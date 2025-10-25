Jack Eichel har varit NHL:s hetaste spelare under säsongsinledningen. Faller säsongen väl ut för 28-åringen kan det här bli ett historiskt år för Vegas Golden Knights toppcenter – som jagar både Stanley Cup och OS-guld. Matt Larkin möter en spelare som har all anledning att se ljust på framtiden.

Jack Eichel har stora mål i sikte säsongen 2025/26. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Jack Eichel känner sig förmodligen redan ganska lyckligt lottad.

Han är en av världens bästa hockeyspelare. Han vände på sin karriär när Vegas Golden Knights bytte till sig honom 2021 och lät honom genomgå en unik nackoperation. Han vann Stanley Cup 2022/23, vilket krönte hans första slutspelsframträdande under sin åttonde NHL-säsong.

Men säsongen 2025/26 kan mycket väl bli den mest magiska i hela hans karriär – av så många olika skäl.

Först kom långtidskontraktet. Inte för att Eichel öppet uttryckte någon större oro över att få ett nytt kontrakt på plats, men vilken idrottare som helst känner naturligtvis ett lugn när pennan sätts mot pappret i tid till säsongsstarten – vilket han gjorde den 8 oktober, dagen då Vegas inledde säsongen. Då skrev han på ett åttaårskontrakt värt 108 miljoner dollar – en miljard svenska krornor – med en årslön på 13,5 miljoner dollar.

Nu, drygt två veckor in på säsongen, leder Eichel NHL:s poängliga i överlägsen stil med otroliga 16 poäng på sina sju första matcher. Hans Golden Knights har ännu inte förlorat under ordinarie tid. Deras powerplay, förstärkt av sommarens stjärnvärvning Mitch Marner, har hittills en effektivitet på 32,1 procent – bäst i hela NHL.

Jack Eichel med Stanley Cup efter finalsegern över Florida Panthers 2023. Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Vegas Golden Knights favoriter att vinna Stanley Cup

Om Mark Stone hinner tillbaka från sin handledsskada i tid för att bidra i slutspelet, framstår Vegas som den klara favoriten att vinna Stanley Cup nästa juni – något som skulle vara en fantastisk bedrift för Eichel att få uppleva för andra gången. Men han kan också ta hem stora individuella priser för första gången i karriären. Det handlar inte om någon tillfällig hajp efter en het start – Eichel slutade femma i omröstningen till både Hart och Selke Trophy förra säsongen. Vid 28 års ålder har han vuxit ut till en av NHL:s främsta tvåvägscentrar.

Tidigt den här säsongen har Golden Knights ett förväntat målövertag på över 58 procent med honom på isen, vilket skulle vara hans högsta notering i karriären om det håller i sig. Med sin kombination av offensiv spets och defensiv trygghet ser Eichel ut som en spelare som kan passera hundrapoängsgränsen – och en realistisk kandidat att bli blott den andre spelaren i NHL:s historia att vinna både Hart och Selke samma år. Sergej Fjodorov lyckades som enda spelare med det 1993/94.

Att ta ett helhetsansvar över hela banan har dock inte alltid varit en självklar del av Eichels spel. Det har vuxit fram med tiden, och han ger mycket av äran till Vegas krävande huvudtränare Bruce Cassidy.

– När du är ung och kommer in i ligan är du en ganska ofärdig offensiv talang, eller hur?, sa Eichel under Player Media Tour i Vegas förra månaden.

– Det gäller för många killar, mig själv inkluderad. Man är van vid att komma undan med att inte vara lika noggrann i spelets detaljer eller defensivt, eftersom man är en offensiv spelare som producerar poäng och kan göra mål. Jag var i den situationen. Vi hade dessutom flera olika tränare i Buffalo, så man försökte hitta sitt spel samtidigt som man skulle anpassa sig till nya system. När jag kom till Vegas kunde jag börja jobba mer med de där detaljerna, och där förtjänar Bruce mycket beröm. Han var verkligen på mig om de sakerna.

– Jag tror man lär sig att om du vill vinna tränarens förtroende och få spela i viktiga ögonblick och situationer, då måste du vara solid defensivt och ha koll på de delarna av spelet. Man är alltid ett pågående projekt och försöker hitta sätt att göra sitt spel mer komplett. Jag har försökt göra just det. Jag är långt ifrån en färdig produkt, men det är absolut något jag lagt mer fokus på. Och cred till vårt försvar, mina kedjekamrater, vårt system och hela tränarstaben, för allt det bidrar till att jag spelar bättre. Kombinationen av de faktorerna har verkligen gjort att jag kunnat blomma ut som en center som spelar över hela banan.

Jack Eichel väntas vara en bärande spelare för USA i OS-hockeyn.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Jack Eichel jagar OS-guld med USA

Om kontraktet, en eventuell Stanley Cup och en MVP-säsong inte vore nog för Eichel – varför inte lägga till ett OS-guld också?

USA var bara ett mål ifrån att vinna 2025 års 4 Nations Face-Off, och det utan backarna Quinn Hughes och Charlie McAvoy, vilket gör att amerikanerna troligen går in som favoriter till OS i Milano-Cortina 2026. De har inte vunnit en turnering med alla bästa spelarna sedan World Cup 1996 och inte tagit OS-guld sedan Miracle on Ice 1980. Som Eichel själv uttrycker det skulle allt annat än guld inte vara ett misslyckande – men väl en besvikelse. De fartfyllda, intensiva och bitvis blodiga 4 Nations-matcherna väckte dessutom en hunger hos spelarna för den unika tävlingsnivå de aldrig tidigare fått uppleva i internationellt spel.

– Det hade gått så lång tid, särskilt för den nya generationen spelare som representerar sina länder men aldrig fått göra det i en riktig bäst-mot-bäst-turnering, sa Eichel till The Hockey News Ryan Kennedy vid Player Media Tour.

– Det var något nytt för de flesta av oss, med undantag för [Sidney Crosby] och Drew Doughty och kanske några andra killar – de [Erik] Karlsson-typerna som varit där och gjort det tidigare. Men för oss amerikaner var det första gången för allihop. Så det är en ny era som inte haft chansen att spela och representera sitt land i en situation där du har landets bästa spelare i laget och möter världens bästa i en turnering.

Stor kontrast mot de mörka åren i Buffalo

Det känns som att bordet är dukat för en otroligt spännande säsong, full av möjliga triumfer för Eichel – något som står i skarp kontrast till de mörka åren i Buffalo Sabres i början av karriären. Men Eichel, som är en av ligans mer eftertänksamma spelare när man får honom att slappna av, försöker hålla sig balanserad och inte bli för upp eller för ned under säsongens gång.

– Ja, det är så vår liga fungerar – vi kan spela en fantastisk match på tisdagen och en skitmatch på onsdagen, sa han till The Score’s John Matisz under Player Media Tour.

– Det handlar om att hitta jämnheten, och om du spelar en bra match, visst, njut av den i en minut eller två – men sen är det dags att gå vidare. Det är det viktigaste. Matcherna kommer så tätt och säsongen är så lång att, oavsett om det är en dålig match eller en bra match, så gäller det att lägga den bakom sig.

Så för tillfället är det bara att hålla huvudet lågt och fortsätta köra. Med kapten Stone skadad – liksom förstamålvakten Adin Hill och veteranbackarna Noah Hanifin och Alex Pietrangelo – behövs Eichel mer än någonsin, så han har inte råd att blicka för långt framåt. Men när säsongen 2025/26 är över kan han mycket väl stå där och betrakta ett riktigt mästerverk till år bakom sig.

