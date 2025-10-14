Vid landslagets senaste samling petades hon av Förbundskapten Ulf Lundberg.

Nu, efter en succéstart på 2025/26, har Sofie Lundin tagit revansch som bästa svenska i SDHL:s poängliga.

– Jag harvalt att använda det som motivation och fokusera på det jag kan påverka, säger Frölunda-forwarden till hockeysverige.se.

Sofie Lundin och förbundskapten Ulf Lundberg. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

När Damkronorna/Tre Kronor Dam samlades inför senaste turneringen lämnade Förbundskaptenen, Ulf Lundberg, Sofie Lundin utanför truppen, trots att 25-åringen med Jonstorp som moderklubb, fem VM och ett OS på cv:n har setts som given i landslaget.



Det här var något hon snabbt vände till en revanschlusta och efter tolv spelade matcher med sitt Frölunda är hon idag, med sin tredjeplats, bästa svenska i SDHL:s poängliga. En liga hon till och med ledde under en kort period.



– Såklart att det varit en skön start på säsongen för min egna del, men också för lagets, berättar Sofie Lundin som så här långt svarat för fyra mål och totalt 17 poäng för serieledande Frölunda.

– Jag tycker att vi har kommit ihop bra som lag senaste matcherna. Samtidigt är det många delar i spelet vi inte är helt nöjda med.

– Lite så känner jag med mig själv också, att jag har många delar i spelet jag fortfarande vill utveckla och ta ännu ett kliv i.



Lite mer specifikt, vilka delar i spelet tänker du närmast på då?

– Jag vill bli bättre över hela banan hela tiden. Först och främst defensivt, att bli ännu tryggare där och hela den biten. Även att kunna bidra för att bli ett ännu större hot offensivt.

– Kanske också mitt skott. Att ta ännu mer skott och också bidra med lite fler mål. Sedan har jag spelat med två väldigt bra spelare på kanterna, (Emilia) Vesa och (Elisa) Holopainen, som gjort det väldigt lätt för mig. Det känns som vi har fått ihop en bra kemi i vår kedja.



Sofie Lundin ser just kemin med Emilia Vesa och Elisa Holopainen som en nyckel till hennes framgångar under inledningen av säsongen.



– Klart att det har varit en viktig del att man har en kemi i kedjan och hittar varandra. Och, som sagt var, att vi gör det lättare för varandra. Vi är nära varandra och skapar mycket. Det har såklart en stor del i att det gått som det gått.

Petades från landslaget: ”Valt att använda det som motivation”

När landslaget skulle på turnering i Kloten tidigare i år fanns alltså inte Sofie Lundin med i truppen, vilket förvånade många.



– Det var såklart ett tufft besked att få. Att få representera sitt land är alltid en enorm ära. Klart att man då blir besviken när man inte blir uttagen.

– Samtidigt har jag valt att använda det som motivation och fokusera på det jag kan påverka. Att fortsätta utvecklas, prestera i klubblaget för att sedan visa att jag både vill och kan ta en plats. Det här har bara gjort mig ännu mer motiverad till att jobba hårt varje dag för att ta en plats.



Vilka direktiv fick du av Förbundskaptenen för att ta tillbaka landslagsplatsen?

– Klart att det nu är en stor konkurrens i Damkronorna. Vi har många bra spelare i Sverige. Det gäller att spela sin bästa hockey för att få låna den där landslagströjan.

– Uffe sa också det till mig och det har jag, som sagt var, bara använt som ännu en motivation. Visst var jag besviken i stunden, men det har ändå tänt en ännu större gnista nu att jag vill visa att jag kan vara med i det här laget och bidra.

– Jag är väldigt motiverad och jobbar hårt varje dag här hemma för att ta en plats.



Är OS och landslagsspel en målbild trots petningen?

– Ja, det är såklart. Det är största du kan vara med på. I alla fall inom damhockeyn. Även för killarna.

– Att få bära landslagströjan på den största scenen inom idrotten är såklart något jag drömmer om. Något jag drömt om sedan jag var liten, så OS är något jag siktar på.

Förbundskapten Ulf Lundberg. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Lockas av spel i PWHL: ”Något jag drömmer om”

I USA och Kanada drar inom kort PWHL i gång för tredje säsongen och 25-åriga centern har också börjat lockats av att testa på spel där borta.



– Ja, det lockar. Jag följer ligan där borta och tycker det låter spännande med den satsning dom gör för damhockeyn.

– Att det är en riktigt proffsliga… Något jag också drömt om sedan jag var lite är att få tävla mot bästa spelarna i världen i motsvarande NHL fast för tjejer. Klart att det är något jag drömmer om och absolut ett mål.



Har du redan haft några kontakter med organisationerna inom PWHL?

– Nej. Jag håller på att kika på agenter nu. Jag tänker att det är vad jag kan behöva för att ta mig dit bort.

– Just nu vill jag bara fokusera på spelet i Frölunda. Hockeyn här hemma. Spela min bästa hockey den här säsongen. Sedan får jag se vilka möjligheter som öppnas upp inför nästa säsong.

Tydliga målet: ”Vi går för ett till SM-guld”

Svenska mästarna, Frölunda, har inlett säsongen med tolv matcher i rad utan förlust.



– Vi har en bred trupp. Fyra bra kedjor som kan gå in och göra jobbet, så vi kan spela på mycket folk och har då mycket energi att fylla på med i matcherna.

– Sedan gruppen vi har. Det är en bra grupp, bra tjejer, och det här tillsammans skulle jag säga ligger bakom framgången.



Hur gärna vill du tillbaka till Götaplatsen för att bli firade ännu en gång?

– Såklart att det hade varit väldigt kul. Det är nog topp ett av bästa hockeyögonblick i min karriär.

– Att få vinna mot Luleå i Scandinavium med så mycket folk på plats, hemmaplan, det jobb som Frölunda lagt ner för oss, folk som var kvar på plats efter slutsignalen och sedan firandet under hela den veckan…

– Det var skönt att kunna ge tillbaka till alla dom som gjort jobbet lite bakom, men också få fira med laget och den grupp vi var, en tajt och bra grupp.



Så du är inte nöjd med ”bara” ett SM-guld med Frölunda?

– (Skratt) Klart att jag alltid vill vinna. Det är därför jag håller på. Självklart att vi går för ett till SM-guld, avslutar Sofie Lundin.

Source: Sofie Lundin @ Elite Prospects