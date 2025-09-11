Den meriterade försvararen Theodor Lennström värvades till Linköping för att vara en nyckelspelare. 31-åringen har dock dragits med skador under försäsongen och har inte kommit till spel i någon träningsmatch.

Theodor Lennström har dragits med skador sedan han kom till LHC. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Efter två år säsonger i den schweiziska högstaligan är Theodor Lennström tillbaka i Sverige.

Backen värvades till Linköping inför säsongen och förväntas vara en av ligans bästa spelare – men återkomsten till Sverige började i uppförsbacke. Lennström drogs med en överkroppsskada som hållit honom från spel i säsongens inledande träningsmatcher.

– Det är såklart inte kul, men jag har försökt göra det bästa av situationen och påverka där jag kan, säger Lennström.

Backen berättar att han under försäsongen försökt bidra till laget från skadelistan genom att sprida lagkänsla i Saab Arena.

– Jag kommer in i hallen varje dag och försöker ha ett leende på läpparna, hälsa på alla gubbarna och visa att jag är en del av laget och att jag är där och stöttar så gott jag kan. Det tror jag har varit viktigt för min egen del.

Thedor Lennström, här i Färjestads färger.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

”Vill alltid vara bäst”

Förväntningarna är höga på Theodor Lennström, inte minst eftersom han var med och vann ett SM-guld med Färjestad 2022. Skadan och den uteblivna försäsongen har dock inte påverkat Lennströms självförtroende.

– Jag känner ingen press utifrån faktiskt, jag sätter stor press på mig själv och det har jag alltid gjort. Jag vill alltid vara bäst där ute när jag spelar och jag kommer alltid göra mitt bästa för att vara det, sen får vi se hur långt det räcker helt enkelt.

”Behövs för att vara ett vinnande lag”

Flytten hem till Sverige och till Linköping har inte bara varit dyster för 31-åringen.

– Jag har fått ett jättebra intryck, jag har blivit jättebra omhändertagen. Jag tycker vi har ett intressant lag på papper, “Musse” har kommit in med bra energi på tränarsidan och en hög kravställning.

I Linköping möter Theodor Lennström den nye tränaren Mikael Håkanson, som även han är värvad från schweiziska högstaligan. Håkanson och Lennström har under stora delar av sina respektive karriärer verkat i samma ligor, men alltid varit varandras motståndare. Det är först nu, i Saab Arena, som de blivit en del av samma organisation.

– Det har varit jättebra så här långt, bilden han har av hur man spelar ishockey är likvärdig med min egen. Den kravbilden han har är den jag strävar efter och det som jag tycker behövs för att vara ett vinnande lag.

Source: Theodor Lennström @ Elite Prospects