Så har stjärnmålvakten lyft: ”Skärper till sig”

Lars Johansson har storspelat under säsongen, men lyfte sitt spel ytterligare i kvartsfinalen.

Nu väntar Luleå i semin och Frölundas stjärnmålvakt kan knappt vänta på att dra igång.

– Vi har en väldigt härlig go och ett härligt självförtroende i laget, säger Johansson till Hockeysverige.se.

Just nu: Erbjudande på Hockeysverige Plus. Bli plusmedlem – med 25 procents rabatt.

Lars Johansson ska försöka stoppa Luleås offensiva spetsspelare. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån.

Frölunda har tagit sig till semifinal för fjärde året i rad. De tre föregående säsongerna har det däremot alltid tagit slut där. Något som klubben nu vill ändra på. Efter en jämn matchserie mot Timrå i kvartsfinalen väntar nu Luleå i semin.



Att möta Luleå i ett slutspel har Frölunda fått göra ofta de senaste åren. Den stundande semifinalen kommer innebära det åttonde tillfället som lagen ställs mot varandra i SHL eller CHL-slutspel. Frölunda-målvakten Lars Johansson, som har storspelat under säsongen, men framför allt kvartsfinalen, ser fram emot att möta Luleå igen.



– Ja, men det är kul att dra igång igen. Vi är laddade. Vi har fått några dagar att vila upp oss. Det är en kul fight, det är alltid mycket känslor och det brukar vara bra fighter mot Luleå. Så det ska bli riktigt kul att dra igång mot dem, säger Johansson till Hockeysverige.se efter fredagens träning.



Du har redan storspelat under säsongen, men nu framför allt ett lyft under slutspelet. Hur gör du för att höja din nivå ytterligare?

– Det är klart att man finslipar lite detaljer i slutet av säsongen. Men det är oftast så att ju längre säsongen går desto bättre brukar det kännas. Sen är det klart att det är lite mer fokus på allting. Annars är det ganska vanliga rutiner. Men man skärper till sig lite med att äta, sova och dricka. Allting runt omkring bara.



Johansson briljerade i kvartsfinalen mot Timrå och stod för en del imponerande räddningar. Även statistiken talar för att målvakten har hittat rätt form till slutspelet där han har en räddningsprocent på 93,2. Johanson missade den sista matchen på grund av en sjukdom, men nu är tillbaka till 100 procent igen.

Första semifinalen i karriären

En spelare som inte haft samma framgång under kvartsfinalen är Filip Cederqvist. Forwarden har spelat bra och kämpar hårt för sitt lag, däremot har målen inte velat komma. Cederqvist var en av Frölundas hetaste spelare inför slutspelet och hoppas nu att få till några slutspelsmål.



Någon press kring målgörandet känner Cederqvist däremot inte. Likt Johansson längtar forwarden till att få dra igång serien och att få spela i semifinal.



– Det känns väldigt bra. Det ska bli grymt kul här. Första SHL semifinalen i karriären, så det ska bli grymt kul, säger han till Hockeysverige.se.



Just det, för senast i SHL så var du i Djurgården, hur gick det där?

– Nej, det gick inte så bra. Och sen i Växjö var jag med en gång och det var i kvarten mot Luleå faktiskt.



”Älgen från Skara” vill nu byta ut några sämre minnen mot nya med Frölunda med förhoppningen om att gå långt. Att ta sig till semifinal är något som forwarden redan ser som en stor framgång, men ha vill inte nöja sig där.

Filip Cederqvist som inte fått göra sin målgest i slutspelet än hoppas på större framgång mot Luleå. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

”Ska inte lägga fokus på en kille”

Under kvartsfinalserien hade Timrå en del vassa spelare som exempelvis Filip Hållander och Oliver Kapanen som satte Johanssons målvaktsspel på prov. Nu väntar Luleå, som enligt Johansson har ett bredare lag, med fler spelare som kan hota offensivt.



En av de är slutspelets hetaste forward Pontus Andreasson. Under Luleås kvartsfinal mot Växjö gjorde Andreasson imponerande tio poäng, sex mål och fyra assist, på sina fem matcher. Nu är det Frölundas uppgift att sätta stopp för honom och resten av Luleås anfallsspets.



– Jag tycker inte att vi ska lägga fokus på en kille. Det gäller bara att spela vårt spel. Man vet aldrig vad som händer i en serie. Klart man har ögonen på vilka som är på isen och vilka som är heta och brukar skjuta. Men annars försöker vi i alla fall, till att börja med att lägga mest fokus på oss själva, säger Johansson.



Genom att fokusera på sitt eget spel hoppas Frölunda kunna ta sig förbi semifinalen. Till skillnad från de två förra säsongerna där kvartsfinalserien gick till sju matcher, fick Frölunda nu vila i några extra dagar. Enligt Johansson är det en positivt aspekt inför årets semifinalserie.



– Nu fick vi några dagar vila här och några som har haft många minuter får fräscha kroppar. Det är klart det gör lite också. Jag tycker vi har en jättebra känsla inför det här. Det kommer bli en jämn och lång serie säkert, det är så jämna lag. Men jag tycker vi har en väldigt härlig go och ett härligt självförtroende i laget, säger Johansson.

Problematiken med frånvarande spelare fortsätter

Frölundas spelare verkar känna sig väldigt trygga och optimistiska kring den stundande serien mot Luleå. Det finns däremot några orosmåln i Frölundas laguppställning. Centern David Edstrom har inte varit med på en enda slutspelsmatch på grund av en sjukdom. Under den senaste matchen mot Timrå åkte dessutom Jacob Peterson på en knätackling.

David Edstrom jobbade på sin kondition efter fredagens träning med laget. Video: Lukas Stenström/Hockeysverige.se. Peterson, en ytterligare center, drog åt sig en ledbandsskada och var inte med på Frölundas träning dagen före matchen. Det börjar bli tunt på lagets centersida där tränaren Roger Rönnberg nu får vrida runt i kedjorna.



– Det är ju två klasspelare såklart, så det är klart att vi saknar dem. Men jag tycker att vi visar i de sista fem, sex matcherna i grundserien där, när vi hade ännu mer folk borta och slog både Luleå och Färjestad. Så vi vet att vi kan och gubbarna som kommer upp är väldigt duktiga med, så det kommer väl bli kanon, säger Cederqvist.



Är det viktigt att minnas dem grundseriematcherna. Att ni slog just Luleå, där det var sju, åtta, nio man borta ett tag?

– Ja, men det tycker jag absolut, att ha det i bagaget och veta att vi har vunnit flera matcher med många skadade. Så det är absolut skönt. Men det kommer bli superjämnt mot Luleå. De är ett grymt skickligt lag och de har väldigt många bra spelare, så vi har stor respekt för dem. Vi har försökt jobba på vårt sätt att spela, för det är det som har gett oss framgång i år.

Edstrom var med och tränade med laget på fredagens träning. Han körde dock med en grön tröja vilket innebär att han inte får tacklas. I nuläget är det fortfarande oklart. Förutom Peterson saknades Erik Thorell på träningen. Även där är det oklart när han ska komma tillbaka till spel.

Vad talar för Frölunda

Att Luleå blir ett tufft motstånd bekräftar både Johansson och Cederqvist. Till skillnad från Frölunda kommer Luleå även få tillbaka sina frånvarande spelare. Där handlar det om stjärnorna Linus Omark och Anton Levtchi. Båda forwards bidrar med en ännu större bredd i Luleås lag vilket kan bli farligt för Frölunda.



Frölundas styrka under hela säsongen har varit den stabila defensiven och två bra målvakter. I och med att lagets andra målvakt Tobias Normann spelar på en väldigt hög nivå får Johansson större konkurrens, men kan även vila en match om det behövs.



– Han är en grym kille som spelat jättebra hela säsongen. Då får jag själv också tagga till lite att vill man spela något mer i slutspelet så gäller det att vi får komma på topp. Men det är kul när det går bra för oss, säger Johansson.



Nu har ni åkt ut tre år i rad i semin. Vad talar för er i år?

– Jag tycker vi har gjort det bra. Vi har växt. Det känns som att vi har haft bättre och bättre lag också. Jag tycker vi spelar bra.



På samma fråga svarar Cederqvist på följande vis.



– Nej, men jag tycker vi har en väldigt bra defensiv, två fantastiska målvakter och väldigt bra special team också. Och sen är vi väldigt medvetna om att det kommer bli väldigt jämn serie. Vi kommer fokusera mycket på vårt och göra de sakerna som vi har gjort hela året i stort sett.



Du förväntar dig sju matcher?

– Ja, det är mycket möjligt, säger Cederqvist avslutande



I eftermiddag drar den första semifinalen lagen emellan igång. Luleå får börja serien med två hemmamatcher innan den vänder till Göteborg. Frölunda vann alla fyra matcher mot Luleå under grundserien, något som norrbottningarna nu vill ändra på.