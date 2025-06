Berättar om turbulenta tiden: ”Blir lätt stora rubriker”

Nybro Vikings har haft tre olika klubbchefer på fyra månader.

För Hockeysverige.se berättar klubbens sportchef Mikael Aaro hur han ser på förändringarna som skett.

– Det gäller att hitta en stabilitet och en långsiktighet, säger Aaro.

Mikael Aaro ser optimistiskt på Nybros framtid. Foto: Bildbyrån (montage).

Nybro Vikings tog sig upp till Hockeyallsvenskan 2023. Det var första gången sedan uttåget 2009 som klubben tagit sig tillbaka till andraligan. Efter en stark säsong som nykomlingar tog man sig sedan hela vägen till kvartsfinal.



Den gångna säsongen visade sig vara lite tuffare för klubben.



Det blev en svag inledning på 2024/25 där Nybro runt årsskiftet till sist fick det att stämma bättre, men även om det sportsliga började ramla på plats fick klubben problem på andra håll. Trots lite mer turbulenta tider inom Nybro de senaste månaderna, då dubbla klubbchefer har lämnat, berättar nu sportchefen Mikael Aaro att klubben inte påverkats negativt av detta.



– Det har bytts ut en hel del folk sen jag kom in på olika poster – det är lätt att det blir stora rubriker om det. Jag tycker att det gäller att sätta en organisation som vi tror på och jobbar utefter och förhoppningsvis så kommer det här bli riktigt, riktigt bra. Gör vi det så går vi stärkta ur det i stället, säger Aaro till Hockeysverige.se.

– Jag har inte hunnit träffa Anders face to face än. Men jag kommer att göra det i närtid. Jag har pratat med honom på telefon och det känns bra och jag hoppas verkligen att det kommer att bli bra för hela klubben.



Kim Ahlqvist lämnade rollen som klubbchef i januari och efterträdaren Jim Andersson lämnade sedan fyra månader senare mot slutet av maj. Nu står det klart att Anders Westring kommer ta över från och med mitten av juli. Klubbens förhoppning är att Westring ska bli kvar längre.

Sportchefen står bakom klubben: ”Trivs jättebra”

Nybro har nu haft tre klubbchefer inom loppet av fyra månader. Andersson som tog över rollen den första april lämnade efter mindre än två månader, den 22:a maj. Nybro skrev på sin hemsida att beslutet grundade sig i oregelbundna arbetstiderna, pendlingsavståndet och de förändrade förutsättningarna sedan Andersson tillträdde som klubbchef.



Andersson hade dock hamnat i blåsväder efter att han delat en Facebookpost som uppmanade folk att köpa säsongskort till rivalen Kalmar HC. Den före detta klubbchefen menade då att hans konto hade blivit hackat.



– För min egen del så påverkas inte jag jättemycket utan jag tycker bara att det viktiga nu är att vi välkomnar Anders som har kommit in. Vi jobbar utefter det och så ska vi göra det så bra som möjligt, säger Aaro.



Med tanke på alla förändringar som skett, hur ser din motivation ut att fortsätta i klubben?

– Jag trivs jättebra och det känns härligt att komma in i den här säsongen – att få bygga någonting från grunden. Jag tycker att vi måste se saker och ting långsiktigt. Det är det som är viktigt. Det blir lätt att man hamnar i att jämföra säsong till säsong. Det gäller att hitta en stabilitet och en långsiktighet. Att bygga en grund och verkligen stå fast vid den väg vi har valt, så kommer saker falla på plats.

Nybro har börjat etablera sig i Hockeyallsvenskan och Mikael Aaro vill fortsätta vara en del av klubbens resa. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Har inte påverkat spelarna

Aaro berättar att han inte påverkats av förändringarna som skett med klubbcheferna. Enligt 44-åringen gäller samma sak för spelarna i laget. Nybro hade en tuffare säsong, men sportchefen tycker att man måste skilja på det sportsliga från det utomstående.



– Jag tycker inte att det är någon större grej. Snacket går runt omkring, alla vet ju vad som händer och man kan läsa om det. Men det påverkar inte spelarna nämnvärt, utan det är viktigt att vi har grunden på plats när vi börjar säsongen på is. Då är det nog ingen konstighet, säger Aaro.



För laget gäller det bara att förbereda sig inför nästa säsong. Där har spelarna börjat bli fler med nyförvärven som kommit in och laget börjar bli komplett. Nu jobbar truppen tillsammans och tränar för att vara redo till hösten när säsongen drar igång.

Fokuserar på nästa säsong

Samtidigt som detta har Nybro fått in Westring som klubbchef och kan därmed fokusera fullt på nästa säsong. Aaro tycker att föreningen är bättre förberedd sportsligt inför den kommande säsongen än förra året, trots alla förändringar som skett. Sportchefen berättar att det till skillnad från förra året är mycket fler spelare med kontrakt som är klara.



– Vi har ett par spelare med längre kontrakt. Vi förlängde även med ett par spelare tidigt under säsongen och är riktigt långt framme i lagbygget. Sen är det alltid så att, gör man det bra så ställer man sig i skyltfönstret. Och sen blir det spelarens val också –självklart kommer vi göra allting för att behålla duktiga spelare hos oss så länge som möjligt. Men någonstans har vi också gjort någonting bra om de avancerar till SHL, säger Aaro.



Enligt Aaro var det bara fem spelare som hade kontrakt när han klev in i rollen som Nybros sportchef till våren 2024. Han menar att det gjorde det svårare att få ihop laget vilket även bidrog till den tuffare säsongen. Nybro slutade till sist på en nionde plats och åkte ut i åttondelsfinalen.



– Då har vi gjort rätt saker, om dem gör vårt lag och sig själv bättre i vår klubb. Nu har vi många backar på längre avtal och ett antal forwards. Det gäller att kunna bygga på det och jag tror det är viktigt att det överlappar år efter år så att man inte sitter där igen med fem spelare kvar. Det är tufft att börja där.



Nu hoppas Aaro att det ska vara mer stabilt och kunna bygga något på längre sikt. Nybro kommer till hösten gå in på sin tredje säsong tillbaka i Hockeyallsvenskan.