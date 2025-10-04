Efter en rivstart på säsongen där man motbevisade ”experterna” har Leksand nu fått problem.

För hockeysverige.se ger nu Johan Hedberg sin syn på inledningen – och de uteblivna målen.

– Vi hade gärna spridit ut målen på fler matcher, säger huvudtränaren.

Johan Hedberg och Marcus Karlberg. Foto: Bildbyrån (montage).

Leksand visade inledningsvis i SHL att man ville motbevisa ”expertisen”, och att man inte alls har några planer på att vara ett lag som kommer abonnera på 14:e platsen. Med åtta matcher spelade ligger masarna just nu på en nionde plats med tio inspelade poäng.



Vad som kan ses som lite alarmerande är att laget förlorat tre matcher i rad och på dom matcherna endast lyckats få in två kassar.



– Jag tycker att vi mångt och mycket sett ut som vi vill se ut desto mer det gått, svarar Johan Hedberg då hockeysverige.se ber honom sammanfatta Leksands inledning av säsongen.

– Vår forecheck har blivit ett signum för oss. Där har vi varit effektiva. Vi spelar med fart, snabbt och enkelt. Jag tycker också att det börjar se ut som vi är konsekventa i det vi gör. Jag gillar också hur vårt försvarsspel har sett ut.

– Sedan behöver vi få igång lite målskytte och special teams och så vidare, men många saker är på rätt väg.



Hur jobbar ni för att få fart på just målskyttet och bli effektivare i special teams?

– Vi försöker vara konsekventa i vårt tänkande och sätt att agera. Även om det kanske inte studsar vår väg nu kommer vi fortsätta göra sakerna vi tror på.

– Gör vi det noga och konsekvent kommer det betala sig. Av erfarenhet vet jag att det funkar så. Vi försöker ingjuta mod i killarna att det kommer släppa för oss. Fortsätta med samma tro på det sättet vi spelar på och hur vi gör saker och ting.



Är det ändå viktigt mentalt ha gjort dom här åtta målen på Skellefteå, att det visar att det här laget faktiskt kan göra mål?

– Det går att göra mål, men sedan hade vi gärna spridit ut målen på fler matcher. Det blir lätt så när det studsar emot att det då studsar emot ordentligt.

– Vi har haft lägen att peta in puckarna i tomma målburar, men hittat väger så att dom inte gått in. Att då inte låta det sätta sig i huvudet på killarna är det viktigaste. Det är lättare sagt än gjort ibland. Att vi ska fortsätta få folk på mål och skapa lite mer kaos där inne är också nycklar så vi inte blir för mycket utsida.



Tre raka förluster, hur mår gruppen med tanke på det?

– Jag tycker alla känns lugna och trygga. Vi har haft bra möten efter dom här matcherna där vi visat lite vad vi gör bra, vad vi kan förbättra, vad som kommer ge frukt och vad som gett frukt i tidigare matcherna. Jag tycker att killarna känns på en bra mental platå.

Ett första steg för nyförvärvet: ”Det tog tre, fyra byten”

Ni har tre spelare på skadelistan, Anton Johansson, Max Véronneau och Arvid Eljas, hur påverkar det prestationen?

– Andra har kommit in och gjort det väldigt, väldigt bra och tagit vid där killar som dragit stora lass är skadade.

– Klart att vi alltid vill ha full trupp, men jag tycker, som sagt var, att dom som kommit in och fått större roller har gjort det väldigt bra.

Anton Johansson, Max Véronneau och Arvid Eljas är samtliga på Leksands skadelista. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage).

Ni har plockat in Wiktor Nilsson från Frölunda, vad hoppas du att han ska tillföra?

– Att han spelar sitt spel. Fartfyllt, rakt, mot kassen, använda fysiska elementen, fullfölja tacklingar, vara jobbig att spela mot och driva spelet mot mål. Det är vad vi vill att han ska göra.



Hur ser du på hans prestation mot Växjö?

– Jag tycker att det var en bra start. Det tog tre, fyra byten för honom att komma in i det. Han har inte spelat sedan Strömstad så det finns en del saker ytterligare för honom att komma in i, tajmingsmässigt och ”gameshape”.

– Det är en sak att hålla sig i form genom träningarna, men du behöver ändå matcherna. Utifrån förutsättningarna han hade tycker jag att han gjorde det jättebra. Han skapade en del målchanser och syntes där ute.



Nu möter ni serieledande Frölunda idag, vad blir nycken om ni ska få med er tre poäng hem i bussen?

– Genom att få in mycket folk på mål. Vi måste göra det till en tuff miljö för Lasse (Johansson) eller om det är (Tobias) Normann som står.

– Att vi inte är på utsidan av deras skickliga backar utan ligga på i vår forechecking, vinna puckar högt upp i banan och ta dom till mål. När vi väl är där måste vi ha folk på ytorna för att hitta lösa puckar och helt enkelt kriga in dom.

– Vi får inte heller tappa folk för högt upp i banan utan det gäller att när vi tappar puckar får med oss numerär hem och kan hålla Frölunda på utsidan. Det ska bli en jättekul match.



Om du tittar dig om i bussen, verkar alla hela och friska?

– Peppar, peppar så är alla med idag. Hoppas det håller sig så imorgon (läs: idag) också, avslutar Johan Hedberg.