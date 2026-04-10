Hotet mot ”Löven” kvarstår: ”En absolut förutsättning”

IF Björklöven är klart för final i Hockeyallsvenskan mot antingen BIK Karlskoga eller MoDo.

Men klubben – som aspirerar på spel i SHL, kan få vänta länge på en ny arena.

Nu ger klubbens ordförande, Andreas Dunder, sin bild av läget och behovet av en ny arena.

– Det är absolut en förutsättning för att kunna etablera sig i SHL. Så är det, säger han till Hockeysverige.se.

Björklöven ser inte ut att få en ny arena vid SHL-spel – inte på många år i alla fall.

Umeå Arena, eller Visionite Arena, har stått i Umeå sedan 1960-talet. Med det har Björklöven en av elithockeyns äldsta arenor. Efter renoveringen 2001 har det kommit både vädjan och uppgifter om att en ny arena är på gång.

Aktualiserat av Sveriges Radio P4 Västerbottens rapportering tidigare i veckan, så är frågan uppe för diskussion på nytt.

I ett reportage berättar Liberalerna att man vill bygga en ny arena och har stöd av initiativtagare från det lokala näringslivet. Samtidigt ska Socialdemokraterna ha svarat att de hellre vill att pengarna ska gå till annat.

Kommer Björklöven klara av SHL-kraven genom att stanna kvar i Visionite Arena?

Björklöven via ordföranden Andreas Dunder menar att det känns långt borta just nu.

– Jag tror att det är en bra bit bort tyvärr, jag tror inte vi har en ny arena i Umeå i närtid, tyvärr. Jag upplever att det är en fråga som debatteras om men som inte tagits några beslut kring. Tills dess tänker jag att det är kanske tre till tio år bort, säger han till Hockeysverige.se.

SHL kan stå runt hörnet: ”Det är inget måste men..”

Visionite Arena har sin charm – slår Dunder fast. Men kapaciteten är en av frågorna som blir viktiga inför framtiden.

– Arenan är ju en av Sveriges äldsta arenor och det finns både charm och utmaningar med det. Det är en härlig arena upplevelsemässigt med stämning och så vidare men vi hade kunnat sälja mer än 1000 biljetter mer i snitt utan problem. Det hade varit en stor fördel för ”Löven” att kunna få fler att gå på hockey.

Och ekonomiskt?

– Ekonomiskt också givetvis, det bringar mer pengar om fler går på ishockey. Så är det.

”Löven” har goda chanser att ta steget upp till SHL i vår. Då blir arenafrågan ännu viktigare. I SHL höjs arenakraven och rimligen även intresset för att se hockey i en av Sveriges största städer.

– Det är inget måste, men det är absolut en förutsättning för att kunna etablera sig i SHL. Kommunen försöker ändå det bästa de kan och det kommer inte att stå en ny arena där imorgon. Men jag tycker att de försöker anpassa arenan på bästa sätt utifrån de förutsättningar vi har. Det är klart vi verkligen skulle vilja ha en ny arena, det hade varit en dröm. Men vi har inte det i dag.

Svaret om Visionite Arena: ”En svår fråga”

Den ekonomiska frågan kring en ny arena var aktualiserad i P4 Västerbottens reportage i dag. Liberalerna menade att näringslivet är berett att ta en stor roll i att bringa in pengarna som behövs. Samtidigt svarade Socialdemokraterna att det finns andra områden att lägga pengar på. Björklöven har i dagsläget ingen större koll på hur finansieringsfrågan ser ut.

– Jag vet inte riktigt kring det, men jag tror att de finns många krafter som vill hjälpa till. Jag har för dålig kunskap i detaljfrågan kring det och vart alla är i frågan och har för mycket annat fokus på mitt bord just nu.

Intresset och trycket inne i Visionite Arena är det i alla fall inget fel på.

Samtidigt kan också en ombyggnation av Visionite Arena vara vägen framåt.

– Det är en svår fråga och det är mycket pengar som ska till för att bygga en ny arena och det har vi respekt för. Men med relativt små medel kan man nog bygga om så vi kan fortsätta i den här arenan och att den är tillräckligt bra för där vi är i dag.

– Den stora utmaningen är att vi säljer ut på sittplats när vi spelar i hockeyallsvenskan. Om vi går upp i SHL så kommer det inte direkt att bli svårare att sälja. Så att få 1000 till platser hade varit bra men det går inte i den arenan vi har i dag. Sittplatsmässigt kommer vi inte kunna uppnå den efterfrågan som finns. Men att anpassa arenan utifrån de krav som finns i SHL tror jag går. Men det är svårt att säga att våran arena inte duger. Men däremot har vi kapacitet att nyttja en större arena.

Tänker på helheten: ”Vill inte koppla till just Björklöven”

Umeå som är den största staden i sin region och närhet, kan snegla åt Skellefteå, Örnsköldsvik och Luleå exempelvis för att se lyckade arenaprojekt. Men det finns andra anledningar än hockeymässiga till att överväga en ny arena, tycker Andreas Dunder.

– Man kanske inte ska tänka på hockeyn utan mer Umeå som stad. Umeå är en större stad än alla de du nämner och utan att jag sitter med en kalkyl borde det finnas goda förutsättningar för en evenemangsarena. Där kan man spela hockey och ha evenemang i olika idrotter och artister som kommer och uppträder. Det finns mer att ta upp från Umeå vad gäller besökare.

– Exempelvis har vi finlandsfärjan jämfört med Skellefteå och Ö-vik tillexempel. Det borde finnas förutsättningar för det. Men det är inte bara hockeyn som bidrar utan Umeå som stad och deras invånare som förtjänar det. Jag vill inte koppla det till just Björklöven. Oavsett om vi spelar i SHL eller fortsätter här finns förutsättningar för att ta emot fler besökare än vi har i snitt. Det är hockeyn i dag som drar mest publik i evenemangsform i Umeå och då hade vi kunnat utnyttja det genom att kunna få in 500-1000 fler besökare.

Visionite Arena (eller Umeå Arena), öppnade den 17 december 1963 och byggdes om 2001. Den tar 5 400 åskådare. Kommunen Umeå är Västerbottens och hela Norrlands största med 135 273 invånare.