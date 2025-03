”Katastrof – jag förstår besvikelsen hos fansen”

Säsongen slutade i besvikelse för Leksands IF då de missade slutspel efter att ha avslutat grundserien med fem raka förluster.

Nu öppnar stjärnan Peter Cehlárik upp om den tunga säsongen – både för han själv och för laget.

– Sista två veckorna känns som en katastrof, det jobb vi gjorde. Det finns inga ursäkter för det, säger Cehlárik till hockeysverige.se.

Det var en utmanande säsong både Peter Cehlárik själv och Leksand som lag.

Leksands säsong blev inte vad många trodde att den skulle bli. Framför allt efter att laget ställts i en smått klassisk kvartsfinalserie mot Frölunda föregående säsong. Bågen var spänd högt, med all rätt, men det blev inte ens slutspel. En av flera spelare som inte kom upp på den nivå han själv och Leksand hade hoppats på var slovaken, Peter Cehlárik.

– Säsongen har varit lite som en berg- och dalbana. Vi spelade inte på den nivån vi ville under hela säsongen. Vi hade några bra perioder, men sett över hela säsongen kom vi inte upp i den potential vi har eller som vi ville spela på, berättar Peter Cehlárik då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Leksands omklädningsrum på Tegera Arena.

Peter Cehlárik fortsätter:

– Det har varit en utmanande säsong, många utmaningar runt omkring. Det kändes som energin riktades både till höger, vänster och inte på rätt saker.

Hur kunde det bli så?

– Det är svårt att svara på. Jag vet egentligen inte, men många i laget som var i min ålder fick barn. Sedan var det de här ekonomiska som det skrevs om i media.

– Samtidigt var det en hel del skador runt december. Det var mycket som hände. Vi hade en bra stämning i gruppen här inne i rummet, men vi var inte där vi ville vara som lag.

Cehlárik hade inte alls samma flyt i spelet som tidigare säsonger.

Peter Cehlárik är självkritisk: ”Var inte på rätt nivå”

Peter Cehlárik svarade själv för tolv mål och totalt 21 poäng på 39 matcher.

– Jag tycker att min säsong har varit som lagets. I slutet av förra säsongen, i slutspelet, spelade vi en väldigt, väldigt bra hockey. Den säsongen var riktigt roligt och under sista månaderna visade vi vilken vår identitet var.

– Vi gick inte tillbaka till noll på försäsongen utan vi surfade vidare på hur vi avslutade förra säsongen. Jag tror att vi missade processen i början av säsongen, att vi borde gått tillbaka till noll och sedan vidare till fem för att sedan gå till slutspel. Samma sak var det för mig personligen. I december var jag dessutom borta fem veckor.

– Sedan har inte mitt målskytte varit som det brukar vara när jag fått mina chanser. Dessutom har min kedja forcerat spelet, jag med, offensivt då vi missade mycket samtidigt som vi förväntades göra mer mål. I stället gjorde vi då misstag som kostade oss mål bakåt.

Var det tufft för dig personligen när du inte producerade som du själv förväntade dig att göra?

– Ibland försökte jag forcera det för mycket i stället för att låta spelet komma till mig. Det kändes som vi inte var på rätt nivå. Jag var inte heller på rätt nivå, den vi var på förra säsongen. Vi, och jag med, hade förväntat oss att spela på samma nivå som vi avslutade den säsongen.

– Vi hade några matcher i rad där vi spelade väldigt bra, men inte tillräckligt bra sett över hela säsongen. Vi var inte 100 procent där.

Din vän, Marek Hrivík var skadad under en lägre period, hur påverkade det laget och inte minst dig?

– Vi har inte spelat i samma kedja så mycket. Inte heller under förra säsongen. Klart det påverkade kemin i laget när första- och andracentern i laget var skadade.

– Jag tycker inte att vi hade djupet på forwardssidan den här säsongen, inte så många extraforwards. Vi har under säsongen tagit upp flera juniorer som gjort det bra. Nu hade vi Marek och andra forwards skadade och det skadade såklart laget.

– Om jag ser till Marek har det varit tufft att se en sådan bra spelare bara spela runt 25 matcher. Samma sak var det säsongen innan, att han var skadad en del och missat många matcher.

Det var återigen en skadefylld säsong för Marek Hrivík.

Tuffa slutet för Leksand: ”Förstår besvikelsen hos fansen”

Med fem omgångar kvar var målet topp sex. Samtidigt skulle det visa sig att det bara fattades en poäng fattades för Leksand skulle ta sig till slutspel men…

– Vad som hände? Det är en fråga vi pratat en del om. Bara veckorna innan spelade vi vår bästa hockey för säsongen, men sedan… Det känns galet att vi bara behövt en poäng till för att spela slutspel.

– Sista två veckorna känns som en katastrof, det jobb vi gjorde. Vi behövde bara prestera det vi borde, men det gjorde vi inte. Det finns inga ursäkter för det.

– Vi behövde bara ta poäng i en match. Jag kan förstå besvikelsen hos fansen och alla här i laget när vi inte tog chansen att spela slutspel.

Känns säsongen som en besvikelse för dig?

– För laget? Ja, jag tror det. Efter det vi presterade förra säsongen ville vi spela slutspel igen. När vi då inte tog oss till slutspelet blev det en besvikelse. Speciellt eftersom vi tänkte att laget skulle vara bättre efter förra säsongens slutspel, men det hände inte.

– Målet var att ta sig till slutspel så, ja, jag är besviken över hur säsongen slutade.

Vad visste du om Marcus Gidlöf innan säsongen?

– (Skratt) Jag visste att han hade spelat bra i juniorlaget och såg att han blev draftad i NHL (New York Islanders). Jag hade även sett honom runt rinken en hel del.

– För något år sedan hade vi en golftävling. Då var han där och hjälpte vår mediakille att ta fotografier. En rolig kille.

– Jag är väldigt glad för vad han gjorde för oss den här säsongen och jag är glad att han stannar här även nästa säsong.

Marcus Gidlöf var en positiv överraskning i Leksand.

Så ska Leksand bygga om inför nästa säsong

Leksand rensar en del i truppen inför kommande säsong. Bland annat byts delar av tränargänget ut.

– Nu är det inte officiellt ännu vem som tar över, men det blir nya ansikten och röster i laget. Jag tror att det är vad vi behöver för att sätta disciplinen redan från försäsongen. Att alla köper in och följer processen. Där tror jag det kommer hjälpa att få in en ny röst här (i omklädningsrummet).

– Vi får se vilka förändringar det blir i spelet. Det är många spelare som lämnar, men jag tror det kommer bli bra. Den här gruppen har varit tillsammans en tid och vi kan behöva förändra lite för att få in mer energi och för att alla ska köpa in i processen.

– Jag tror, som sagt var, att det kommer bli bra och jag ser väldigt mycket fram mot att jobba med nya personer.

Revansch?

– Ni kallar det så här i Sverige (skratt), men jag skulle inte säga så. Jag säger att det kommer in en fräsch energi i laget. Inte revansch. Jag tänkte att det skulle bli revansch mot Frölunda den här säsongen, men vi tog oss inte till slutspel så…

– Jag säger fräsch energi, förväntan och att folket, fansen, ska känna samma sak med nya laget och coacherna.

Peter Cehlárik trivs med pappalivet i Sverige.

Cehláriks pappalycka: ”Vill bilda familj i Sverige”

Peter Cehlárik är dessutom nybliven pappa och när vi kommer in på det spricker hela ansiktet upp i ett stort leende.

– Han är två månader nu och allt går bra med honom. Det är kul och mycket annorlunda energi och känslor som kommer in i ditt liv när du blir förälder. Innan visade jag inte mycket känslor så det är något nytt för mig.

– Jag kan vara lite tröttare hemma, men det är så kul att se honom le och göra nya saker. Det blir som ett nytt äventyr varje dag.

– Vi är också på ett bra ställe och jag har alltid sagt att jag vill bilda familj och bo här i Sverige. Jag tycker Sverige är ett bra land att låta sina barn växa upp i.

Har dina föräldrar träffat er son ännu?

– Ja, dom var här för en månad sedan och stannade en vecka eller två. Det är första barnbarnet i familjen så alla ser fram emot att vi ska komma hem och spendera tid med dom, så han kommer säker bli ett bortskämt barn nu, avslutar Peter Cehlárik med ett leende.