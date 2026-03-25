Olle Alsing har ett långt förflutet i Leksand. Som kapten i HV71 var han nu med och spelade ner sitt gamla lag i Hockeyallsvenskan – med många vänner på andra sidan.

— Det var speciellt. Jag känner extremt många i laget, föreningen och bygden. Jag har mycket att tacka Leksand för, berättar han för Hockeysverige.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Leksand är återigen nere i Hockeyallsvenskan. En spelare som stod på andra sidan när klubben åkte ur senast är Olle Alsing. Backen följde då med klubben ner i andra divisionen innan han skrev på för Djurgården. Efter ett äventyr i Nordamerika och KHL återvände han sedan till klubben 2022.

Det blev då två säsonger innan han valde att flytta till HV71. Där blev backen omgående kapten och har nu varit med om att rädda klubben i ett play out för andra året i rad.

— Så klart en otrolig lättnad. Jag vill tacka Leksand för väldigt bra motstånd. Det var otroligt jämnt ända in i det sista, otrolig lättnad. Helhet över säsongen en besvikelse. Vi fick uppgiften för fyra matcher sedan att spela ett kval, jag tycker att vi gör det väldigt bra.

Vad är det som gör att ni drar det längsta strået till slut?

— Jag tycker att vi har förberett oss väldigt bra. Om det var en vecka eller tio dagar innan kvalet, vi har haft väldigt många bra möten och väldigt bra sammanhållning. Vi har snackat otroligt mycket hockey och hur Leksand spelar. Vi har haft en otroligt bra gameplan och jag tycker att en stor faktor att vi vinner är Felix i målet, helt klart.

”Jag lider också med Leksand”

De här play out-matcherna är så klart speciella för alla inblandade. HV71 har nu klarat sig kvar i ligan genom att vinna dessa ångestserier tre år i rad. Kanske var det rutinen som till slut fällde avgörandet.

Men 4-0 i matcher talar sitt tydliga språk. HV71 visade också upp en imponerande mental styrka där man inte minst kvitterade den avgörande match fyra med bara tio sekunder kvar.

— Det är ju att gilla läget. Det är piss att vara där vi är men det gäller att ta uppgiften på rätt sätt. Jäkligt mycket på spel. Det är allt för oss, otroligt skönt att komma vinnande ur det men jag lider också med Leksand, säger Olle Alsing efter matchserien.

Hur speciellt var det att möta just Leksand?

— Det var speciellt. Jag känner extremt många i laget, föreningen och bygden. Jag har mycket att tacka Leksand för min karriär och så där. Men när man är på isen tänker man inte på sånt. Det kändes jobbigt att se väldigt bra vänner ledsna därute.

Olle Alsing tröstade sina gamla lagkamrater

Efter matchen var det märkliga scener. Att vinna ett kval på det här sättet blir ju mer av en lättnad än ett euforiskt firande. HV71-klacken gjorde det tydligt med att det här är ingenting vi kommer att fira.

Samtidigt deppade leksingarna framför sin egna hemmapublik. Olle Alsing visade då också sympati för sina vänner på den andra sidan.

— Det var tufft. Man försöker säga något klokt eller så men det är svårt att komma på nåt som räddar situationen. Jag vet hur fruktansvärt det är att torska ett kval. Det var jobbigt.

För HV71 väntar nu ett nytt försök i SHL. Där klubben går för att undvika ett fjärde raka kval. Kaptenen är också tydlig med att det ska ske förändringar inför nästa säsong.

— Det är klart att vi behöver förändra. Vi behöver slipa och göra det bättre. Det är inte okej att spela kval år efter år. Vi hade en extremt tuff start på säsongen med många skador och mycket som hände kring klubben. Helt klart behöver vi kolla oss i spegeln och se vad vi behöver göra bättre. Liksom redan nu jobba på nästa säsong.