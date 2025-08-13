”Då har vi en väldigt bra chans oavsett motstånd”

Småkronorna vände ett 1–3-underläge till seger med 5–3 i tisdagens match mot USA. Nu väntar hemmanationen Slovakien i den sista gruppspelsmatchen i Hlinka Gretzky Cup. Linköpingscentern Oscar Holmertz ser fram emot mötet.

– Det ska bli riktigt kul. Det är alltid speciellt när det är fullt på läktarna och högt tryck, särskilt när man möter hemmalaget, säger Holmertz.

Oscar Holmertz. Foto: Jacob Smeds och Bildbyrån/Aron Broman.

Trots att Sverige till slut besegrade USA inledde Småkronorna matchen trevande. Amerikanerna satte upp ett högt tempo och Sverige stod på hälarna i början. Kontrasten mot mötet med Tyskland var tydlig och Småkronorna hade svårt att anpassa sig till det höga tempot under den första perioden.

– Det är klart att det är lite tufft att ställa om. USA var redan inne i tempot från start, och det märktes att de hade en annan intensitet än vad vi mötte igår. Första perioden blev en utmaning för oss, men vi hanterade det helt okej och lyckades växa in i matchen. När vi väl hittade vårt eget spel och började sätta press på dem, då märkte man att vi kunde ta över och styra spelet mer, säger Oscar Holmertz till hockeysverige.se.

Småkronorna hämmades av många utvisningar under matchen. Totalt drog Sverige på sig 16 utvisningsminuter, vilket gjorde att de defensiva spelarna fick slita hårt. Oscar Holmertz hyllar lagets insats i boxplay.

– Jag tycker vi gör det väldigt bra. Vi är aggressiva, vi blockar skott och håller dem borta från de farligaste ytorna. Alla offrar sig för laget och det visar vilken lagmoral och sammanhållning vi har, säger Oscar Holmertz.

Efter två halvdana perioder lyckades Småkronorna till slut höja tempot i den tredje. I slutperioden spelade Sverige med ett helt annat självförtroende, där tveksamma passningar i mittzon ersattes av ett rakare spel och större skottvilja i offensiv zon. Inför tredje perioden betonade laget vikten av att hjälpa varandra bättre på isen, något som gav tydlig effekt.

– Vi pratade om att vara mer intensiva, att spela som ett lag och hjälpa varandra över hela banan. Alla var överens om att vi behövde ge lite extra och ta kampen framför mål. Det gav resultat och vi gick från 2–3 till 5–3, och det säger mycket om moralen i laget, säger Holmertz.

Avslutar gruppspelet mot hemmanationen: ”Alltid speciellt”

Kedjan med Oscar Holmertz, Elton Hermansson och Bosse Meijer var tongivande under tisdagens match. De låg bakom den viktiga reduceringen till 2–3 i slutet av andra perioden och satte dessutom spiken i kistan när Elton Hermansson gjorde 5–3 i mitten av tredje perioden.

– Vi har en bra kemi i kedjan. Vi spelar enkelt och snabbt, rör pucken mycket och försöker alltid ta den till mål. Vi vet var vi har varandra och det gör att vi kan skapa bra chanser, även när vi möter motstånd som sätter hård press. Det är kul att spela med killar som tänker hockey på samma sätt, säger Oscar Holmertz.

Klockan 19.00 på onsdagskvällen väntar hemmanationen Slovakien i den sista gruppspelsmatchen. En stor publik och bra stämning väntas i Pavol Demitra Ice Stadium i Trenčín.

– Det ska bli riktigt kul. Det är alltid speciellt när det är fullt på läktarna och högt tryck, särskilt när man möter hemmalaget. Vi vet att de kommer komma ut hårt, så det gäller att vi är redo från första bytet. För oss handlar det om att fokusera på vårt eget spel och hålla oss till det vi gör bra. När vi är på vår bästa nivå och spelar som ett lag, då har vi en väldigt bra chans att vinna oavsett motstånd, avslutar Oscar Holmertz.



