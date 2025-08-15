Hyllar sammanhållningen: ”Vi tar ingen skit”

Efter ett prickfritt gruppspel går Småkronorna in i slutspelet av Hlinka Gretzky Cup. Där väntar Finland i semifinal under fredagskvällen. Det är en sammansvetsad svensk trupp som går för guld i den prestigefyllda turneringen.

— Vi har stark sammanhållning i laget, vi står upp för varandra och tar ingen skit, säger Småkronornas och Färjestads forward Isak Holtet till Hockeysverige.se.

Småkronorna möter Finland i semifinalen av Hlinka Gretzky Cup.

Foto: Michal Fajt/Imago/Bildbyrån

Sverige har en skicklig kull med spelare födda 2008. I truppen finns en offensiv spets där flera forwards väntas väljas i första rundan av 2026 års NHL-draft. På backsidan finns en rad starka namn och en bra mix av offensiva och defensiva backar. I målet har både Douglas Nilsson och Milo Tjärnlund imponerat. Bredden i truppen är något som talar för Småkronorna i semifinalen mot Finland i Hlinka Gretzky Cup.

— Jag tycker vi har styrkor på alla positioner. Framåt har vi mycket skicklighet och vi gör många mål, särskilt i powerplay där vi är väldigt effektiva. Backarna är stabila och trygga, och vi har målvakter som ger oss säkerhet varje match. Det är en bra bredd, men också spets offensivt som kan avgöra när det behövs, säger Leksandsbacken Vilgot Lidén.

Bra sammanhållning i Småkronorna

Utöver skickligheten har Småkronorna en stark lagmoral och en vilja att stå upp för varandra. Under gruppspelet har Sverige visat att man kan jobba sig in i varje match. Djurgårdsforwarden Hampus Zirath berättar vad det säger om det svenska laget.

— Det säger att vi är ett väldigt bra lag med stark lagkänsla. Alla kämpar för varandra, täcker skott och vinner närkamper. Vi gör allt som behövs för att vinna. Vi litar på varandra i varje situation och vet att vi alltid har varandras rygg, oavsett hur matchen ser ut, säger Zirath.

Vad behöver ni göra som lag för att ge er själva bästa chansen att slå Finland i semifinalen?

— Det gäller att hålla sig lugn och fokuserad, undvika onödiga utvisningar och hela tiden ta puckarna mot mål. Vi måste våga gå för det i varje byte och se till att hålla trycket uppe hela vägen. Det är så vi ger oss själva chansen att vinna, säger Hampus Zirath.

Hampus Zirath.

Foto: Michal Fajt/Imago/Bildbyrån

Vill trycka på i 60 minuter

Isak Holtet understryker vikten av att ta med sig det som fungerade bra mot Slovakien i den sista gruppspelsmatchen, där Sverige pressade ner motståndarna under de sista två perioderna.

— Vi ska spela enkelt, ha energi från start och få långa anfall på dem. Vi ska hålla korta byten så vi orkar trycka på i 60 minuter. Det handlar om att vara påkopplade direkt, trötta ut dem när vi får läget och hela tiden ha den offensiva viljan att skapa chanser, säger Holtet.

I gruppspelet har Sverige haft svårt att öppna matcherna starkt. Mot Finland har Småkronorna inte råd med en trevande start, och Vilgot Lidén understryker vikten av att vara påkopplade redan när pucken släpps.

— Det handlar om att vara redo både mentalt och fysiskt när pucken släpps. Johan och tränarstaben står för det taktiska, så vi spelare kan fokusera på våra egna roller och på att göra jobbet på isen. Alla måste komma väl förberedda och redo att bidra från första bytet till slutsignalen, säger Vilgot Lidén.

Pucken släpps klockan 19.00 i semifinalen mot Finland.