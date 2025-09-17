Därför lämnade han Leksand – och valde SSK

Patrik Zackrisson är redo för en säsong med Södertälje efter uppbrottet med Leksand. Där veteranen kommer att ha en nyckelroll i ett lag med stora förväntningar på sig.

– För mig var det helheten Södertälje kom med. Man satsar uppåt, vill vara ett topplag och hitta en roll som passar mig, säger 38-åringen om valet av SSK.

Patrik Zackrisson skrev på för Södertälje efter uppbrottet med Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)



Patrik Zackrisson har bytt att bo i Leksand mot Nykvarn, Leksand IF mot Södertälje SK och SHL mot Hockeyallsvenskan. Nu är ”Zacke” inte helt obekant med stockholmstrakten med tanke på att han växte upp ute i Skå, Ekerö.



— Det var många bataljer mellan Skås och Södertäljes 87:or där (Niclas) Bergfors och (Tom) Wandell spelade. Södertälje hade ett väldig bra lag och var en gammal rival för oss, berättar Patrik Zackrisson som redan tidigt besökte Scaniarinken för första gången.

— Det måste varit då jag var, åtta, nio, tio år någonstans. I alla fall var jag väldigt ung då.



Var fanns förebilderna under din uppväxt?

— Då tittade jag på Skås A-lag och spelarna där. Vid den tiden låg Skå i Division 1, så det var spelare så som (Jonas) Klingsell, (Christian) Sannerdahl och så vidare.

— Skå låg ganska bra till och kämpade för att ta sig uppåt. På den nivån var det också mer lokalt, inte samma mediabevakning och man kunde inte se hockey på nästan varje kanal hela tiden.

— Det var väldigt lokalt och patriotiskt. Alla som höll på Skå kom till matcherna och det var ett bra drag i Allhallen, vilket var kul. Klart att det betydde mycket för oss ungdomar där och då att det fanns ett lag som drog publik och skapade intresse.

”Tror faktiskt att jag är ganska mycket mas…”

Patrik Zackrisson kommer närmast från sex säsonger i Leksand, en tid som såklart har betytt mycket för 38-åringen.



Är du mycket mas idag?

— Ja, tror faktiskt att jag är ganska mycket mas, säger Patrik Zackrisson med ett leende och fortsätter:

— Barnen och även min fru, vi alla är rätt rotade där faktiskt. Vi har ett bra stäm där uppe som familj.

Patrik Zackrisson med familj bor kvar i Leksand.

Foto: Bildbyrån.

Hur ser du tillbaka på tiden som spelare där där?

— Det har varit fantastiskt och grymma år. Sedan har man olika faser i livet. Senaste sex åren har jag byggt upp mycket känslor kring byn, laget, vänner och familjen.

— Vi har skapat familj där på något sätt även om vårt första barn kom lite innan. Vi har hittat ett hem från att flyttat runt och varit överallt. Klart att då Leksand har betytt mycket.



Du har fått frågan många gånger, men varför blev det ingen fortsättning i Leksand?

— Dels kom vi inte riktigt överens. Det fanns andra alternativ, dom blickade framåt och så vidare.

Patrik Zackrisson om uppbrottet med Leksand

Kändes det då naturligt att sära på er?

— Ja, det tycker jag. Det är en del av sportvärlden. Jag har varit med i det här ”gamet” så jag vet hur det fungerar så det är inga konstigheter. Det var vänskapligt och naturligt.



I stället för spel i SHL valde nu Patrik Zackrisson Hockeyallsvenskan och SSK.



— För mig var det helheten Södertälje kom med. Man satsar uppåt, vill vara ett topplag och hitta en roll som passar mig, min personlighet, spelstil och spelartyp.

— Det lockade att få ta med familjen, att dom kan vara närvarande, och att sikta på att vinna helt enkelt betyder mycket. Jag har kanske inte så många år kvar, så det ska bli kul att få vara med på den resan.



Vad vill du tillföra laget?

— Rutin så klart. Jag är 38 år nu så jag kan dra ålderskortet, säger Patrik Zackrisson med ett skratt och fortsätter:

— Klart att jag vill bidra med att få ihop gruppen, tävla och verkligen vara påkopplade när det gäller.



Din granne från Leksand, Jonas Ahnelöv, kommer också spela i Södertälje kommande säsong, hur påverkade det ditt val av klubb?

— Jättekul såklart. Vi är bra vänner och såklart roligt att ha någon där som man känner och är nära. Klart det blir en ännu roligare arbetsplats då för egen del. Jag tror att det påverkade oss båda på ett bra sätt.

Återförenade i SSK: ”Inte där för att vi är kompisar”

Dessutom är tidigare Leksandsspelare, Carter Ashton, i Södertälje.



— Ja, det är såklart också jättekul, men vi alla är där för att spela hockey. Vi är inte där för att vi är kompisar utan för att vi är hockeyspelare som passar in i gruppen, vilket jag tror vi alla tre kan göra.

Carter Ashton och Jonas Ahnelöv är gamla lagkompisar från tiden i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilka förväntningar ska vi ha på Södertälje den här säsongen?

— Jag säger som många andra lag, att vi vill vara ett topplag såklart. Vi ska jobba hårt varje dag, ta steg för steg och bli bättre och bättre ju längre säsongen går.



Alla klyschor…

— (Skratt) Jajamensan. Och förhoppningsvis vinna sista matchen som så många andra kanske säger.

— Lite så är det och så man får tänka. Du vinner ingen liga första matchen, men samtidigt kan du inte vänta och tro att det ska komma av sig själv. Det gäller att vara på från början och det är varje dags arbete som gäller. Sedan hoppas jag att vi spelar till oss en så bra plats som möjligt inför slutspelet.

Första gången i Hockeyallsvenskan – på nästan 20 år

Senast Patrik Zackrisson spelade i Hockeyallsvenskan var säsongen 2006/07 och då för Rögle.



— Jag har känt på några av lagen under försäsongen och det är som alla säger, att det är en liga som går framåt hela tiden och där kvalitén blir bättre hela tiden.

— Jag kan tänka mig att den var lite ojämnare för 20 år sedan då jag spelade i ligan första gången.

— Hockeyallsvenskan är en bra liga. Bra medialt, bra intresse och hela den biten så det ska bli jättekul. Som Fredrik (Söderström) sa på upptaktsträffen, att det inte är någon byalagshockey längre. Det är idag en stor industri som tuffar på, vilket är roligt.



Hur har första tiden varit?

— Kanon. Klart att det har varit jobbigt eftersom det är försäsong. Där tror jag alla säger samma sak.

— Det blir såklart en liten anpassningstid att komma in i en ny grupp och ny stad. Jag tycker ändå allt har fungerat förvånansvärt lätt både ”on och off the ice” med familj, i omklädningsrummet och allt.



Kommer du bo kvar i Nykvarn den dagen tiden i Södertälje är över?

— Det vet jag inte. Just nu är Leksand hemma. Sedan får vi se och man vet aldrig vad som händer i framtiden.



Det lockar inte att flytta tillbaka till Ekerö?

— Nej, det tror jag inte. I alla fall känns det inte så just nu, avslutar Patrik Zackrisson.

