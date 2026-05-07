Efter två raka Stanley Cup-finaler slutade årets säsong redan i första slutspelsrundan för Edmonton Oilers. Nu väntar en sommar av förändring – där klubbledningen måste göra jobbet för att övertyga superstjärnan Connor McDavid att det finns en långsiktig framtid i klubben.

– Nu måste Edmonton få alla att dra åt samma håll. Just nu känns det som att alla går i olika riktningar, säger NHL-experten Pierre McGuire till hockeysverige.se.

Säsongen slutade inte som Connor McDavid och Leon Draisaitl och deras Edmonton Oilers hade hoppats på. Foto: AP Photo/Alamy (montage)

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Vart är Edmonton Oilers på väg?

Frågan är befogad efter att laget tagit ett stort steg bakåt den här säsongen. Grundserien var knackig och Oilers lyckades aldrig höja sig i de avgörande lägena i slutspelet. Då hjälpte det såklart inte att superstjärnorna Connor McDavid och Leon Draisaitl spelade skadade i serien mot Anaheim Ducks.

Det blev förlust med 2–4 i matcher – och efter två raka finalframträdanden blev det sorti redan i första rundan.

– Vi var ett medelmåttigt lag hela året. När man är ett medelmåttigt lag med höga förväntningar kommer man att bli besviken. Det är aldrig kul, sade McDavid efter sortin.

Det finns många teorier om varför Oilers inte kunnat räknas till ligans elitlag den här säsongen. Tränaren Kris Knoblauchs tillkortakommanden, för dåliga målvakter, brist på bredd och en felkonstruerad backsida är några av orsakerna som har lyfts fram.

Den kanadensiske NHL-profilen och tidigare tv-experten Pierre McGuire har sin tes klar för sig:

– Det är mycket som gått fel i Edmonton, men en av de största sakerna är att de fortfarande inte förstått vikten av kollektiv defensiv, säger han till hockeysverige.se.

– Det handlar inte bara om målvakten eller backarna – det handlar om hela laget. Av någon anledning har det varit en del av deras kultur under lång tid att inte spela på det sättet.

Leon Draisaitl. Foto: AP Photo/Lynne Sladky

”De har aldrig identifierat behovet av en toppmålvakt”

Han menar vidare att det här är någonting som förföljt laget under flera säsonger. Det blev inte minst tydligt under fjolårets finalserie mot Florida Panthers

– I match fem och sex, två av de viktigaste matcherna de spelade… De blev inte bara besegrade – de blev fullständigt överkörda av Florida eftersom de inte kunde spela lagförsvar. Exakt samma sak hände mot Anaheim den här säsongen. De har inte lärt sig sin läxa.

Även om han inte vill kasta någon av lagets målvakter under bussen säger Pierre McGuire att det blivit tydligt att de alternativ man haft till sitt förfogande inte levererat på den nivå de skulle behöva. Varken Stuart Skinner eller Calvin Pickard höll måttet. När man trejdade Skinner till Pittsburgh mot Tristan Jarry löste det inte heller problemet. I slutändan fick man förlita sig på Connor Ingram, en målvakt med begränsad NHL-erfarenhet som inte heller visade sig vara lösningen.

– De har aldrig identifierat behovet av en riktig toppmålvakt. Kanske trodde de att de hade det, men de har egentligen aldrig haft någon elitmålvakt. Det är ett stort problem, säger McGuire.

– Nu tror jag att de själva inser det också. Jag såg uttalanden från klubbledningen, med Stan Bowman i spetsen, där de pratade om behovet av nya spelare. Det ligger ganska nära det jag precis sa. Några av de nya spelarna måste vara backar. En av dem måste vara målvakt. Och jag tycker att de behöver förändringar även bland forwards.

Bara två år kvar på Connor McDavids kontrakt

Connor McDavid förlängde sitt kontrakt med Edmonton Oilers alldeles innan säsongen startade. Dock bara två säsonger – till samma lön (12,5 miljoner dollar per år) som han haft tidigare. I Edmonton oroas fansen över att klubbledningen har begränsad tid på sig att övertyga 29-åringen att deras vinnarfönster inte är stängt.

Pierre McGuire tror dock inte att situationen med McDavid är så alarmerande som många vill få det till.

– Jag håller med om att det är viktigt, men jag tycker också att många överreagerar ibland, säger han.

– Det viktigaste för Connor är att hålla sig frisk och att få spelare runt sig som förstår hur laget måste spela. Och det gäller på alla nivåer – coachingstaben, ledningen och spelarna själva.

– Det finns ett klipp från Stanley Cup-finalen förra året där man ser McDavid bli väldigt frustrerad. Men det är äkta känslor. Det är en spelare som bryr sig och som vill vara en del av lösningen, inte problemet. Jag har enorm respekt för sättet han spelar på.

Connor McDavid deppar efter Edmonton Oilers utträde ur Stanley Cup-slutspelet. Foto: AP Photo/Mark J. Terrill

McGuires råd: Inspireras av Detroit Red Wings

McGuire pekar på ett exempel som Oilers general manager Stan Bowman borde ha koll på. När hans pappa Scotty Bowman ledde Detroit Red Wings vann de flera Stanley Cup under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet gjordes förändringar som gjorde dem till mer av ett svårslaget slutspelslag.

– Oilers har så mycket talang. Men de måste få ihop laget och bestämma sig för att offra individuella poäng för att vinna matcher, säger Pierre McGuire.

– Det bästa exemplet på det – och jag sitter ju här i Sverige och pratar med er – är Detroit Red Wings. När de inte vann gjorde Steve Yzerman 140 poäng per säsong. När de började vinna gjorde han kanske 90. Vad förändrades? Han förändrades.

Yzermans förändring skapade ringar på vattnet som bidrog till att Red Wings vann ytterligare en Stanley Cup 2008 och gick till final 2009 under Mike Babcocks ledning.

– De plockade in Nicklas Lidström, Pavel Datsiuk, Henrik Zetterberg, Mikael Samuelsson, Johan Franzén och flera andra spelare som förstod konceptet att spela för laget och spela på rätt sätt över hela banan. Edmonton har fortfarande inte gjort det. De har inte tagit det steget ännu.

– Nu måste Edmonton bara få alla att dra åt samma håll. Just nu känns det som att alla går i olika riktningar.

Fakta: Pierre McGuire

Född: 8 augusti 1961 (64 år)

Nationalitet: Kanadensare

Roll: NHL-analytiker, scout och rådgivare

Karriär i korthet:

Har arbetat över 35 år inom NHL i roller som scout, assisterande tränare och inom klubbledningar.

Vann Stanley Cup med Pittsburgh Penguins 1991 och 1992. Första året som scout och andra året som assisterande coach till Scotty Bowman.

Var head coach för Hartford Whalers under delar av säsongen 1993/94 och har även haft olika roller inom Ottawa Senators organisation.

Mediekarriär:

Långvarig NHL-expert i nordamerikansk tv, bland annat hos NBC Sports.

Känd för sin detaljkunskap och närvaro som “mellan båsen”-reporter under matcher.

Nuvarande: