Olle Zetterstedt, Frölunda, är given i det svenska U17-landslaget i ishockey.

Samtidigt rankas 16-åringen nu som Sveriges största innebandytalang – parallellt med hockeysatsningen.

– Jag älskar båda sporterna, men jag kommer att välja ishockey, säger Zetterstedt.

Olle Zetterstedt är en supertalang i två sporter. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån & Magnus Fredriksson/Innebandymagazinet

Den här texten publicerades ursprungligen på Innebandymagazinet.

Att ta plats i ett U17-landslag i ishockey är svårt nog.

Att samtidigt rankas som Sveriges största talang i en annan lagidrott är i det närmaste unikt.

Men det är precis vad Olle Zetterstedt har gjort.

Samtidigt som Frölunda-talangen vid flertalet tillfällen tagits ut i det svenska U17-landslaget i ishockey har han i dagarna utsetts till Sveriges bästa herrjunior född 2009 i innebandy av Innebandymagazinet, som för 17:e säsongen i rad rankat landets 100 främsta U17-talanger.

Olle Zetterstedt, som tillhör Frölunda HC och fyller 17 år nästa månad, har under säsongen spelat tio U17-landskamper för Sverige – samtidigt som han alltså nått absolut toppnivå i en helt annan idrott.

– Jag älskar att tävla och att vinna. Det spelar ingen roll om det är ishockey eller innebandy. Jag har alltid tränat lite mer än alla andra och spelat så mycket jag kunnat – på gatan utanför huset, på rasterna i skolan eller genom att smita ner till sporthallen för att spela och skjuta, berättar Olle.

Olle Zetterstedt om ovanliga dubbellivet på elitnivå

Zetterstedt började sin ishockeykarriär som knattespelare i Härryda HC innan han inför säsongen 2023/24 tog klivet till Frölunda. I samband med kontraktsskrivningen fick innebandysatsningen till viss del stå tillbaka – men aldrig försvinna helt.

– Det blev ett naturligt val för mig att helhjärtat välja ishockey. Men lika naturligt har det varit att kunna spela innebandy när jag varit ledig från hockeyn. Jag har haft enorm nytta av det.

Olle Zetterstedt kommer att välja hockeyn före innebandyn. Foto: Magnus Fredriksson/Innebandymagazinet & Magnus Andersson/Bildbyrån

Han är tydlig med vad han tar med sig från innebandyn in i ishockeyn.

– Spelförståelse, kreativitet och beslutsfattande i hög fart tar jag med mig från innebandyn in i ishockeyn. Innebandyn tvingar dig att läsa spelet hela tiden och ta snabba beslut – det har hjälpt mig mycket på isen.

Frölundas nya väg – och ett levande exempel

Just Frölunda HC har nyligen presenterat en tydlig förändring i sin framtida ungdomsverksamhet. Klubben minskar antalet organiserade ispass, skapar mer utrymme för spontanidrott och uppmuntrar spelare att hålla på med flera idrotter längre.

Bakgrunden är insikten att tidig specialisering riskerar att hämma både sportslig och personlig utveckling. I stället vill Frölunda prioritera långsiktighet, kvalitet i träningen och ett bredare rörelsemönster.

Olle Zetterstedt är ett konkret exempel på exakt det Frölunda vill uppnå.

Genom att kombinera ishockey på landslagsnivå med innebandy på nationell toppnivå har han utvecklat teknik, spelintelligens och ett tydligt tävlingsbeteende – utan att tappa fokus på sin långsiktiga hockeykarriär.

– Jag tycker det är jättebra att Frölunda uppmuntrar dubbelidrottande så länge som möjligt. Även om det inte är riktat till mig just nu tror jag att både ishockeyn och Frölunda kommer vinna mycket på det här, säger Olle.

Olle Zetterstedt var lagkapten för det svenska U16-landslaget förra säsongen. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Idrotten ligger i Zetterstedt-familjen

Olle kommer från en uttalad idrottsfamilj. Både mamma och pappa har spelat i SSL i innebandy, liksom storasystern Ella Zetterstedt, som i dag spelar i Pixbo IBK. Mamman Melina dubbelidrottade dessutom som senior i både ishockey och innebandy.

Trots framgångarna i båda sporterna är Olle tydlig med sitt framtida val.

– Jag älskar båda sporterna, men jag kommer att välja ishockey – och jag har redan valt ishockeyn. Samtidigt är jag väldigt glad över att bli uppmärksammad som innebandyspelare. Jag har lagt ner otroligt mycket arbete där också, och om jag spelar innebandy utöver ishockey blir det totalt sett mer träning för mig, vilket gynnar min ishockeykarriär, tänker jag.

Innebandy som framgångsfaktor – även i NHL

Zetterstedt är långt ifrån ensam om att ha haft nytta av innebandy i sin hockeyutveckling. Flera av dagens NHL-stjärnor har spelat innebandy högt upp i tonåren:

Juraj Slafkovský, draftetta 2022 till Montreal Canadiens, spelade innebandy hela vägen fram till NHL-draften.

Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks, blev finsk juniormästare i innebandy innan han fullt gick över till hockeyn.

Mikko Rantanen, numera i Dallas Stars, kommer från en renodlad innebandyfamilj där systrarna är finska mästarinnor och landslagsspelare.

Samtliga har återkommande lyft hur innebandy bidragit till teknik, spelförståelse och kreativitet på isen.

Finlands OS-stjärna Mikko Rantanen har också innebandy i blodet. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Ett unikt fall – och en signal till svensk hockey

Att en spelare som blivit uttagen flera gånger på U17-landslagsnivå i ishockey samtidigt rankas som landets största talang i innebandy saknar i princip motstycke sporterna emellan. För svensk hockey – och Frölundas kommande satsning på att uppmuntra dubbelidrottande så länge som möjligt – kan Olle Zetterstedt därför bli mer än bara en lovande spelare.

– Frölunda startar nu sin satsning för att underlätta dubbelidrottande för spelare födda 2017, och jag hoppas att jag kan vara en inspiration för dem som kommer efter mig, avslutar Olle.

Source: Olle Zetterstedt @ Elite Prospects