Resan mot SDHL tog fart i Norge (!) ”En stor inspiration”

Linnea Strandfeldt, född 2008, är en av Hammarbys främsta talanger.

Nu berättar 17-åringen, från Stavanger (!), om den lite udda resan som gjort att hon närmar sig SDHL – i Djurgården.

– När pappa vann NM-guld fick vi också följa med ut och lyfta bucklan, säger hon till hockeysverige.se.

Linnea Strandfeldt och pappa Martin. Foto: Ronnie Rönnkvist och privat.

HUDDINGE (HOCKEYSVERIGE.SE)



När du går in på eliteprospects.com och söker på en av Hammarbys stora talanger, Linnéa Strandfeldt, står moderklubb Stavanger Hockey, och att just Stavanger är hennes födelsestad.



– Stavanger hade faktiskt en väldigt bra verksamhet för tjejer med nästan 40 tjejer födda 2008, berättar Linnéa Strandfeldt då hockeysverige.se träffar henne för en intervju utanför Björkängshallen i Huddinge.

– Min pappa (Martin Strandfeldt) spelade hockey i Stavanger och det var också anledningen till att jag började spela. Jag kollade på honom och blev inspirerad.



Nu var inte hockey hennes enda sport under uppväxten i Norge.



– Jag höll även på med gymnastik under fem år, vilket ändå är ganska länge. Det behövdes mycket träning samtidigt som jag tyckte att hockeyn var roligare så då slutade jag med gymnastiken.



Just gymnastiken är någon som hon själv tycker ha hjälpt henne i hockeyn.



– Ja, det tror jag verkligen. Man blir ganska stel av att spela hockey. Att då vara smidig har hjälpt mig mycket. Speciellt med höftöppningar och hela den delen.

Valde Hammarby – debuterade som 15-åring

Pappa, Martin Strandfeldt, har bland annat spela för Huddinge och Bofors, men framför allt har han blivit norsk mästare fyra gånger och vunnit poängligan i Norge en gång. Samma säsong kom han dessutom med i Norges All Star team.



– Jag minns ganska mycket från det att han spelade. Framför allt har han, som sagt var, varit en stor inspiration för mig.

– Det började med att jag fick följa med honom ut på isen efter matcher. När han vann mästerskapet, NM-guld, fick vi också följa med ut och lyfta bucklan och fira, vilket var jättekul.

Foto: Amanda Egebring.

Efter att Martin Strandfeldt avslutat sin hockeykarriär valde familjen att flytta hem till Huddinge.



– I Norge spelade jag från hockeyskolan, jag ha varit fyra eller fem år då, till det att vi flyttade till Sverige. Då var jag tio år och började i stället spela i Huddinge.

– När jag kom till Huddinge hade klubben precis börjat sin tjejverksamhet för hockey. Då tränade jag bland annat med killarna födda 2009 för att få ännu mer utmaning.

– Efter Huddinge började spela med Djurgårdens F16, vilket var kul. Roligt lag och bra tränare. När jag utvecklats ännu mer med började jag spela med Hammarby. Tanken var att jag spela damjunior, men jag gick direkt upp i A-laget. Nu är jag inne på min tredje säsong där.



Hur trivdes du med att flytta in på Zinkensdamms IP och spela för Hammarby?

– Det var kul. Ett fint lag där tjejerna var väldigt välkomnande. Jag fick många nya vänner som jag är bra kompis med ännu idag, säger Linnéa Strandfeldt som var 15 år när hon debuterade i NDHL.

– Just den säsongen var vi väldigt många unga. Det kanske inte var lika hög nivå i NDHL då som idag. Det var ändå några äldre med och jag tyckte att det var kul att få spela där.

Hur minns du första matchen i NDHL?

– Den minns jag knappt. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var ett bra tempo i NDHL och det har också blivit bättre och bättre senaste säsongerna.

– Jag skulle säga att det är en stor skillnad att gå från juniorhockey till NDHL. Det går mycket snabbare är bättre tempo och mer närkamper. Juniorhockeyn ligger några år efter i utvecklingen.

– När nu flera föreningar börjar skapa juniorlag, som exempelvis Djurgården, kommer juniorhockeyn utvecklas och bli väldigt bra.



Vilka var förebilderna inom hockeyn då du växte upp förutom pappa?

– Mika Zibanejad är en jag tycker är väldigt bra och en förebild och som nu spelar i NHL.

– Maria Rooth är en annan. Jag var på hennes camp tre år då jag var yngre. Även hon är en förebild och jätteduktig hockeyspelare. Hennes camper tror jag betyder väldigt mycket för damhockeyn. Dom tar dit tjejer från flera olika länder.

– Flera hundra tjejer får spela hockey tillsammans där. Många av dom tjejerna spelar bara med killar i sina lag hemma och när då dom märker att damhockey verkligen finns hjälper det dom att få ännu mera kärlek till hockeyn.

Linnea Strandfeldt. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Tillhör Djurgården: ”Jag vill spela i SDHL”

Linnéa Strandfeldt svarade förra säsongen för elva mål och totalt 18 poäng 28 matcher i Hammarby.



– Jag tycker säsongen gick väldigt bra. Jag var assisterande kapten i Hammarby, vilket jag tycker är kul eftersom jag gillar att leda och ha koll på laget. Dessutom gjorde jag en del poäng, vilket var kul.

– Jag spelade bara matcher med Hammarby, men fick till och från gå upp och träna med SDHL-laget i Djurgårdaren, vilket också var väldigt kul.



Vart kommer just ledaregenskaperna ifrån?

– Bra fråga (skratt). Pappa kanske. Jag tror att han var både kapten och assisterande kapten i Oilers någon säsong.



Vad har du utvecklat mest som hockeyspelare sedan du kom upp i NDHL?

– Att jag blivit väldigt bra framåt. När jag gick upp i NDHL började jag utveckla det mer. Jag har ett bra spelsinne, bra på att göra poäng och är en bra passningsspelare.



Idag är Linnéa Strandfeldt främst Hammarbys spelare, men har också möjligheten att gå upp och träna med Djurgårdens SDHL-lag.



– Jag är Djurgårdens-spelare, men är utlånad till Hammarby och spelar matcher där. Det har fungerat jättebra eftersom det på hockeygymnasium-passen, som vi har tre gånger i veckan, är lite mer individuellt. Olika teman som skydda och täcka puck, pass, mottag, målskytte och så vidare.

– På kvällarna i Hammarby är det lagträning och, som sagt var, spelar jag matcher där. Jag tycker också att NDHL är en bra serie att utvecklas i om man inte riktigt platsar i SDHL.

Foto: Amanda Egebring.

Vilken nytta har du haft av att träna med ett SDHL-lag för att sedan ta steget ner i NDHL?

– En väldigt stor nytta. Först och främst får man ett självförtroende då man går upp och tränar i SDHL för att sedan gå ner till NDHL igen.

– Sedan är det ett högre tempo i SDHL, vilket gör att när man får upp tempot med Djurgårdens SDHL-lag. Då får jag verkligen känna på hur det är i SDHL.



Hur bra kan Hammarby bli den här säsongen med tanke på att det är flera i laget som gör samma resa som du?

– Jag tror att Hammarby kan bli väldigt bra. Vi har många nya spelare från olika länder och överhuvudtaget en väldigt bra trupp.



Är målet, eller förhoppningen, att få chansen i SDHL redan den här säsongen?

– Kanske, men jag vet inte. Klart det är en målsättning. Jag vill spela i SDHL och komma så långt som möjligt, avslutar Linnéa Strandfeldt.