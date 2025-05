Södertäljetränarens tydliga mål: ”Vi ska gå upp”

Södertälje har sex SM-guld, men har inte spelat i SHL sedan 2010/11.

Nu har klubbens nygamle tränare Andreas Johansson tydliga ambitioner – att laget ska upp igen.

– Det kan också vara lite osvenskt att säga ”vi ska gå upp”. Om inte vi tror på och jobbar för det behöver inte jag vara här, säger Johansson till Hockeysverige.

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Redan säsongen 2013/14 klev Andreas Johansson in i Södertäljes bås. Då efter att Johan Strömwall fått lämna. Till kommande säsong är han tillbaka, alltså tolv år senare. Och det är lite som hemma, säger han till hockeysverige.se och minns tillbaka på vårsäsongen 2014.



– Södertälje var mitt första huvudtränarjobb och det kom mitt under säsongen, berättar Andreas Johansson och fortsätter:

– Jag sa nej två eller tre gånger innan jag faktiskt sa ja. Idag är jag glad att jag sa ja eftersom det blev en väldigt kul resa även om den var kort.



När Andreas Johansson kom in övertalade han Anders Sörensen att vara kvar.



– Anders och jag körde på. Jag kommer ihåg många bra saker från den tiden. Jag satte ihop William (Nylander) och (David) Pastrnak. Sedan fick dom ”free wheela” lite. Båda var jättebra och vi gjorde en bra resa.

– Jag tror att vi låg sist och hade nio poäng upp till strecket med 23 matcher kvar. När vi väl var klara hade vi en del poäng ner.

– Samtidigt trivdes jag sjukt bra med allting runtomkring. Det var någon speciell känsla, vilket jag alltid haft för Södertälje efter det. Jag har också gått på mycket hockey här även efter min tid som tränare och haft klienter som spelat här. Bland annat Nikita Tolopilo.

– Det har alltid känts hemma här. Det har blivit att jag snackat med materialarna lite och jag brukar alltid gå upp till gamla SSK:arna för att ta en kaffe med dom. Fast jag bara var här ett halvår känns det fint på något sätt.

– Sedan drog jag till HV71, vilket kanske var ett misstag. Jag skulle nog varit kvar här och jobbat vidare i lugn och ro. Det här är något jag tänkt på mycket.

Andreas Johansson under en tidigare sejour i klubben. Foto: Ronnie Rönnkvist

Trots att Andreas Johansson trivdes bra i SSK valde han alltså att lämna klubben efter säsongen.



– HV71 kom in. Stora klubben. Dom skulle göra om och så vidare. Jag blev såklart sugen, men hade jag varit smartare skulle jag ha varit kvar här.

– Södertälje erbjöd mig ett treårskontrakt. Ett jättebra kontrakt och under tre år hade jag kunnat byggt mitt varumärke. Då var jag lite mer än idag ”på nästa, på nästa…”.

– Det var mycket som hände i mitt liv just då, men det var som att coacha Utah och sedan kommer New York Rangers och erbjuder dig att coacha där. Det är inte många som inte blir attraherade av det. Men det var ett felbeslut av mig.



Han har nu bott i Stockholm under åtta år och följt SSK både på plats och via TV.



– Jag följer jättemycket hockey. Framför allt blir det att jag följer lagen jag varit i. Speciellt om jag trivts bra där jag varit.

– Jag har pratar med tränare och spelare här under åren. När Södertälje höll på att åka ur satt jag här och våndades. Det var min målvakt, Tolopilo, som stod i målet då. Tur var väl det. Annars hade Södertälje nog åkt ut mot Troja-Ljungby. Det handlar om så små marginaler.

– Nu har man byggt upp en stabilitet senaste åren och har blivit ett stabilt topplag. Södertälje var nära och bara ett mål ifrån att vara i final förra säsongen. Vem vet vad som hade hänt om man gått till en final?

SSK:s Andreas Johansson i båset under ett derby mot Djurgården 2014. Foto: Johanna Lundberg / Bildbyrån

Det är åtta år sedan Andreas Johansson senast stod i ett bås som headcoach för ett elitlag.



– Sedan jobbade jag i Avagard Omsk som scout. Jag var då även med Bob Hartley under matcherna och i ledarteamet. Det är mer att ”stå på bänken coacha” jag inte gjort på länge.

– Däremot har jag coachat individer, klienter, vilket har varit väldigt nyttigt för mig. Nu är jag sugen på att coacha ett lag igen. Det ser jag fram emot.



Du har jobbat som agent under flera år, vad var det som fick dig att nu tänka om?

– Någonstans är jag en hockeyspelare, hockeytränare. Jag gillar att vara i ett lag. Som agent kan man bli ganska ensam om jag ska se det på ett rent egoistiskt sätt. Jag har varit ute och farit mycket oftast också själv.

– Jag gillar det här med att komma in hit i loungen, surra med killarna och materialarna. När vi reser är vi helt lag. Dessutom har jag saknat det här med att vinna och förlora.

– Som agent blir man väldigt glad då klienterna lyckas. När man haft klienterna sedan dom var 16 år och hjälpt dom med träning, mat och att coachas. Jag har alltid sett mig mer som en mentor och coach än en agent. Förhandla en lön kan dom flesta göra. Det är dessutom ganska reglerat vad en spelare ska tjäna.

– Just det här med match. Man vet inte hur det ska gå. Kommer man vara hyllad eller hatad efter? Att jobba i team, som vi gjort här nu, är också något som nu känns bra.

– Som du sa har det gått många år och, grundvärderingarna är dom samma, har andra ingångar efter att jag funderat mycket, pratat med andra, intervjuat många coacher och även träffat gamla coacher. Mina idéer och mitt nya tänk på det. Jag är nog mer redo nu än då jag blev in slängd i det mer eller mindre direkt efter spelarkarriären. Då var jag ingen ledare.



Andreas Johansson fick också en del kritik för att vara för tuff inledningsvis.



– Ja, det har jag fått.



Är du idag en annan personlighet som ledare idag?

– Tuff är ett skällsord i Sverige. Tydlig och rak kan också vara ett skällsord i Sverige.

– Jag kan förstå att man tyckte att jag var tuff eftersom jag var tydlig och rak. Dessutom kom jag från det nordamerikanska. Ibland var jag säkert klumpig i det.

– Helt ärligt tycker jag så här, att det varit för mycket snack om att jag är tuff och hård. Ofta har det varit bra resultat när jag kommit in och coachat förutom då vi åkte ur med MoDo.

– Är vi ett lag, ungefär som Florida Panthers, då jobbar vi alla på samma sätt. Alla kommer till jobbet, checkar in och gör sitt bästa. Det kommer jag alltid hålla mig själv och alla andra ansvariga för.

– Sedan kanske jag idag har ett annat lugn på vissa saker. Det hoppas jag i alla fall. Jag var het på bänken, vilket är något jag tänkt väldigt mycket på eftersom det inte är så bra. Vill man vara tuff i ett läge kanske man inte ska vara det direkt. Kanske att man i stället kan backa lite och se till vad som sker. Det är sådana saker som gör att jag idag känner mig som en lugnare person.

– En anledning till det kan vara att jag jobbat med klienter och fått ett helikopterperspektiv efter suttit på läktaren. Sedan är det så med alla människor, att man förhoppningsvis blir smartare när man blir lite äldre, säger Andreas Johansson med ett skratt.

Nicklas Grossmann, tidigare kapten i SSK, är nu i Johanssons stab. Foto: Dennis Ylikangas / Bildbyrån

Hur ser du på förutsättningarna för Södertälje att få upp ett lag till SHL på sikt?

– Det finns förutsättningar här. Tittar vi rent sportsligt var Södertälje ett mål från att gå till final. Klubben har nu byggt en jättebra grund. Jag kommer in. (Nicklas) Grossmann är kvar. Fredric Andersson kommer in och ”Bratten” (Calle Breattenberg) är målvaktstränare.

– Grunden ska vi ha kvar, men sedan ska vi spetsa till det. Förhoppningsvis har jag några saker som kommer göra oss bättre och då ska vi vara med där uppe.

– Det kan också vara lite osvenskt att säga ”vi ska gå upp”. Om inte vi tror på och jobbar för det behöver inte jag vara här. Det vill jag att spelarna där inne (i omklädningsrummet) också är med på.

– Jag märker på killarna som var med i våras, ”Fan, vi var så nära”, att dom vet att det kan gå. Vi ska prata om att gå upp. Varför skulle vi inte göra det?

– Sedan kan vi falla på målsnöret, kommer förlora matcher som alla andra och så vidare, men vi ska gå upp och jobba tydligt och bra mot det. Ha en bra nivå på grejerna. Ha kul som fan och allt det här, men framför allt ”Yes, vi ska gå upp”.



Vad vill du spetsa till?

– Jag tror att jag kan tillföra mycket på träningarna. Att där träna matchlikt och intensivt. Få killarna att förstå vad som krävs för att vara proffs. Nu säger jag inte att killarna inte redan vet det, men jag kan spetsa till det ytterligare.

– Sedan tycker jag att laget i själva spelet varit stabila och trygga, men jag tycker att vi kan bli lite mer kreativa. Lite bättre med pucken än vad man varit.



Gäller det även i egna zonen?

– Ja, lite mer utan att ta bort det stabila. Att kunna vända bort en press och lägga en passning.

– Om du säger att du litar på spelaren måste du visa att du också gör det. Att man får göra ett misstag, men du måste även träna på dom här sakerna. Du kan inte bara stå och säga ”Vi ska bli mer kreativa”. Utan det här måste vi träna på.

– Att från dag ett visa vad vi ska träna på till det sitter. Där tror jag att jag kan tillföra mycket.



Med tanke på att du varit i NHL under många år, kommer vi få se Södertälje spela rakare på mål mot förra säsongen där det hände ofta att man hamnade på utsidan i offensiven?

– Det har du helt rätt i Ronnie. Generellt är det en svensk pandemi. Vi har en playbook som har funnits i Södertälje, som vi nu arbetat med och där mina saker tillkommer. Just den grejen är en jätteviktig punkt, ”Hur gör vi mer mål?”



Behöver Södertälje verkligen ett lag i SHL?

– Ja, eftersom man är en av klubbarna som vunnit flest SM-guld sett över alla tider. Går vi upp kommer det bli drag och fullt i den här arenan.

– Södertälje behöver ett SHL-lag. Hela kommunen behöver det. Fansen har väntat för länge på det, så nu ser vi fram emot att spela där igen, avslutar Andreas Johansson.