backpjäs i bakre leden, en Anton Lindholm, Jonas Frögren, Mattias Timander och så vidare, är det här något du också funderar kring?

— Jag vet hur nära Anton Johansson var för att hamna borta i Nordamerika och kanske få möjligheten att spela i NHL framöver. Om han lever upp till den kvalitén han har kommer ingen sakna den typen av spelare.

— Nu har inte han det ”track reckordet”. Det är vad jag kan tycka ibland när man gör en analys av Leksand. Att man gör den utifrån hur många år spelaren har spelat i ligan när man tittat på Eliteprospects i stället för att titta på potentialen och vad som finns här bakom. Titta också bakom den dörren.

— Jag tror absolut att han (Anton Johansson) skulle kunna vara en sådan spelare och jag vet inte hur många andra SHL-backar som egentligen skulle kunna haft möjligheten att spela i NHL. Jag hoppas att han ska kunna axla en bra, stor roll och spela på den höga nivån som han visat under försäsongen.

Anton Johansson har varit bra under försäsongen. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad tror du blir nya tränarna, Johan Hedberg, Niklas Persson, David Pritz och Alexander Millners, största utmaning under säsongen?

— Jag vet inte om dom har så tuffa utmaningar. Det är skadebiten som skulle kunna bli en tuff utmaning för oss med tanke på numerären vi sitter på.

— Den kanske inte Johan och ”Pajen” (Niklas Persson) kan påverka så mycket utan den kommer ske om den sker.

— I övrigt som dom jobbar med spelarna varje dag och där vi plockat in Mattias Ritola för att hjälpa till med spelarutveckling…

— Jobbet tränarna och ledarna har lagt ner, framför allt det i augusti, känns otroligt bra. Och det laget vi har fått ihop, med betoning på laget, känns jäkligt spännande faktiskt.



Ni är tippade av expertisen att komma sist, hur tänker du kring det?

— Jag fick en fråga av Expressen:”Bryr du dig inte?”. Jag gör faktiskt inte det. Om du är aktieanalytiker och ska analysera en aktie för att kunna gå ut och säga att en aktie är bra eller dålig behöver du läsa på, kunna företaget och sätta dig in i aktien.

— Jag vet inte hur många experter som har satt sig in i Leksands IF? Det har varit mer att ”Det är rörigt i Leksand och ekonomitrubbel så Leksand är kassa”.

— Sedan går man in på Eliteprospects och tittar ”Leksand har inte värvat spelare som dom tycker är bra så laget är dåligt”. Om jag ska bry mig om en sådan analys? Nej, det gör jag inte.

Finns utrymme för värvningar: ”Det gör det”

Tror du spelarna gör det?

— Nej, det tror jag faktiskt inte.



Om du ser på själva lagbygget, vad skiljer sig från förra säsongen?

— Vi hade kanske ett par spelare till med kvalitéer. Sedan hade vi ett antal tilltänkta toppspelare som hade svårt att få ut sina kvalitéer. Dom har vi inte längre kvar i laget.

— Vi kanske saknar, här och nu, en till toppforward och någon ytterligare back för att vi även skulle ha en trygghet i bredden. Unga killarna i det här laget har en otrolig uppsida, men har såklart inte kunnat visat det i SHL under tio år som många av ligans äldre spelare.



Finns det utrymme i budgeten för att stärka upp laget under säsongen?

— Ja, det gör det.

Nolan Stevens har imponerat under försäsongen.

Foto: Bildbyrån.

Vem har imponerat mest på dig under försäsongen?

— Hela laget. Som lag betraktat och känslan vi har i gruppen där alla ställer upp för alla, där alla offrar sig för alla, där alla bryr sig om alla, där alla kör för alla… Det är vad jag är mest imponerad över under den här försäsongen.

— Jag tror aldrig jag känt den känslan på det sättet. Vi har alltid haft spelare som velat gå sin väg och göra sin grej i gruppen. I år har vi inte det, så laget är det som imponerat mest på mig.



Leksand slutar väl ändå på 14:e plats i SHL?

– (Skratt) Nej, Leksand kommer inte bli 14:e.