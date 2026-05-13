Vegas med seger i matchserien mot Anaheim Ducks

Vegas har övertaget mot Anaheim Ducks i Stanley Cup-kvartsfinal herr, efter seger på hemmaplan med 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0) efter förlängning. Vegas leder nu matchserien med 3-2 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Pavel Dorofejev slog till 4.10 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Anaheim Ducks tog ledningen efter tolv minuter genom Beckett Sennecke efter förarbete från Cutter Gauthier och Mason McTavish. 1–1 kom efter 16.13 när Pavel Dorofejev hittade rätt med assist av Tomas Hertl och Jack Eichel.

4.48 in i tredje perioden nätade Vegas Tomas Hertl framspelad av Brandon Saad och Rasmus Andersson och gav laget ledningen. 16.55 in i perioden fick Olen Zellweger utdelning på pass av Cutter Gauthier och Mason McTavish och kvitterade.

I förlängningen tog det 4.10 innan Vegas avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Pavel Dorofejev, framspelad av Jack Eichel.

Vegas–Anaheim Ducks 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 0–1 (12.36) Beckett Sennecke (Cutter Gauthier, Mason McTavish), 1–1 (16.13) Pavel Dorofejev (Tomas Hertl, Jack Eichel).

Tredje perioden: 2–1 (44.48) Tomas Hertl (Brandon Saad, Rasmus Andersson), 2–2 (56.55) Olen Zellweger (Cutter Gauthier, Mason McTavish).

Förlängning: 3–2 (64.10) Pavel Dorofejev (Jack Eichel).

Utvisningar, Vegas:, 1×5 min, 1×10 min. Anaheim Ducks: 1×2 min.

Ställning i serien: Vegas–Anaheim Ducks 3–2 (bäst av 7)

Nästa match:

15 maj, 03.30, Anaheim Ducks–Vegas