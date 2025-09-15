Luleå går in i SHL-säsongen som regerande mästare.

Man gör det också med vetskapen om att säsongen blir den sista med Thomas ”Bulan” Berglund som huvudtränare.

— Någon dag tar saker slut och det här tycker jag känns lämpligt efter nio år även om det kommer kännas vemodigt där och då, säger han till Hockeysverige.se.

Thomas ”Bulan” Berglund gör sin sista säsong i Luleå.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Säsongen 1988/89 debuterade Thomas Berglund som spelare i Luleå. Förutom ett par säsonger som tränare i Piteå och tre i Brynäs har han varit klubben trogen under hela sin karriär, men efter säsongen 2025/26 är det över.

— Första A-lagsmatchen? Vi mötte Skellefteå och jag gjorde 1+1, så det var en bra debut, säger Thomas Berglund med ett leende.

Luleå hade då också ett väldigt namnkunnigt och profilstarkt lag med spelare som Lars-Gunnar Pettersson, Johan Strömwall, Stefan ”Skuggan” Nilsson, Roger Åkerström, Lasse Hurtig med flera.

”Bulan” Berglund i Luleå som spelare.

Foto: Stig Kenne

— Det var många bekanta som jag kom att spela med under många år framöver också.

— Jag var junior och kom upp från division 1 (Piteå) och inte så kaxig. Första säsongen var lite tuff och jag fick spela mycket i juniorlaget. Säsongen efter etablerade jag mig och det tog egentligen ett år innan jag kom in i det.

Thomas Berglund: ”Banade vägen för idrotten i Norrbotten”

Den som lyfte in Thomas Berglund i A-laget var Mikael Lundström.

— Vad han kommit att betyda för mig är svårt att säga. Micke var en duktig tränare, men det var främst att jag själv bestämde mig. Jag har haft bra tränare under årens lopp och det är jag tacksam för.

Du är själv ledare idag, vilken tränare är den som gjort mest intryck på dig under din resa?

— ”Osten” (Lars Bergström) hade jag under 1990-talet. Han skapade en seriositet och satte en kravbild som behövdes där och då.

— Vi hade också en väldigt bra tid under 1990-talet när vi var i final ett antal gånger. Dessutom vann vi också ett guld. Den kravbilden och proffsigheten som infördes då var viktig för föreningen.

Hur minns du idag själva guldresan 1996?

— Vi vann serien. Vi och Frölunda var bäst och möttes också i finalen. Det var en otroligt tuff finalserie som vi till slut gick segrande ur.

— Självklart väldigt stort och banade vägen lite för idrotten i Norrbotten. Innan det hade inget lag från Norrbotten vunnit något SM-guld. Nu har ganska många lag vunnit, basket, damfotboll och så vidare. Det banade, som sagt var, väg för något positivt i länet.

SM-guld – även som tränare: ”Kändes lite annorlunda”

Thomas Berglund fick alltså förra säsongen vara med om att även vinna SM-guld med Luleå som tränare.

— Det var så länge sedan jag vann som spelare, men glädjen var lika stor fast det blir på ett annat sätt när man är ledare än spelare.

— Som ledare blir det mer att vi gjort det här tillsammans, varit med och dragit upp riktlinjerna och så. Mer ansvar. Som spelare är man en bricka i spelet.

— Givetvis är det så nu också att alla har varit med och bidragit, men det kändes ändå lite annorlunda som ledare än spelare.

Kunde du se likheter i grupperna även om det skiljer nästan 30 år?

— Svårt att jämföra. Det är olika tider, men det var många i båda lagen spelare som ville fram. Man behöver spelare som tar plats och som kan steppa upp då det är dags för slutspel.

Thomas Berglund är omåttligt populär i Luleå.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

”Bulan” tackar för sig i Luleå: ”Bestämt sedan tidigare”

Thomas Berglund har redan nu meddelat att han slutar efter den här säsongen. Alltså 38 år efter den där debuten mot Skellefteå.

— Det har varit bestämt sedan tidigare. Jag bestämde mig innan jag skrev på förra kontraktet att den här säsongen skulle bli min sista.

— Det var ingen dramatik i det. Någon dag tar saker slut och det här tycker jag känns lämpligt efter nio år även om det kommer kännas vemodigt där och då. Det är ett beslut som var taget och det känns rätt mot föreningen och mig själv.

Motiverar det dig ännu mer att avsluta med ett toppjobb?

— Ja, jag är supermotiverad. Jag tycker alltid att jag är det då jag går in i en säsong. Klart att jag vill avsluta snyggt och med det lag vi har är vi ett av lagen som kan vara med och utmana om guldet igen.

När du berättade för laget att du inte skulle bli kvar, hur hanterade de det?

— Det var ingen dramatik. Vi ska vara tillsammans en säsong nu och det är inte så att jag slutar tvärt. Nu ska vi göra den här säsongen bra tillsammans. Det andra får bli en senare fråga.

Storprofilen och Luleå-ikonen ”Bulan” tackar snart för sig.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

På tal om senare, vad ska du hitta på framöver?

— Vi får se…

Tänker du jobba kvar inom hockeyn?

— Troligtvis, men man vet aldrig.

Vad skulle det betyda att få avsluta din tid i Luleå med ett tredje SM-guld?

— Som jag sa har vi chansen som ett av många lag att utmana om guldet. Vi får se vart det tar vägen. Vi siktar på det. Sedan får vi ta det därifrån, avslutar Thomas Berglund med ett leende.

