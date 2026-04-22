Hallams svar: ”Det här är inget familjeföretag”

Sam Hallam har tagit ut Tre Kronors trupp inför Fortuna Hockey Games.

Två namn som uppmärksammats lite extra är Viggo Björck, som valde bort U18-VM. Samt Sascha Boumedienne, son till Tre Kronors GM Josef Boumedienne.

– Det hade varit orättvist att inte ge honom möjligheten bara för att hans pappa sitter med i en rådgivande roll i staben, säger Hallam om Boumedienne.

Sam Hallam svarar sedan förbundssönerna Sascha Boumedienne och Viggo Björck tagit plats i Tre Kronor.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Hockey-VM närmar sig och Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam har tagit ut truppen till Fortuna Hockey Games. I truppen, bland alla 22 spelare, finns det sex stycken av JVM-hjältarna.

Noterbart är att ett av namnen som är uttaget är Viggo Björck, som tidigare stoppades från att spela U18-VM med Småkronorna.

– Jag ringde Viggo för några veckor sedan och kollade läget. Då var han fast inställd på att göra U18-VM. Men vi sa att när man går ur det friskt så hinner man till Beijer. JVM-laget ska ändå ner till Beijer och hyllas där. Så det var bara att ta med det i trunken istället. Så planen var väl kanske att få in Viggo i spel ändå, säger Sam.

Att talangen inte skulle vara redo för ett mästerskap på seniornivå tvivlar Hallam inte en sekund på.

– Extraordinära spelare gör saker i en annan ordning och i en annan hastighet. Vi har sett Leo Carlsson och Peter Forsberg. Man går ut och lirar för att det är kul. Man sätter inte lika stor press på sig själv. Det kan vara en nyckel som blir avgörande för honom.

”Det här är inte ett familjeföretag”

En annat namn som uppmärksammas lite extra i uttagningen är Sascha Boumedienne, son till Tre Kronors General Manager Josef Boumedienne. Just den kopplingen till landslagsledningen har väckt extra intresse.

– Jag tycker att han har spelat sig till den möjligheten. Sen så åt andra hållet orättvist att inte ge den möjligheten bara för att hans pappa sitter med i en rådgivande roll i staben, säger förbundskaptenen.

Att det skulle vara påtryckningar uppifrån tydliggör Hallam, det har inte skett.

– Nej, tvärtom. Det är inte så det funkar. Det här är inte ett familjeföretag, det är Svenska Ishockeyförbundet Tre Kronor. Det är jäkligt kul att ge en ung skicklig back möjlighet.

Även Jesper Björck, Viggos pappa, jobbar på Ishockeyförbundet.

– Det är en situation där man i vanliga fall inte ringer till föräldrarna till spelarna man plockar ut. Men i de här fallen gör jag det för att vara ärlig och rak i kommunikationen, säger Sam Hallam.

