OS-drömmen gick i uppfyllelse: ”Mamma började gråta”

När Sverige vann mot Tyskland under gårdagen var det inte vilken match som helst. Det var OS-debut för flera av spelarna – däribland Nicole Hall. Där en livslång dröm gick i uppfyllelse.

— Det var något helt annat än vad jag upplevt tidigare. Sjukt stort. Jag fick gåshud när jag klev ut på isen, säger forwarden.

Nicole Hall gjorde OS-debut under torsdagen.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

När Sverige körde över Tyskland och vann med 4–1 i premiären var det fjärdekedjan som visade vägen. En av spelarna i den kedjan är Nicole Hall. Hon är dessutom ensam i truppen om att aldrig ha spelat något OS eller VM. När samtalet kom från Ulf Lundberg om att hon var uttagen till OS i Milano blev hon både väldigt glad och känslosam.

– Känslan var såklart helt obeskrivlig. Det är något jag gått och väntat på, beskedet om jag skulle komma med eller inte, berättar Nicole Hall för Hockeysverige under kvällen efter att hon varit med om sin första vinst i OS-sammanhang.

– Det var helt fantastiskt när jag såg att det var han som ringde och berättade att jag skulle få representera Sverige i OS.

Du ringde mamma Susanne och pappa Uffe, som då inte visste något. Hur var deras första reaktion?

– Den var jättebra. Mamma började gråta och båda var nog lite i chocktillstånd. Såklart super, superglada och stolta.

”Något helt annat än det jag upplevt tidigare”

Hur har dagarna varit efter att ni samlats inför turneringen?

– Dagarna har varit bra och det har varit full fart varje dag. Vi tränar och gnuggar på detaljer, men ser också till att vara i form, vila och har även passat på att se OS-byn.

– Vi hade en ledig dag när vi kom hit, men annars har vi, som sagt var, gnuggat på.

Går det att klä ord på känslan att som OS-debutant kliva ut på isen i ditt första byte?

– Det var något helt annat än vad jag upplevt tidigare. Sjukt stort. Jag fick gåshud när jag klev ut på isen, såg publiken, hela omgivningen och att få vara med på ett OS. Det var en dröm som gick i uppfyllelse.

Nicole Hall.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

På tal om isen så har den varit ett samtalsämne dagarna innan premiären, men Nicole Hall är nöjd med hur den var under den inledande matchen.

– Jag tycker att isen var bra. Den har varit lite sådär på träningarna, lite mjuk. I dag tycker jag att den var bra.

– Sedan låter isen som att den är två centimeter tunn och det är elefanter som kommer åkande (skratt). Det viktigaste är att den håller, och det gör den, så det har fungerat bra.

Fjärdekedjan målade direkt

Hur ser du på lagets prestation mot Tyskland?

– Den var jättebra. Vi jobbade oss in i matchen och stod för en krigarinsats. Alla var i sina bästa tillstånd och gjorde det man var bra på, vilket vi tydligt kunde se.

– Vi backade upp varandra och alla köpte sin roll till punkt och pricka. Det var en sjukt bra insats av laget.

Nicole Halls kedja klev fram direkt i OS-premiären.

Foto: Bildbyrån.

Nicole Hall spelade i en fjärdekedja tillsammans med tvåmålsskytten Lina Ljungblom och Felizia Wikner-Zienkiewicz.

– Vi gjorde det jättebra tillsammans. Det var jättekul att vår kedja fick göra det här första målet. Riktigt bra av Lina att få in den där returen.

– Jag tycker att vi var värda det målet, även om det kom rätt tidigt i matchen. Vi fortsatte gnugga på efter det och försökte sprida energi till resten av laget.

OS går vidare för Sverige och Nicole Hall

Tyskland tog ledningen med 1–0 i mitten av första perioden, men Nicole Hall upplevde aldrig att det var något som stressade det svenska laget.

– Nej, det var inget alls jag upplevde. Jag tyckte att vi fortsatte som vi gjort innan och blev bättre ju längre tiden gick. Det syntes också på resultatet och hela matchbilden.

Nästa match för Sverige är på lördag mot hemmanationen Italien, ett Italien som slog Frankrike med 4–1 i sin premiär.

– Det gäller att ta med de bra grejer vi gjorde mot Tyskland. Sedan blir det lite detaljer vi kommer gnugga på. Sedan ska det inte vara något problem.

– Det kommer att bli en tuff match och antagligen mycket publik som definitivt kommer att hålla på Italien. För oss gäller det att vara redo från start och köra på minst lika bra som i dag (läs: i går).

Har ni pratat om just det stöd italienskorna kommer att ha och hur ni ska hantera det?

– Vi har inte riktigt kommit dit ännu utan har haft fullt fokus på Tyskland, men vi kommer säkert att snacka lite om det. Det ska förhoppningsvis inte störa vår plan där ute, avslutar Nicole Hall.

