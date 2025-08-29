Efter fyra år i MoDo valde Riley Woods att lämna trots att klubben pushade hårt för att han skulle stanna.

Ny klubbadress blev i stället kvalmotståndaren HV71. Här berättar Woods om flytten.

– Jag har gett allting för MoDo under fyra år men jag måste tänka på min egen framtid och min karriär, säger kanadensaren.

Riley Woods berättar om flytten från MoDo till HV71. Foto: Robin Olausson & Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter två säsonger i rad med kvalspel försöker HV71 att vända blad igen och blicka uppåt.

En av spelarna som har värvats för att försöka hjälpa HV att lyfta är MoDo-stjärnan Riley Woods. Han spelade fyra säsonger i Örnsköldsvik men efter att HV vann mot MoDo i SHL-kvalet i våras valde Woods att byta och gå till laget som skickade ner hans MoDo till HockeyAllsvenskan igen.

27-åringen har anslutit till HV71 sedan några veckor tillbaka och börjar nu bli varm i kläderna i sin nya omgivning.

– Det känns ganska bra. Det har gått några veckor och vi har bara spelat några träningsmatcher ihop än så länge. Men det känns som att vi börjar komma ihop mer och mer som lag. Det är det viktigaste för oss just nu. Vi är 13-14 nya killar i laget och det kommer bara bli bättre när vi lär känna varandra och spelsystemet.

Riley Woods: ”Det är lite nervöst i början”

HV71 har i skrivande stund spelat fyra träningsmatcher och Woods har då noterats för 1+1 så här långt.

Hur känns formen, börjar du komma igång mer och mer?

– Ja, formen tar sig. Man försöker bli lite bättre för varje match man spelar. Även som lag tycker jag att vi har förbättrats mycket bara genom att träna tillsammans. Vi har börjat lära känna våra kedjor och hur vi ska spela. Det blir viktigt nu att spela ihop oss så mycket som det går inför säsongen.

Riley Woods kom till Sverige 2021 och har sedan gjort fyra säsonger i MoDo Hockey. Men nu har han alltså gjort sitt första klubbyte sedan flytten till Europa.

Det är en ny stad, en ny klubb och nya lagkamrater. Vad har dina första intryck varit?

– Allting har bara varit bra. Det är såklart lite nervöst i början när man flyttar hit och inte direkt känner någon annan i laget. Men allt har känts bra och de andra spelarna, tränarna och föreningen i stort har varit väldigt välkomnande så det känns bara bra hittills. Det är en lite större stad mot vad jag är van vid så det har varit trevligt att utforska lite här och ha lite andra saker att göra. Jag har kommit in i det nu och känner mig redo inför säsongen.

Riley Woods håller på att varva upp i HV71. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Valde HV71 – före andra SHL-lag

Efter att kvalspelet tog slut valde Riley Woods att vänta innan han gjorde klart med något inför den kommande säsongen. Han hade då intresse från ett antal SHL-klubbar, bland annat Djurgården. Men valet föll alltså på HV71 och nu förklarar Woods hur han resonerade innan han skrev på för Jönköpingsklubben.

– Jag vet att det är en väldigt bra klubb och jag har hört mycket gott om HV71 och hur de jobbar här. Jag fick också väldigt bra intryck tidigt då HV var det enda laget som hörde av sig personligen och ringde till mig under sommaren. Det betydde mycket för mig och gjorde att det kändes tryggt att komma hit. Jag vet att detta är en bra hockeystad och det har varit en otrolig stämning på läktarna varje gång man har spelat här. Det var saker som jag vägde in och jag ser fram emot att få uppleva trycket igen men som HV-spelare den här säsongen.

Nyckeln var alltså den personliga kontakten och att HV visade hur mycket de ville ha dig?

– Ja, så var det verkligen. Det var HV som visade tydligast intresse för mig, hörde av sig och de fick mig verkligen att känna mig önskad här.

Hade du några tankar på vad reaktionerna skulle bli genom att skriva på för laget som MoDo förlorade mot i kvalet?

– Nej, det var ingenting som jag tänkte på. Det var en tuff serie där båda mycket väl hade kunnat vinna. Det var såklart tufft att vara med om och hur det gick för jag ville ju vinna och jag vill att MoDo ska spela i SHL också. Men så funkar upplägget att ett lag måste åka ut och även om det inte var så jag ville att min tid i MoDo skulle sluta måste jag tänka på min egen framtid och min karriär. Det var tufft där och då men nu är HV mitt lag och jag ser fram emot att komma igång här.

Woods menar att det inte var enkelt att lämna MoDo. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Riley Woods om beslutet att lämna MoDo Hockey

Under sina år i MoDo Hockey blev Riley Woods en stor del av laget och en väldigt populär spelare bland supportrarna i Örnsköldsvik. Han producerade då också väldigt starkt med 73 mål och 177 poäng på 227 matcher. Kanadensaren är då en av de mest produktiva importerna i MoDos historia då endast Per-Åge Skröder och Mikkel Aagaard gjort fler poäng bland utländska spelare i MoDo.

Han sköt sig in i MoDo-fansens hjärtan vilket gjorde det ännu tyngre när Woods valde att lämna efter kvalförlusten. MoDo, med sportchef Henrik Gradin i spetsen, var då tydliga med att de ville behålla Riley Woods och de pushade verkligen för att han skulle stanna och spela i HockeyAllsvenskan.

Men Woods förklarar varför så inte blev fallet.

– Jag kände att jag ville spela i den bästa ligan som jag kan, det vill man alltid som spelare. Jag har gett allting för MoDo under fyra år och personligen kände jag nog att jag behövde ett miljöombyte också. Få uppleva något annat och testa sig själv i en ny klubb, en ny omgivning. Det var nog den främsta anledningen bakom att jag valde att flytta.

Du kom nära fansen och staden under din tid i MoDo, hur tufft var beslutet?

– Ja, det var väldigt tufft. Jag har spelat där i fyra år och Örnsköldsvik blev som mitt andra hem. Men jag kände att jag ville testa på något nytt och testa mig själv genom att spela någon annanstans. Jag har gett allt jag har för MoDo de här åren och jag har bara positiva saker att säga om både klubben och staden. Det var de som gav mig min start här i Europa och jag är väldigt tacksam för allting de har gjort för mig och för min tid där. Men samtidigt ser jag fram emot något nytt och att spela i HV framöver.

Woods hoppas på att den kommande säsongen ska bli bättre än den förra. Foto: Robin Olausson

”Vill inte uppleva en sådan säsong till”

Riley Woods, 27 har spelat två säsonger i SHL med MoDo. Under debutåret i toppligan sköt han 15 mål och stod totalt för 36 poäng på 52 matcher vilket gjorde att han vann lagets interna poängliga. Förra säsongen nådde han dock inte samma nöjd med 13 mål och 24 poäng på 49 matcher. Nu siktar han dock på att studsa tillbaka igen.

Vad är dina förväntningar och förhoppningar inför din tredje säsong i SHL?

– Jag har ganska höga förväntningar på mig själv ändå, och också på laget. Det är såklart många nya killar här men det är många grymma hockeyspelare här. Målet är bara att börja vinna hockeymatcher igen. Jag har haft ett par säsonger där man förlorar mycket och vill inte uppleva det igen utan mentaliteten är att vi ska vända på trenden och lyfta det här laget igen. Vi vill spela slutspel och jag har alla förhoppningar om att detta kommer bli en bra säsong för oss.

Du är inte ensam att känna så, staden suktar också efter framgång.

– Jag har förstått det också. Förhoppningsvis kan vi ge fansen vad de vill ha och ge dem fler anledningar att vara glada än de senaste säsongerna, avslutar Riley Woods med ett leende.

