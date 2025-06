Så har sportchefen byggt nya IK Oskarshamn: ”Medvetet”

Redan innan 100 dagar återstod till hockeyallsvenska premiären var IK Oskarshamn klara med sin trupp.

Nu förklarar sportchef, Arsi Piispanen, varför – och ger en inblick i besluten kring hans första lagbygge.

– Vi har lite dåliga erfarenheter överhuvudtaget här i Oskarshamn, när det kommer till det, säger Piispanen till hockeysverige.se.

Michael Joyaux, Ludvig Markman, Olof Glifford och Arsi Piispanen. Foto: Bildbyrån (montage).

”193 centimeter långa och 91 kg tunga Marc-Olivier Duquette blir Arsi Piispanens sista pusselbit i lagbygget 25/26”



Orden kom från IK Oskarshamn för en vecka sedan och tillkännagav att 39-åringen, med ett förflutet som spelare i klubben, redan i juni blivit klar som sitt första lagbygge som sportchef.



Hockeysverige.se ringde därmed upp Arsi Piispanen för att höra hans tankar.



– Ja, det är såklart skönt att det är klart så här tidigt. Vi är väldigt trygga med de killar vi har fått in här. Vi har fått in bra profiler till laget och kunnat bygga som vi har tänkt oss från början egentligen. Det märks att det blir mindre och mindre spelare på marknaden hela tiden också, så det är klart skönt att man inte behöver vara där och tävla, börjar sportchefen.



Har det varit en medveten strategi att få klart det så här tidigt?

– Nej, det är ingenting vi har pratat om så, att vi ska vara klara innan sommaren. Vi har pratat om att vi absolut vill att alla är klara innan augusti, men det här har gett oss lite trygghet. Vi har fått in pusselbit efter pusselbit och kunnat jobba i lugn och ro. Det har funkat bra, än så länge.



Hur nöjd är du med den trupp som nu är klar?

– Det känns lite så (som att de fått igenom det mesta). Sen är det klart att det varit några spelare där på marknaden (som inte blev av), men vi har pusselbitarna på plast nu, och det har varit väldigt klart från första början hur vi har velat göra från början, och nu har det blivit så också.



Med facit i hand går det kanske att förstå varför en klubb föredrar denna typ av sommar. Förra året, efter nedflyttningen från SHL, var nämligen tonerna helt andra. Huvudtränaren Martin Filander lämnade, 14 spelare tackades av och kapten Oscar Engsund som återvänt på ett sexårs-kontrakt, följde efter ut ur dörren.



Det som följde var en säsong där en åttondeplats följdes av kvartsfinaluttåg mot BIK Karlskoga.

Därför har man satsat ungt: ”Ett medvetet val”

Under Piispanens ledning har man nu istället valt att satsa en ung och försvenskad trupp, som redan kunnat börjat bygga kemi i maj.



– Det är många killar som har mycket potential. Det gör att vi har valt att gå med lite tunnare trupp nu i början, för att alla ska få möjligheten. Det är dumt att ta in en massa yngre spelare och sätta dem som åttonde back och 14:e-, 15:e forward. Alla ska få möjligheten nu på försäsongen för att verkligen kunna ta ett klivet och bygga vidare, säger Piispanen och fortsätter om valet att föryngra till en snittålder på 24.04.

– Vi visste redan efter förra säsongens slut att det skulle bli många nya spelare. Då valde vi att försöka bygga lite för framtiden också. Att försöka hitta en starkt stomme med några hemvändare, men också med unga killar som vi kan ge några år att växa. Det har varit ett medvetet val. Sen har vi en del som Hugo Jonasson och Ludvig Markman, som är strax över 20, men har spelat väldigt mycket redan på SHL- och allsvenskan nivå. Det är inte så att många ska ta första klivet nästa år, utan det är bara ett fåtal spelare som inte har spelat i allsvenskan tidigare.



Ett tydligt exempel på denna unga satsning är målvaktssidan där nyförvärvet, Emil Vuorio, är äldst med sina 22 år. Utöver honom finns Olof Glifford tillgänglig (inlånad från HV71) och den egna junioren Hubert Forsberg Zetterström, som lyfts upp.



Piispanen berättar att tanken är att Vuorio och Glifford ska konkurrera om förstaspaden.



– Ja, det är absolut så. Vi har lite dåliga erfarenheter överhuvudtaget här i Oskarshamn när det kommer till att säga: ”vi går med en målvakt och tar en vid sidan om för att stötta”. De är tävlingsmänniskor också, målvakterna. De utöver en annan sport än resten i laget, och ska vara lite individualister. Då är det bra att de får en bra tävling i vardagen, säger han och fortsätter:

– Det blir inga lätta val för oss, hoppas jag. Utan det blir en jämn tävling för killarna. De är även bra utifrån att det kan bli för mycket belastning för en ung målvakt att gå ensam. Det är därför vi har valt att gå in med flera yngre med potential.

Tappat topp sju (!) i poängligan: ”Alltid ett frågetecken”

I det hela finns samtidigt en risk som Piispanen är medveten om.



Bland de som nu lämnat efter 2024/25 finns nämligen Zion Nybeck, Michael Joyaux, Rasmus Bengtsson, Nolan Walker, Erik Bradford, Liam Hawel och Gustaf Westlund. Namn som samtliga kan radas upp bland lagets sju (!) bästa poängspelare under förra säsongens grundserie.



– Ja, absolut det är många poäng. Men, som sagt, vi har ganska tydliga roller. Vi har försökt bygga det här laget på det sättet vi vill att det ska se ut, och det är klart att det tillkommer ansvar för att göra poäng till exempel på finnarna. Det är därför de är här, berättar sportchefen.



En del i det hela har varit att Piispanen velat försvenska laget.



– Ska vi bygga en stomme så blir det ganska naturligt att hitta fler svenska spelare. Sen visste vi att vi inte skulle hamna med sju stycken nordamerikaner, oavsett hur det än går, så på det sättet var det ett medvetet val också. Nu har vi de här fyra finnarna och sen Duquette, så vi har ändå fem utländska spelare.

– För mig är det lite mer tryggare att välja spelare från finska ligan än från nordamerikanska ligan också. Vi har bättre koll på de namnen, helt enkelt, fortsätter sportchefen.



Vad upplever du för risker med så många nordamerikaner som ni hade förra året?

– Jag vet inte om det finns risker. För mig själv är risken isåfall att det är så annorlunda hockey. Av de nordamerikaner som var här förra året var det Evan Weinger som hade spelat lite i Europa, men resten gjorde sin första säsong här. Jag tror att det absolut är en nackdel, att det blir en annorlunda sport. Hur de passar i allsvenskan och svensk hockey är alltid lite av ett frågetecken.

– Sen är det även svårt att se de spelarna på video och titta på matcher i ECHL eller någon annan liga där, avslutar Piispanen.