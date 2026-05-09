Oliver Ekman Larsson visade upp sin tuffa sida mot Schweiz.

Tre Kronor-kaptenen rörde om rejält i grytan och hamnade i luven på flera schweizare.

– Jag tycker att det är kul att vara inne i gröten, säger ”OEL”.

– Jag vet inte om det var någonting med solen i Florida som verkligen väckte liv i den sidan av honom, säger Sam Hallam.

Oliver Ekman Larsson var grinig under Tre Kronors match mot Schweiz.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

I torsdags blev det ett bottennapp för Tre Kronor som stod för en vek insats i en 3-1-förlust mot Tjeckien.

Under lördagen var det däremot ett helt annat Sverige som klev ut på isen. I stället för att skygga undan i det fysiska spelet var Tre Kronor tuffa, rejäla och aggressiva i syfte att göra livet surt för Schweiz. Det gav också effekt eftersom det blev svensk seger med 3-0.

– Jag tycker att vi hade en bra energi. Vi höll i pucken lite mer i anfallszonen, sedan är de såklart skickliga när de får sina lägen att ha pucken. Jag tycker ändå att vi höll dem ganska bra på utsidan, sedan var ju ”Mange” grym i målet också, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson till hockeysverige.se efter vinsten.

”OEL” hyllas också av backpartnern Albert Johansson. Tillsammans har de varit ledande för Tre Kronor under båda matcherna mot Tjeckien och Schweiz.

– Det är fantastiskt roligt att spela med honom. Han är en grym hockeyspelare och jag tycker att vi läser varandra rätt bra där ute på isen. Vi båda vill spela med pucken och sätta upp våra forwards och jag tycker att vi har fått godkänt de här två första matcherna, säger Albert Johansson.

Oliver Ekman Larsson i centrum: ”Försöker spela med en edge”

Oliver Ekman Larsson var kanske också den spelare som bidrog mest till att Tre Kronor var mer fysiska och rejäla där ute. ”OEL”, som vanligtvis kännetecknas av sitt fina spel med pucken i sin starka förmåga i passningsspelet, visade i dag upp en annan sida av sig själv. Ekman Larsson var nämligen inne och gruffade med flera schweiziska spelare efter slutsignal och 34-åringen smällde också på en del och spelade tufft matchen igenom.

Du hamnade minst sagt i händelsernas centrum, får man säga?

– Ja, men det brukar vara så. Det var inte något nytt. Sedan är det ju en balansgång också, man vill ju inte ta någonting onödigt. Det var väl ändå okej att få med sig en av deras gubbar ut också några gånger, säger ”OEL” själv.

Förbundskaptenen Sam Hallam menar att han gillar den aspekten av sin lagkapten.

– Det har nog funnits där hela tiden men jag vet inte om det var någonting med solen i Florida som verkligen väckte liv i det. Sedan den tiden han gjorde i Florida Panthers tycker jag verkligen att han har haft det i sitt spel hela tiden, och vi såg det under OS också. Det är härligt att veta att du har det i honom och samtidigt är han väldigt trygg i spelet med pucken också, säger Hallam.

I SVT:s studiosändning sade den tidigare backen Oscar Klefbom också att Oliver Ekman Larsson är som bäst ”när han är lite smågrinig”.

– Ja, ”Klef” har spelat med mig tidigare också så han har nog bra koll på det. Man är väl lite mer på tårna och försöker väl spela med en liten ”edge”. Jag tycker att det är roligt och kul att vara inne i gröten, säger Ekman Larsson med ett skratt.

