OS-trions mål – spela hem SM-guldet till SDE: ”Självklart”

Kan SDE stå för en av modern tids stora skrällar och ta hem SM-guldet?

Laget från norr om Stockholm har höga ambitioner.

– Jag tror att det betyder mycket för damhockeyn att SDE har så pass många landslagsspelare nu, säger den OS-uttagna målvakten Emma Söderberg.

TÄBY (HOCKEYSVERIGE.SE)



För inte allt för många säsonger sedan var SDE ett lag som kämpade för att hålla näsan ovanför vattenytan. Det vill säga hålla sig kvar i SDHL. Nu pratar man om laget med stor respekt och till och med som ett av lagen som kan nå SM-finalen om en dryg månad. Hockeysverige.se reste till norra Stockholm, närmare bestämt till Täby Centrum, för att lyssna med klubbens OS-svenskar, Jessica Adolfsson, Emma Söderberg och Lisa Johansson vad som ligger bakom förvandlingen.



– Det är en svår fråga att svara på, men enligt mig handlar det om olika komponenter. Dels att Peter (Elander) kommit in som tränare och som tagit mycket inspiration från Nordamerika i träning. Att det är mer fokus på träningen på is än utanför, säger Lisa Johansson som var med i SDE redan förra säsongen.



Lisa Johansson fortsätter:

– Dels har också Helene och Jan (Åström) gått in med ytterligare större kapital än tidigare och vill verkligen satsa, vilket vi är väldigt tacksamma för.

– Sedan handlar det självklart om den typen av spelare vi har fått in i laget.

Lisa Johansson i Toronto Maple Leafs-tröja, är en av de stora nyckelspelarna hos SDE.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Smeknamnet: ”Rövargänget”

Jessica, du har spelat mycket mot SDE, hur skulle du säga att det är att komma som motståndare till Enebybergs IP?

– ”Rövargänget”? Det är så jag skulle beskriva SDE under alla år. Man vet inte vad man kan förvänta sig och alltid oförutsägbart.

– När jag nu är på andra sidan och spelar med laget är det också lite av vår identitet. Nu har vi kanske ett ännu mer ”skillat” lag i kollektivet, vilket också är vår identitet. Dessutom har vi ett lag med mycket rutin, många landslagsspelare och spelare som har mycket erfarenhet så man lär sig hela tiden.

– Jag personligen älskar att vara i ett sådant lag där man kan komma till träningen och känna att det är prestige, att det är press, att det är fokus, är krav och att man kan lära sig mycket av sina lagkamrater.



Emma Söderberg, Jessica Adolfsson och Lisa Johansson ska alla till OS i Milano, men i truppen finns två landslagsaktuella spelare ytterligare, Ella Sköldebäck och Josefine Holmgren.



Emma, vad tror du det betyder för unga tjejer i Täby, Enebyberg och Stocksund men även i Stockholm i stort att på nära håll kan ha förebilder som spelar i landslaget?

– Jag tror att det betyder mycket för damhockeyn att SDE har så pass många landslagsspelare nu. Det är väldigt roligt med SDE, som är en ganska lite föreningen jämfört med andra som har SHL eller Hockeyallsvenskalag bakom sig, att Jan och Helenes satsning ändå kan bli så lyckad.

– Dom har skapat en miljö där man verkligen vill ha ett damlag som man satsar på. Det är också väldigt kul att få vara med på den resan.

– När vi nu är flera landslagsspelare kanske det lockar till ännu fler spelare i framtiden, så jag tror det här är jättebra för klubben på lång sikt.



Du kommer från MoDo där det genom åren funnits och finns många förebilder för unga tjejer som vill satsa på hockeyn, tror du vi på sikt kan få se samma effekt av SDE:s satsning?

– Ja, det tror jag. Dels tror jag det kan hjälpa många i föreningen, att det här är en klubb man kan växa i långsiktigt och inte behöver tänka sig bortåt för att utvecklas.

– Man kan vara kvar i Stockholmsområdet och ändå i en väldigt bra klubb med en bra miljö.

Söderberg återvände från USA, efter sju år i landet.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Finns bara ett mål: ”Guld, självklart”

Emma Söderberg kom tillbaka den här säsongen efter sju år i USA, Under senaste två säsongerna har hon dessutom spelat i PWHL för Boston Fleet.



– Säsongen har varit lite blandad. Jag tycker att jag har spelat jämt, men tycker också att jag har lite mer att ge.

– Stundvis har jag haft lite toppar, men jag vill nå högre lite oftare bara. Jag hade lite problem med sjukdomar under hösten, men från och med november har det gått bättre och bättre, så jag har en skön känsla inför OS i alla fall.



Lisa Johansson kom alltså till SDE redan förra säsongen. Då som nybliven svensk mästarinna med Luleå.



– Jag ser på min säsong som att det var en lång startsträcka att komma tillbaka från en skadad jag fick på VM i våras.

– Med hjälpen av den träning vi bedriver på is har jag fortsatt ta steg i min utveckling. Från mitten av oktober och framåt har jag spelat en stabil säsong. Jag är, inte helt nöjd men till 90 procent nöjd med min säsong hittills, säger 33-åringen med ett leende.



Jessica Adolfsson anslöt till SDE i slutet av november efter en säsong i PWHL och Ottawa Charge, men också från en operation.



– Jag är fortfarande åtta månader från operationen. Så fort jag började spela matcher för SDE har jag tagit steg för steg. Med hjälp av Peter Elander och mina lagkamrater har jag växt i pondus och självförtroende för varje match. Då är det helt enkelt lite lättare att spela.

– Sedan kan inte varje match vara en topprestation, men över lag är jag faktiskt ganska nöjd och går in med en god känsla till OS.

Jessica Adolfsson har fått upp sitt självförtroende.

Foto: Ronnie Rönnkvist.





Hur långt kan SDE räcka i slutspelet?

Jessica Adolfsson:

– Så långt man kan gå.

Lisa Johansson:

– Guld självklart.

Emma Söderberg:

– Jag håller med Jessica och Lisa.