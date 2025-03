Melins tydliga besked: ”Nej, det blir inget mer efter det här”

Han kom tillbaka till sitt kära AIK ännu en gång. Men efter det kommande slutspelet har Roger Melin gjort sitt som tränare.

– Att börja om nästa säsong igen… Nej, nu vill jag ägna mina sista år jag har till att spela lite golf och ha det skönt, berättar tränarikonen i en lång intervju med Hockeysverige.se.

Med Roger Melin som tränare har AIK blivit en potentiell utmanare till SHL-platsen. Foto: Ronnie Rönnkvist.

JOHANNESHOV/STOCKHOLM (hockeysverige.se)



Roger Melin har ånyo klivit in i AIK. Roger Melin har ånyo förvandlat ett skakigt AIK till ett vinnarlag. Roger Melin jagar ånyo en plats i SHL med ett lag. Vad är det speciella med hans ledarskap och vad är det som triggar i gång hos 68-åringen från Enköping när AIK ringer?



Hockeysverige.se slog sig ner med kaffe, varm choklad och några chokladbollar på ett kafé i Globens köpcentrum med Roger Melin för att få svar på några av våra frågor.

– Ju mer man jobbar i en klubb, desto mer hjärta får man för den. AIK är en klubb jag varit i ganska länge. Framför allt har det gått ganska bra då jag varit där. Det gör att det triggar i gång något, att igen göra en liknande resa, säger Roger Melin när hockeysverige ber honom berätta vad det är som triggar i gång hos honom när AIK ringer.



Melin fortsätter:

– (Anders) Gozzi och jag jobbade ihop med (Rikard) Franzén och vi gick upp för att sedan vara i SHL ett par år.

– När jag var i Linköping ringde Gozzi igen och frågade om vi inte skulle försöka göra om samma resa. ”Vi prövar”. Den gången gick det inte. Vi torskade mot Karlskrona. Året efter hade vi en dålig höst. Ungefär som AIK haft nu. Sedan vann vi tio raka i januari och klättrade i tabellen, men åkte ur mot Karlskoga innan direktkvalet. Annars hade vi fått möta Rögle i ett direkt kval.

– Sedan bröt jag, tyvärr, kontraktet med AIK när jag fick kontrakt med Brynäs. Jag hade då två år kvar med AIK, men tyckte att det skulle vara kul att vara på hemmaplan och nära där jag bor. Att kunna göra någonting med Brynäs igen hade också varit kul, men där fick jag sparken efter åtta matcher, säger Roger Melin med ett skratt.



Under säsongen 2018/19 hörde så Leksand av sig.

– Jag vilade ett helt år och gjorde ingenting innan Leksand hörde av sig, så det är inte bara med AIK det triggar i gång något, men det är mest med AIK det triggar i gång något.

– I det läget jag är i nu hade jag aldrig tagit något annat än AIK. Leksand var det lag jag höll på som liten i Enköping. Där var det Brynäs eller Leksand man höll på och jag höll alltid på Leksand.

– Leksand var mitt favoritlag och alla stora stjärnorna som hänger i taket var mina idoler. Då var det stort att få den chansen och det triggade mig då att det verkligen skulle vara kul att få träna Leksand.

– När jag nu har hållit uppe i fyra år hade jag, som sagt var, aldrig tagit något annat än AIK.

Så förändrade Roger Melin AIK: ”Märktes att dom var frustrerade”

Var du svårövertygad när Stefan ”Myran” Gustavson ringde från AIK och ställde frågan om du ville ställa dig i båset igen?

– Han ringde och berättade om läget. Det var ganska exakt samma läge som Leksand var i när jag tog dom.

– Jag har alltid tyckte det varit roligt att jobba med underdogs och försöka lyfta lag. Oftast har jag kommit till lag som varit illa ute. Till och med när jag tog Brynäs. Säsongen innan hade Brynäs haft ett trasigt år och någon säsong även halkat ner i allsvenskan efter jul. Då var det kul att få komma in där.

– Innan jag kom till Linköping hade dom fått kvala sig kvar. Där fick jag vara med om att ta klubben till deras första slutspel. Just det här att få jobba med lag underifrån… Jag gick upp med Enköping, RA73…

– Det har varit kul att jobba där det varit som svårast, och kanske inte med stora lagen som tillexempel Färjestad.



Roger Melin har också tidigare sagt att han själv inte var nöjd med det jobb han gjorde i Färjestad.

– Nej, det var jag inte. Jag har haft svårt att jobba med lag som redan har ett stort ego och självförtroende. Jag har lättare att jobba med att försöka lyfta folk, att få folk att tro på sig själva.

Roger Melin gjorde återigen comeback som tränare. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Med tanke på självförtroende, hur mådde det AIK du kom till i början av december?

– Egentligen, om jag ska vara ärlig, tror jag inte att killarna mådde så dåligt, men det märktes att dom var frustrerade. Det fanns en frustration och ”vi kan mer än vad vi visat”. Det kändes ändå som en stabil grupp.



Var det viktigast att skruva på saker hockeymässigt eller att få bort frustrationen och få killarna att släppa ner axlarna lite?

– Mest mentalt. Visst, vi ändrade några saker, men det var för att få något annat att fokusera på. Att inte bara att köra på i samma spår eftersom det då blir lätt att även resultaten blir detsamma.

– Vi satte ihop en ny ”playbook”, men den är till 75 procent som den var tidigare.

Grymma formen – men..:”Där har vi problem”

Är just den mentala biten viktigast att komma in med i ledarskapet till en lag där spelet inte fungerat?

– Ja, i all idrott är en väldigt, väldigt stor del det mentala. Du kan aldrig åstadkomma någonting om du inte tror på det själv. Det är fullständigt omöjligt.

– Det första man jobbar med är att jobba in en tro på laget. En tro på att vi kan åstadkomma någonting och att vi ska jobba ihop. Få alla att sträva åt samma håll. Börjar man få lite resultat med sig kommer också gruppen växa ihop av sig själv. Det ena ger det andra.



Vad upplever du är styrkan i den grupp AIK har idag?

– Gruppen är bra och stabil, men fortfarande när vi möter lag som Östersund, Vimmerby eller Tingsryd har vi problem med att kunna föra matcherna.

Daniel Muzito-Bagenda är en av de som har lyft sig under Melin. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad tror du det handlar om?

– Jag vet faktiskt inte.



Det är lätt att slänga sig med uttryck från läktarplats som underskattning…

– Nej, man underskattar inga lag på den här nivån. Vinner man skotten med 46-6 så underskattar man inte utan det är helt enkelt en oförmåga att göra mål.

– Vi har ett lag som nästan är byggt för att spela mot lite bättre lag där vi kan utnyttja deras misstag och så vidare. När vi möter sämre lagen är det dom som hela tiden får försvara sig och utnyttja våra misstag. Då har vi det lite svårare.

– Vi har inte riktigt den spetskvalitén som Djurgården med sina äldre spelare eller Björklöven har med sina stjärnor. Det laget har vi inte riktigt. Däremot kan vi, vilket vi visat, vinna mot alla topplagen.

”Huvudstaden borde ha minst ett lag i SHL”

AIK är ett ganska stjärnfritt lag, men Roger Melin tycker ändå att det är ett lag starkt lag med Hockeyallsvenskan mått mätt.

– När alla är alla friska, (Daniel Muzito) Bagenda, (Scott) Pooley, (Patrik) Zetterberg och (Eric) Norin som varit på skadelistan under en lång tid, då har vi ett ganska bra allsvenskt lag.

– Klart att man ska tycka att dom ska vara våra stjärnor tillsammans med (Gerry) Fitzgerald. Det har ändå visat sig att även då våra skadade spelare varit med har vi haft svårt mot bottenlagen. Vi har inte den typen av spelare som kan vinna dom matcherna åt oss. Däremot kan det här laget mycket väl vinna matcher mot topplagen, men det är en helt annan grej.



I slutspelet är det just topplag ni kommer ställas mot, hur mycket har du börjat förbereda dig inför det som komma skall?

– Jättemycket. Jag har börjat tittat mycket på hur vi har spelat mot topplagen och hur dom spelar. Det här finns jämt i skallen.

– Nu är vi där vi är och har ingen chans att nå högre upp än vad vi är. Då kan vi spela av dom här två matcherna och förbereda oss på nästa steg.

Anders Gozzi och Roger Melin. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur tänker du kring att varken AIK eller Djurgården spelar i SHL?

– Det är tråkigt. Huvudstaden borde ha minst ett lag i SHL. Man måste ta sig dit på sportsliga grunder.



När du själv spelade var AIK, Djurgården, Hammarby och Södertälje uppe samtidigt. Kan du se några risker i att det ser ut som det gör idag då det kommer till intresset kring stockholmshockeyn?

– Nej. Jag tycker ändå Hockeyallsvenskan har blivit så pass attraktiv. Det jag tycker att man skall göra är att bort två lag från SHL och fyra lag från Hockeyallsvenskan. Då skulle det bli två riktigt bra serier.

– Då skulle det inte heller göra så mycket om man åker ur eftersom då Hockeyallsvenskan skulle vara så pass attraktiv. Dessutom får lagen spela riktigt bra matcher hela tiden och med det då vara ännu mer förberedd när man tar steget upp.

– Hockeyallsvenskan är ändå generellt sett ganska attraktiv så jag tror inte att det skadar stockholmshockeyn så mycket. Klart att det hade varit otroligt roligt att i alla fall ha ett lag i SHL.

Roger Melin om en derbyfinal: ”Vore absolut roligt…”

Kan du sakna derbyna mellan AIK och Djurgården på SHL-nivå?

– Ja, verkligen. Det har varit grymma matcher nu då vi fått spela mot Djurgården i Globen. Skitroligt helt enkelt.



Pratar ni i gruppen om att gå hela vägen redan den här säsongen?

– Vi har egentligen inte pratat om det så mycket ännu och inte förberett oss mentalt på det. Nu slapp vi åttondelsfinalerna så vi har en hel vecka på oss att förbereda oss och prata igenom det.

Får vi en derbyfinal mellan Djurgården och AIK? Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Har du själv börjat tänka på det mer och mer?

– Ja, jag har börjat tänka på det. Det är mitt jobb. Jag tycket att vi har ungefär lika stor chans som alla andra lagen att ta oss till SHL. Dom sex lag som är högst upp nu är ganska jämna. Även om kanske Djurgården och något lag till har lite mer spetskvalité.

– Alla sex lagen vinner ungefär varannan match mot varandra. Sedan vet vi inte vilka lag det blir från åttondelsfinalerna, men jag tror att det kan bli otroligt tajta kvartsfinalserier. Det ska bli väldigt intressant och jag ser verkligen fram emot det.



En final mellan AIK och Djurgården kanske?

– Det vore absolut roligt, säger Roger Melin samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.

– Man ska inte räkna bort oss helt i alla fall. Det tycker jag inte. Vi har i alla fall en chans att kunna överraska och ta oss en bit. Om det sedan räcker hela vägen vet jag inte.

”Jag var inte guds bästa barn som ung”

Du spelade själv fem matcher med AIK säsongen 1975/76, vad är ditt starkaste minne från den tiden?

– Jag skadade knäet på hösten och gick på rehab. Det var bara en meniskskada, men på den tiden skar man upp knäet och det blev en ganska lång rehab. Jag gick fram till jul med den skadan och tog sedan inte plats.

– ”Ankan” (Anders Parmström) var tränare då, men vi har försonats sedan dess (skratt). Han var en bra tränare, men jag tyckte aldrig att jag fick chansen då jag var skadefri, vilket var lite tråkigt.

Efter säsongen i AIK blev det i stället spel i Örebro.

– Jag ska villigt erkänna att jag inte var guds bästa barn som ung. Jag höll på med mycket skit, vilket inte var förenligt med den professionalism som är med hockeyn nu.

– När jag var 16 år flyttade jag till Väsby och vi hade verkligen otroligt roligt tillsammans. Ett lag med en massa karaktärer, men ingen av dom ville något riktigt med hockeyn. Det här satte sina spår i mig, vilket var lite synd. Hade jag hamnat i Djurgården, Brynäs eller något lag där jag fått jobbat mig upp genom juniorleden hade jag varit bättre förberedd för att få en bra karriär.

– Nu hamnade jag lite vid sidan om. Det här fortsatte även i Örebro där jag inte heller var guds bästa barn.



Men du fick en proffskarriär i Minnesota, tre matcher lång.

– En säsong där borta. Klart att det inte är alla som kan skryta med det.

Sista dansen för Roger Melin som tränare: ”Blir inget mer”

Håller du på att förhandla med AIK om ett treårskontrakt?

– (Skratt) Nej. Jag har sagt att jag gjort mitt, vilket jag sa redan från början. Att jag inte ville skriva något kontrakt som gäller över nästa säsong.

– Jag gjorde det felet i Leksand, att jag skrev ett och ett halvt år redan vid jul. Det var inte avhängt om vi skulle gå upp eller inte. Vi gick upp, men då skulle jag ha hoppat av. Det hade varit bättre för både Leksand och mig. På något sätt hade jag redan slutat i huvudet när jag hade haft uppehållet efter året i Brynäs. Jag tänkte redan då att jag hade gjort mitt.

– Det var jätteroligt att gå upp med Leksand, allt var kul och nu skulle det fortsätta i SHL, men jag kände inte att jag riktigt hade den energin. Vi började bra, men när det började gå dåligt hittade jag inga vägar ur det. Jag sa till ”Tjomme” (Thomas Johansson) att byta ut mig för det skulle vara bättre för laget eftersom jag här inne (Melin pekar mot huvudet) ändå har slutat.

– Till slut gjorde han det, men det tog lång tid. Han kanske inte hittade någon innan han (Ulf Samuelsson) blev ledig.

Slutspelet blir sista dansen för Roger Melin som tränare. Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Du klev ändå in i AIK igen då.

– AIK hörde av sig direkt då jag var ledig. Då var det en månad kvar och jag kände ”Okej, jag ställer väl upp.” Sedan blev det pandemi och inställt, vilket var skönt för min del.

– Sedan dess har det inte varit något. Ganska skönt faktiskt. Jag har egentligen inte saknat det ett dugg. Så nej, det blir inget mer efter det här.

– Klart att när jag kom hit, var inne i skiten, stod där i båset och började vinna matcher, självklart var det jätteroligt. Jobba med unga spelare. Få tränarteamet, laget och alla runt om att bidra med någonting och jobba mot ett mål. Det är en jättekul grej att göra. Speciellt när det också går lite bra.

– Men nu ser jag ändå ett slut på det. Att börja om nästa säsong igen… Nej, nu vill jag ägna mina sista år jag har till att spela lite golf och ha det skönt.