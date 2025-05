Hoppas lyfta under nya tränaren: ”Sjukt spännande”

För femte säsongen i rad missade Philadelphia Flyers slutspel.

Under nya tränaren Rick Tocchet hoppas Samuel Ersson att han och laget kan lyfta till nästa nivå.

– Det ska bli sjukt spännande och intressant att han kommer in och få se vad han tillför, säger Ersson till hockeysverige.se.

Samuel Ersson hoppas att Philadelphia kan ta nästa steg under Rick Tocchets ledning.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Samuel Ersson har klivit fram som förstemålvakt för Philadelphia Flyers i NHL. Något som även tagit honom till tre VM och ett 4 Nations så här långt. I årets mästerskap har han stått tre matcher och har 96,1 i räddningsprocent.

Under säsongen i Philadelphia var siffrorna inte riktigt lika starka, där han under sina 47 spelade loggade 88,3 i räddningsprocent. Det i ett lag som inte tog sig till slutspel.

– Det har varit en säsong som varit lite upp och ner såklart. Väldigt tråkigt att vi inte tog oss till slutspel såklart, säger Samuel Ersson till hockeysverige.se och fortsätter:

– För egen del var det tufft under vissa perioder och bra under andra perioder. Jag försöker se det som jag fått med mig mycket erfarenheter och ett till år under bältet. Förhoppningsvis kan jag ta med mig det in i nästa säsong och växa av det.

Tre NHL-målvakter: ”Inte varit optimalt”

Som målvaktskollegor i Philadelphia har 25-åringen från Falun haft ryska målvakten Ivan Fedotov och Aleksej Kolosov från Belarus.

– Klart att det inte har varit optimalt att vi var tre målvakter uppe under nästa hela säsongen.

– Båda är väldigt bra killar och roliga att köra med. Någonstans har det ändå varit bra och kul att försöka hjälpa dom att komma in i ligan. Båda kommer från KHL, spelat i Europa och kanske inte vana vid amerikanska rinkarna.

Det är andra säsongen du är etta i Flyers, vad är det som har tagit dig dit som du ser det?

– Bra fråga… Jag har ändå växt för varje säsong och tycker att jag tagit rätt kliv framåt för egen del. Försökt spela på en konsekvent nivå, hjälpa laget och ge dom en chans att vinna så ofta som möjligt.

– Även om vissa saker har varit tuffa den här säsongen så hade en jag bättre ”winning procent edge” än den förra. Det är någonting jag är nöjd över, att jag fortsatt ta kliv där. När man kokar ner det till vad det handlar om är det ändå att vinna matcher.

Vad har du utvecklat mest den här säsongen?

– Lite saker i spelet. Små detaljer. Det handlar också om det mentala, hur man förbereder sig inför en lång säsong där borta med alla utmaningar som kommer. Hur man ska hantera utmaningarna.

– Man kan inte få erfarenhet på något annat sätt än att uppleva dom här grejerna och jag märker att jag växer av det.

Samuel Ersson.

Foto: Robert Edwards/Imagn Images/Bildbyrån

Fem säsonger i rad utan slutspel

Philadelphia missade alltså för femte säsongen i rad slutspelet.

– Om jag jämför med säsongen innan var vi inte lika konsekventa i vårt spel över lag och sett över hela säsongen.

– Sedan har det varit tufft och vi har varit ett lag som trejdar bort spelare under ”trejd deadline”. Förhoppningsvis kommer vi addera spelare i stället för att skicka bort killar nästa säsong.

När hockeysverige.se träffade Samuel Erssons lagkamrat, Travis Sanheim, sa han att Flyers ”håller på att bygga upp något bra och ju fler spelare som då får spela på den här nivån (VM), desto mer kommer det hjälpa Philadelphia framåt.”

Det håller Ersson med om.

– Så tror jag organisationen har tänkt länge, sedan Danny (Briere, general manager) kom in. Han har ändå haft en plan för att bygga framtiden.

– Det börjar komma in i den fasen nu att vi ska vara bra och verkligen pusha för en slutspelsplats. Ledningen kommer göra allt för att ge oss förutsättningarna att vi ska kunna göra det.

Tocchet tar över efter Tortorella

Inför kommande säsong byter Philadelphia coach från John Tortorella till tidigare Flyersspelaren, Rick Tocchet.

– Jag har bara hört bra saker om Tocchet så det ska bli sjukt spännande och intressant att han kommer in och få se vad han tillför.

– Han var ”Coach of the Year” för bara någon säsong sedan. Det visar ändå på vad han kan. Det kommer också göra oss till en attraktiv klubb för andra spelare att vilja ta sig till Philadelphia.

Vilken status har han fortfarande i Philadelphias organisation?

– Jag tror att han är en ”Flyer” i hjärtat. En legend i organisationen och väldigt omtyckt bland fansen.

Kommer det ha en viss betydelse att han är ”stadens kille” för organisationen och fansen?

– Ja, det tror jag absolut. Det gör nog bara gott, avslutar Samuel Ersson.