SDHL-kaptenens chock: Vald i PWHL-draften

För andra gången i karriären lämnar Sara Hjalmarsson Sverige för spel i Nordamerika.

Efter PWHL-draften 2025 ger Linköping-kaptenen nu sina tankar om äventyret i Toronto Sceptres.

– Klart att jag hoppades på att bli draftad, men jag vet inte om jag hade så mycket mer förväntningar än så, säger VM-centern till hockeysverige.se.

Sara Hjalmarsson och PWHL-laget Toronto Sceptres logotyp (höger). Foto: Ronnie Rönnkvist.

Emma Söderberg, Maja Nylén-Persson, Lina Ljungblom, Anna Kjellbin och Jessica Adolfsson. Det var våra fem första svenskar i världens bästa hockeyliga på damsidan, PWHL. Till nästa säsong kommer en sjätte svensk att få chansen ”over there”. Det handlar om 27-åringen från småländska Bankeryd, Sara Hjalmarsson, som valdes i draften valdes av Toronto Sceptres.



– Jag hade inte jättemycket förväntningar innan draften. Klart att jag hade hört att det fanns intresse, egentligen det min agent hade sagt till mig, berättar Sara Hjalmarsson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan vet man aldrig med draften. Det sägs en sak, men något annat händer. Man vet aldrig på förhand vilka spelare lagen ska ta. Klart att jag hoppades på att bli draftad, men jag vet inte om jag hade så mycket mer förväntningar än så.



Hade du kontakt med några klubbar inför draften?

– Nej, inte jag personligen, men min agent hade pratat med några lag.



Sara Hjalmarsson följde draften i TV-soffan hemma i Linköping och fick då både se och höra hennes namn komma upp.



– Det var verkligen superkul. Jag hade, som sagt var, hoppats att gå i draften, men när jag hörde mitt namn var det som att jag fick en chock, skrattar Sara Hjalmarsson och fortsätter:

– Lite så var den känslan, men framför allt bara superkul.



Däremot vet hon ännu inte så mycket om organisationen kring Toronto Sceptres.



– Oj… Inte så mycket, men jag har kollat lite på matcherna från ligan när dom gått bra lokal tid här hemma i Sverige.

– Nu har det hänt ganska mycket med expansionen och allt så det är ett annorlunda lag nu. Det är ungefär den koll jag har.



Har dom från organisationens sida sagt något om vilka förväntningarna dom har på dig?

– Nej, det har vi inte pratat någonting om ännu. Det kommer nog under närmaste tiden att vi pratar om sådana grejer.

Sara Hjalmarsson i Linköping. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad vet du om PWHL som liga?

– Av det jag hört från andra är att PWHL är den bästa ligan. Hög intensitet, bra fart och fysiskt spel, så jag ser gram emot att få spela där.



Vad tror du det betyder för damhockeyn i världen att PWHL har kommit igång?

– Jättemycket. NHL har funnits hur länge som helst och är ett mål som killarna har att sträva mot. På damsidan har collegeligan varit lite en sådan. Och såklart SDHL på svenska sidan.

– Det är verkligen superkul att ligan startat och gått bra för den första två säsongerna.

Lämnar Sverige för andra gången: ”Gillar liten rink”

Det är inte första gången Sara Hjalmarsson åker över till Nordamerika för att etablera sig i en av toppligorna. Mellan 2018 och 2023 spelade hon i NCAA för Providence College.



– Där fick jag erfarenheten att spela på liten rink, vilket är en av grejerna jag tagit med mig. Dessutom gillar jag liten rink så det ska bli kul att komma tillbaka till det.

– Jag utvecklades jättemycket både som människa och hockeyspelare när jag var där borta. Jag har också tagit med mig väldigt mycket från den tiden till Linköping och kommer fortsätta ta med mig mycket av det även vidare i livet.



Det är ett OS-år, hur tänker du kring det och att du nu ska spela i ett nytt lag och ny liga?

– Jag vill bli den bästa spelaren jag kan bli. Det är mitt mål och vad jag fokuserar på. Att vara omringad av och spela mot dom bästa varje dag är ganska optimalt då.

– Det känns som en kul utmaning och, som sagt var, ett OS-år… Jag var på college 2022 under det OS-året, så jag har lite erfarenhet av att vara i Nordamerika under just ett OS-år.

– Nu kommer det såklart vara lite annorlunda, men jag ser det bara som något roligt. OS är ett stort mål den här säsongen, men det ska bli en kul utmaning att åka över.



Har Förbundskaptenen, Ulf Lundberg, hört av sig efter draften?

– Han har inte ringt, men skickade ett SMS och gratulerade.



Vad väntar närmast för dig då det gäller Toronto?

– Jag och min agent ska prata med Toronto, men jag vet inte supermycket ännu. Vi får se vart diskussionerna bär och vilka datum dom ger mig för att åka över. Jag får ta det lite efter hand.



Vad har Linköpings sportchef, Sabina Eriksson, sagt om att du lämnar laget?

– Hon är jätteglad för min skull. Jag har haft en nära konversation med henne hela tiden. Hon har vetat om min situation. Jag har varit väldigt öppen med henne om det här och hon är nog bara glad att jag får den här möjligheten, avslutar Sara Hjalmarsson.