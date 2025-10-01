Talangens jättesuccé: ”Då hade han draftats topp tio”

MoDo:s juniorer har tagit Hockeyallsvenskan med storm. Milton Gästrin har startat säsongen fenomenalt – samtidigt som Hugo Hallin spelar upp mot 20 minuter per kväll.

– Han har egentligen alla ingredienser som krävs för att bli en superback, säger Henrik Gradin om Hallins genombrott.

Milton Gästrin, Hugo Hallin och MoDos sportchef Henrik Gradin. Foto: Bildbyrån (montage).

Att Milton Gästrin är en av Sveriges främsta 07:or har inte varit någon hemlighet för de som har följt den svenska juniorhockeyn. Talangen har varit given i 07-landslaget under flera säsonger. Samtidigt var han även kapten för det svenska U18-VM-landslaget i våras.

Medans Gerry Fitzgeralds ankomst har dröjt har centern också klivit in i seniorhockeyn.

Och det kan nog inte beskrivas med så många andra ord än succé. 18-åringen står noterad för fem poäng på lika många matcher, varav fyra också är mål. Det efter att förra säsongen ha gjort 42 poäng på 40 matcher i J20 Nationell, samt 32 poäng på 19 matcher i Småkronorna.

– Säsongsinledningen av Milton är bra. Han blir bättre och bättre för varje vecka. Han är ung men en stortalang som jobbar stenhårt varje dag. Det är kul att de får utdelning, säger Henrik ”Hinken” Gradin.

Gerry Fitzgerald ansluter i november

I de senaste två matcherna har Milton Gästrin spelat som andracenter bredvid Jesper Olofsson. I den senaste matchen mot Troja/Ljungby var också ett år yngre Elton Hermansson en del av den kedjan.

Hade ni väntat er att han skulle kunna ta en så här stor roll?

– Det hade man väl inte, inte när det gäller poängen. Vi ser inte riktigt hans framgång i poäng heller. Vi vill att han ska lära sig jobbet som krävs på seniornivå. Det är en process för honom att lära sig spela manshockey. Han har gjort det jättebra så här långt.

Gerry Fitzgerald kommer att ansluta till MoDo i november.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Samtidigt innebär det här också lite huvudbry för Henrik Gradin och Mattias Karlin med stab. För i november kommer Gerry Fitzgerald, en center som förväntas vara i en av toppkedjorna. Frågan är då vad som händer med succétalangen.

– Vi får väl se. Du vet ju själv, det är ett levande dokument. Man vet aldrig hur det är med skador och det är en månad till Gerry kommer in. Det har hunnit gå ytterligare 15 matcher innan han kommer in så vi får se då, helt enkelt.

Gästrin är inte den enda av MoDo:s juniorer som stuckit ut

En annan ung kille i laget som har fått en smakstart på säsongen är Hugo Hallin. Född 2007 kom han inte med i U18-VM i april, men det verkar inte ha hindrat honom från att ta stora steg under sommaren. Den unga backen har gått från klarhet till klarhet på seniornivå och spelar nu upp mot 20 minuter per match.

Den offensivt skicklige backen har också gjort poäng två matcher i rad.

– Det är jätteöverraskande också. Att han har acklimatiserat sig så snabbt till seniorhockeyn och att snitta 18-20 minuter är imponerande. Han gör det riktigt bra och det är väldigt kul att se.

Hugo Hallin imponerade på försäsongen – och har fortsatt nu under inledningen. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

Trots att Hallin har gjort det bra i juniorlagen och varit en av de främsta 07-backarna har han alltså inte varit given i landslagen. Inte heller tingades han av något lag i draften, något som ”Hinken” tror sig ha en förklaring till.

– Skulle han varit en decimeter längre hade han draftats topp tio. Han har egentligen alla ingredienser som krävs för att bli en superback. Det är storleken som håller honom tillbaka varför han inte gick i draften.

Har det påverkat er värvningsstrategi något?

– Vi har en strategi och en plan hur vi ska göra. det är kul när vi får positiva svar på en sån som Hugo. Sen finns det säkert nån som har presterat sämre och det kommer skador och sjukdomar. Det är jätteroligt när det är spelar som överbevisar.

Kan talangerna spurta sig in i JVM-truppen?

Både Milton Gästrin och Hugo Hallin kan nu blanda sig in i kampen om en plats till junior-VM. Ingen av dem var med i World Junior Summer Showcase, men om den här formen håller i sig har duon alla chanser i världen att ta sig in i truppen.

– Milton tror jag har varit på tapeten längre. Det minskar inte över att han gör det så bra nu. Hugo har kanske inte varit aktuell men när de spelar på den här nivån drar de ögonen till sig. Det ska bli spännande att se hur Juniorkronornas stab resonerar, säger ”Hinken”.

Under sommaren stod MoDo också för en riktigt fin värvning. Elton Hermansson, som är från Örnsköldsvik från början, värvades hem från Örebro. Forwarden är en av de stora namnen i 08-landslaget och imponerade i Hlinka/Gretzky Cup i augusti.

Elton Hermansson har länge varit en kugge i 08-landslaget.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

I tisdagsmatchen mot Troja/Ljungby fick 17-åringen chansen att spela på hemmaplan för första gången. Då slutade det med två mål och en assist för den offensivt begåvade talangen. Hermanssons intåg kom efter ett antal skador på nyckelspelare.

Där bland annat Linus Andersson har blivit skadad. Men han ska däremot vara aktuell för spel redan till på fredag, enligt sportchefen.

– Han är dag till dag. Han kan vara aktuell för spel till fredag men är definitivt spelklar till nästa onsdag. Det är en kamp mot klockan till på fredag.