Kontraktslös – efter guldresan: ”Känner ingen stress”

Under tiden i Sverige var han en av Hockeyallsvenskans största profiler. Den här säsongen spelade Olle Liss i Norge – där han blev mästare.

Nu är 33-åringen från Björbo kontraktslös inför nästa säsong.

– Jag känner ingen stress att få klart någonting de närmaste veckorna, berättar han för Hockeysverige.se.

Olle Liss var med och vann guld med Storhamar i Norge.

Foto: Alamy & Ronnie Rönnkvist.

Olle Liss kan numera titulera sig mästare. Inför säsongen 2025/26 lämnade han Regensburg i tyska andraligan för spel hos Petter Thoresen i Storhamar och var högst delaktig i att Hamars hockeystolthet för tredje året i rad kunde vinna guld.

– Skithäftigt och få förunnat att få vara med i ett vinnande lag och att få göra den här resan som vi har gjort den här säsongen. Det känns bara positivt, berättar Olle Liss när hockeysverige.se når honom då han krattar löv på gården hemma i Dala-Floda.

– Säsongen har ändå varit väldigt upp och ner. Det var något helt annat att komma dit. Jag hade aldrig varit i Norge och spelat tidigare, så jag hade inte någon jättebra koll på hockeyn där.

– Redan från dag ett blev vi väldigt välkomnade och det var ett väldigt skönt och bra gäng. Det tror jag också har hjälpt oss på vägen. Samtidigt har man en ganska stark vinnarkultur där, och det var tredje gången på tre år som man vann guldet.

Olle Liss svarade för tolv mål och totalt 24 poäng på 44 matcher i grundserien. I slutspelet gjorde han tre mål och totalt fem poäng på 15 matcher.

– Personligen har det varit väldigt mycket upp och ner. I början av augusti fick jag vara med och spela CHL, vilket också var en häftig upplevelse. Där fick vi mäta oss med andra topplag i Europa. Ett jättekul äventyr. Bland annat slog vi Sparta Prag och ett tyskt lag som var i final i deras högsta liga förra säsongen. Dessutom lyckades vi knipa en vinst mot Brynäs. Nu hade de i och för sig många juniorspelare med när de spelade mot oss.

– Vi började inte säsongen särskilt bra och hade det ganska tufft. Det tog två–tre månader innan vi började se några riktiga resultat, så vi var inte ett topplag från start till mål. Vi fick klättra i tabellen och slutligen vann vi serien och blev mästare. Det har varit en häftig resa.

Guldfirandet: ”Sträckte sig över fyra dagar”

33-åringen, med Björbo som moderklubb, hyllar också lagets coach, tidigare VM- och OS-spelaren Petter Thoresen.

– Man får ändå säga att han är ett unikum i norsk hockey. Han om någon vet vad en vinnarkultur är. Om jag inte är helt ute och cyklar var det här tolfte mästerskapet han har vunnit som tränare. Sedan har han tre som spelare.

– Han vet precis vad det handlar om och vad som behöver göras, så han betyder mycket för det här laget och norsk hockey generellt.

Olle Liss i Norge.

Foto: Lise Aserud / NTB.

Hur har det varit för dig att bo i Norge?

– Både jag och sambon har trivts jättebra i Hamar. Som jag sa, när vi kom dit visste vi inte mycket om vare sig ligan, landet eller staden i stort.

– Det har fungerat jättebra och alla har varit väldigt välkomnande. Hamar är ingen stor stad, så det blev väldigt familjärt att komma dit. Dessutom är hockeyn väldigt stor där. Många engagerar sig runt omkring.

Nu står du visserligen och räfsar löv hemma i Dalarna, men hur har de senaste dagarnas firande varit?

– Det blev klart förra onsdagen. Sedan har det egentligen varit full fart tills jag åkte hem hit. Det tar faktiskt också på krafterna att fira, skrattar Olle Liss och fortsätter:

– Det har varit jättekul. Man har levt som i en liten bubbla. När slutsignalen gick blev det en eufori och ett firande som sträckte sig över fyra dagar innan det tog slut. Det är först nu jag har börjat landa lite i det.

Olle Liss om framtiden – kan stanna i Norge

Nu har Olle Liss kontrakt med Storhamar gått ut och i skrivande stund vet han inte var han kommer att spela kommande säsong.

– Det har jag faktiskt inte tänkt jättemycket på. Särskilt i slutspelet och dagarna efter har det varit som en bubbla man varit i och bara tänkt två–tre timmar framåt.

– Jag känner ingen stress att få klart någonting de närmaste veckorna, men jag vill fortsätta, och man får en väldig mersmak när man har fått vara med om något sådant här. Känslan att få vinna och stå som segrare är något alla vill och drömmer om.

– Som sagt, mersmak – och jag ser fram emot vad framtiden har att utvisa.

Kan du tänka dig att stanna i Norge?

– Det är absolut ett alternativ. Vi har trivts så pass bra. Norge som land är bra, men jag håller det väldigt öppet just nu och får se vad som händer och dyker upp, avslutar Olle Liss.

