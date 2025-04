Sportchefen om tunga åren: ”Det finns inte mycket tålamod här”

Efter flera tunga säsonger ska Västerås IK nu bygga nytt i hopp om att lyfta i tabellen.

I en lång intervju med Hockeysverige.se berättar sportchefen Niklas Johansson om:

✓ Tuffa åren: ”Tråkigt att göra folk runtomkring besvikna”

✓ Kritiken mot hans jobb: ”Försöker avskärma mig från det där”

✓ Tränarfrågan: ”Vill ha ett annat typ av ledarskap”

✓ Därför dröjer nyförvärven: ”Är inte riktigt klart ännu”

✓ Vill se ett utökat SHL: ”Nästan galet att man inte gjort så redan”

✓ Så ska VIK lyfta: ”Går inte bara att knäppa med fingrarna”

✓ ”Definitivt behöver Västerås ett SHL-lag”

Niklas Johansson öppnar upp om tuffa åren som sportchef för Västerås IK.

Säsongen 1999/2000 var den senaste Västerås spelade i Elitserien/SHL. Därefter gick klubben i konkurs och var nere och vända i Division 2. Målet har hela tiden funnits att ta sig tillbaka till finrummet, men det har svajat rejält i klubbens olika satsningar och senaste säsongerna har man inte ens tagit sig förbi kvartsfinalspelet i HockeyAllsvenskans slutspel.

Niklas Johansson var klubbens General Manager mellan 2010 och 2016. Efter att fått lämna VIK fick han mellan 2016 och 2022 en liknade roll i Örebro innan han ånyo 2023 tog över som sportchef i Västerås.

– Det lockade mycket med att det fanns en bra idé, att Västerås ville någonstans och dom bitarna. I efterhand kan jag tycka att det var klurigt att kliva in under sista året på storsatsningen som klubben hade, berättar Niklas Johansson då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på Västerås IK:s kansli.

– Första året blev kanske lite hybrid, att man försökte tänka både långsiktigt och göra snabba resultat.

”Man kan inte göra en quickfix om man inte har överlägset mest pengar”

Var det en stor skillnad på det Västerås du fick lämna 2016 och det du återkom till 2023?

– Ja, det tycker jag. Största skillnaden är kärnspelarna. 2016 hade Västerås Fredrik Johansson, Marcus Söderqvist, Andreas Lindh, Per Helmersson… Det var rejäla bitar.

Var det stor skillnad rent organisatoriskt också?

– Ja, det är en ganska stor skillnad.

På vilket sätt?

– Just nu är det en liten annan struktur i föreningen mot vad det var då. Jag vill inte gå in på det så mycket, men där var det faktiskt skillnad.

Du var i Örebro under sju år, vad upplevde du var den största kontrasten att jobba i en SHL-klubb jämfört med HockeyAllsvenskan?

– Största skillnad är fler heltidsanställda i SHL. Alla kan koncentrera sig på vad man ska göra och har inte ett så stort spektra att ta hänsyn till i arbetsuppgifterna. Självklart är det också de ekonomiska bitarna.

– När jag kom till Örebro var det ett bottenlag som vi fick börja bygga upp och det tog två, tre säsonger innan det började lyfta där också.

– Man kan inte göra en ”quickfix” om man inte har överlägset mest pengar. Då kan du verkligen värva bästa spelarna på varje position du vill ha, men vi måste göra det här grundligt från början. Ha en stabil grund att stå på innan vi sticker ut hakan riktigt.

Återkomsten till Västerås har inneburit flera utmaningar för sportchef Niklas Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Blev det en stor kontrast att då komma till SHL från HockeyAllsvenskan?

– Det skulle jag säga var lite lättare. Lättare att anpassa sig uppåt än nedåt.

Av ekonomiska skäl eller?

– Dels det. Örebro är definitivt en bra stad liksom Västerås, men det finns inte samma hockeykultur i Örebro som det finns här. Jag skulle säga att man har ett större tålamod i Örebro.

– Nu är det ett jäkla drag där. Självklart har arenan en stor betydelse. Det är en stor skillnad på arenorna och det finns jätteförutsättningar när det gäller loger och ytor där sponsorer och partners kan vara.

– Det är väldigt mycket tjejer som går på hockey i Örebro och det är inte i första hand för att bara se hockey utan också att vara i miljön.

Tuffa åren i Västerås: ”Går det lite sämre är alla värdelösa”

Niklas Johansson har nu varit i Västerås under två och en halv säsong.

– Jag måste säga att det har varit ganska tuffa år. Vi hade större förhoppningar på att vi skulle komma lite bättre den här säsongen. Jag tycker inte att vi fick ordning på delar i spelet och var inte riktigt synk hela vägen.

– Vi fick inte bitarna att falla på plats och var ett mer sökande lag efter en stabilitet och trygghet. Den infann sig lite grann sista fem, sex omgångarna i grundserien. Sedan tycker jag att vi visade vad vi kunde i matchserien mot Mora. Vi skulle fått börja vår säsong då, säger Niklas Johansson med ett skratt.

För dig personligen, vad har varit tuffaste delarna i jobbet sedan du kom tillbaka till Västerås?

– Det behövs ett tålamod för att vi ska bygga en stabil grund av spelare som vi kan stå på och ha över tid. Det finns inte riktigt så mycket tålamod här.

– Nu tycker jag att vi har en grund att stå på och vi kan bygga utav. Vi får se vart det tar vägen.

Kan du utveckla hur du ser menar med att det inte riktigt finns tålamodet i Västerås?

– Man har en förhoppning, vilket jag tycker är bra och positivt, och ett jäkla intresse att man vill det ska gå bra. Folk vill att vi ska vinna matcherna.

– När det går bra och man har medgång är Västerås en fantastisk stad att vara i. Folk är på och det är inga problem att fylla läktarna. Går det lite sämre är alla värdelösa och man ska inte vara kvar här.

– Samtidigt är det här charmen med hockeyn, att det skapar ett engagemang och intresse. Det visar att folk bryr sig. Hade det varit helt dött skulle i alla fall jag vara orolig för då är det ingen som bryr sig över huvud taget.

Västerås IK har haft flera tunga säsonger de senaste åren. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Niklas Johansson om kritiken: ”Det får ta lite tid”

Västerås har inte tagit kliven poängen och placeringsmässigt som Niklas Johansson, klubben och fansen hade hoppats på under hans två och ett halvt år i föreningen.



– Klart att det har brusat och folk utanför tycker saker. Det får jag ta. För mig är det att försöka avskärma mig från det där eftersom jag har min linje och idé.

– Jag vet att det inte är så väldigt enkelt att lyfta från där vi legat senaste säsongerna till att bli ett topplag. Det krävs lite tid.

– Jag har inga problem att sticka ut hakan och säga att vi ska gå för det, men då måste jag veta att förutsättningarna sitter. Då ska kraven upp, definitivt. Vi vill etablera oss som ett topplag. Det är där vi vill vara för då ger man sig alltid chansen.

– Då kommer även pengarna in. Folk tycker det är roligt och man skapar ett intresse hos spelare att komma hit om man ligger där uppe hela tiden och är nära. Sedan höjs såklart kraven ännu mer när man är där uppe.

– Du kan inte heller ligga där uppe hur länge som helst utan att ta klivet. Det får Per Kenttä känna på nu då Björklöven legat där utan att riktigt tagit klivet. Det är tufft.

Har dina lagbyggen varit misslyckade med tanke på att det är först nu ni har en grund att stå på?

– Nej, så skulle jag inte säga. Det tar en tid att bygga en grund och man får byta ut några spelare successivt. Spelarna vi har kvar är bra individer som vill tävla, kör hårt, verkligen vill det här och är revanschsugna.

– Det är inte så att dom lägger sig ner, gråter och tycker synd om sig själva utan dom vill framåt.

Känner du ansvar för att ni inte hittat rätt i lagbygget under din tid i klubben?

– Jag har ett ansvar och det är tråkigt att göra folk runtomkring besvikna. Dom har förväntningar att laget och föreningen som man gillar ska flyga och helst gå upp i SHL.

– Personligen känner jag att det får ta lite tid. Det går inte bara att knäppa med fingrarna. Sedan vill jag göra alla till lags och min förhoppning den här säsongen var att vi skulle kriga runt topp sex. Det är en tuff liga så det gäller att göra bra saker.

Förstår fans, media eller alla som jobbar i föreningen det här fullt ut?

– Nej och det förväntar jag mig inte. Vissa förstår att det inte bara är att knäppa med fingrarna, men jag förväntar mig inte att man ska ha förståelse för det.

– Däremot hoppas jag att jag kommer överbevisa dom, skrattar Niklas Johansson.

Eric Karlsson har fått lämna, och än är det inte klart vem som blir hans ersättare. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Vem blir ny VIK-tränare?: ”Har flera uppslag”

Coach senaste säsongen har varit Eric Karlsson. En 31-årig smålänning från Vimmerby.

– Han har gjort det jättebra. Han kastades in snabbt som sjutton och skött allt jättebra. Jag tror att han kommer ha en ljus framtid framöver.

Varför valde ni att inte förlänga med honom då han skött tränarjobbet jättebra?

– Vi känner att vi vill vända ett litet blad och framför allt ha ett annat typ av ledaskap. Skapa lite mer rutin på den posten.

Hur tänker ni kring ny coach?

– Jag har flera uppslag och en bra dialog med några stycken. Vi får se vart det tar vägen, men det är inte allt för långt borta.

Vad är nycklarna om ni ska vara med och slåss om en finalplats nästa säsong?

– Att vi har en bra struktur på isen, alla vet vad dom ska göra, att vi jobbar som ett lag hela tiden.

– Att vi blir ett kollektiv så att om vi har en dålig dag ska vi ändå kunna vara stabila där ute och vinna en match fast vi inte är 100 procent. Vi ska kunna vinna en match även om vi är 85 procent vissa gånger.

– Under en säsong kan du då vinna matcherna om du har en bra struktur, alla vet vad dom ska göra, följer det och inte har egna agendor där ute.

Så ska Västerås IK bygga om inför 2025/26

Räcker det med gruppen ni har eller ska ni värva in personer som tillför just något i bitarna du nämner?

– Alla måste klara av att göra dom bitarna. Sedan kommer vi individuell spetskompetens utöver det på vissa personer.

– Det behövs också att vi har en tydlig rollbeskrivning så killarna vet vad som förväntas av dom. Vissa spelare får kanske lite större utrymme att vara kreativa medan andra ska hålla sig mer inom ramarna.

När börjar du presentera nya spelare?

– Just nu håller man på med ett budgetarbete som inte är riktigt klart ännu. Det kommer vara klart närmaste dagarna. Då kommer vi veta exakt vad jag har att röra mig med.

Pekar budgeten uppåt eller neråt?

– Ingen aning, men jag skulle tippa på att det blir lite neråt.

Niklas Johansson hoppas att laget ska lyfta igen till nästa säsong. Foto: Bildbyrån

Kan du själv känna en press att det är dags att ditt lagbygge ska ta nästa steg nu?

– Nu känner jag att vi inte ska ligga riktigt där vi har legat. Vi kommer nog ta några kliv nu, definitivt.

– Vi vill bli bättre och bättre för varje dag egentligen. Lägga på byggstenarna som vi håller på med. Vart det sedan flyger vet jag inte riktigt ännu, men vi kommer inte flyga så långt att vi går till SHL direkt.

– Däremot kommer vi flyga lite högre upp och skapa oss en bättre position och det ska vi göra hela tiden. Bli bättre, bättre och bättre.

Niklas Johansson vill utöka SHL: ”Nästan galet att man inte gjort så redan”

Börjar det rent av bli dags att utöka SHL med tanke på det breda hockeyintresset runt om i landet?

– Det tycker jag att man skulle gjort för länge sedan, vilket jag även tyckte då jag var i SHL.

– Jag tror att det skulle skapa ett större hockeyintresse i hela Sverige om vi fick in fler lag i SHL. Det är nästan galet att man inte gjort så redan.

Hur vill du se att det ska se ut?

– Svårt att säga, men det är egentligen många lag som skulle behöva vara i SHL för att skapa ett globalt intresse över hela Sverige.

– Det finns många olika vägar att gå. Man kan exempelvis välja att ha en nord och en syd. Sedan ett kombinerat slutspel. Eller derbygrupper och sådana bitar.

En stängd liga?

– Nej, det tror jag inte på. Sedan förstår jag att man tycker det är kasst att åka upp och ner som MoDo gjort nu, men då tror jag att man dödar mycket i stället.

– Titta på Finland som går tillbaka och öppnar upp sin liga. Det finns anledningar till det. Dom har tittat på hur intresset blivit här och det skulle bli ett större medialt intresse runt dom matcherna.

– Det skapar ändå ett sug att ha möjligheten att gå upp. Oavsett om vi utökar ligan eller inte ska det alltid finnas möjligheter att se förändringar. Sedan kan man alltid göra svårare eller mindre svårare att gå upp.

– Som det är nu är det optimalt att gå upp eftersom du alltid vet vad du ska möta i en final. Det blir inget värre än de lag man möter i ligan. Samtidigt är det fortfarande sjukt stora klyftor i ekonomiska förutsättningarna i HockeyAllsvenskan. Någonting måste göras så alla kommer lite, lite närmare varandra.

Behöver verkligen staden Västerås ett lag i SHL?

– I första läget ska vi sträva efter att vara ett topplag i HockeyAllsvenskan. Det är nästan större intresse att ligga i toppen av HA över tid än att ligga botten i SHL över tid.

– Man ska nog vara redo den dag man går upp i SHL så man slipper att bli ett lindansarlag.

– Definitivt behöver Västerås ett SHL-lag. Det har varit åt helvete för lång tid man varit i HockeyAllsvenskan. Västerås är en stor stad och det finns ett stort intresse runt allt.

– Jag tror också man ska vara medveten om vilken plats man är på ekonomiskt. Där gäller det att vi också tar ett kliv. Det måste gå hand i hand, avslutar Niklas Johansson.