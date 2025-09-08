Går i brorsans fotspår: ”Han kanske fick de bra generna…”

Melvin Wersäll känner många väl till från hans tid i Djurgården. Nu är lillebror Melker Wersäll på väg fram, som en nyckelspelare i Stockholm Syd i TV-pucken.

– Han är där varje dag för mig och ger mig tips på vad jag kan förbättra och han hjälper mig otroligt mycket, säger Melker till Hockeysverige.

Melker och Melvin Wersäll. Foto: Martin Jansson och Bildbyrån.

GRIMSTA IP (HOCKEYSVERIGE.SE)

I TV-puckens östra grupp var det Stockholmslagen som tog sig vidare till slutspelet. I syd-laget, som också vann hela gruppen, finns det som vanligt ett par spännande djurgårdstalanger. Ett efternamn som sticker ut är Wersäll.

Storebror Melvin Wersäll har gjort 75 matcher för Djurgården och var även en juniorlandslagsman. Nästa säsong kommer han att spela för Almtuna i Hockeyallsvenskan. Det samtidigt som lillebror är på väg uppåt. Melker Wersäll är nämligen en spännande spelare i Djurgårdens U16-lag och för Stockholm Syd i TV-pucken.

Där han under kvalet centrade förstakedjan med Joakim Dahl och Oliver Hammerman.

– Det var kul. Roliga och tuffa matcher. Vi har ett bra lag så det är roligt. Vi har ett skickligt lag där alla jobbar hårt och vill vinna till varje pris, säger Melker.

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

– Jag är en spelskicklig spelare som gillar att spela runt, men ändå hitta attacker och göra mål.

Melker Wersäll skiljer sig mycket från storebror

Till skillnad från storebror är det också tempot som sticker ut. Under kvalspelet var Melker Wersäll en viktig tvåvägscenter för Stockholm Syd. Där han bidrog både offensivt och defensivt och allt som oftast låg rätt i banan.

Jämfört med Melvin som är lite mer av ett energiknippe.

– Han är snabb och åker mycket grillor och krigar. Det försöker jag också göra så klart, men han har speeden. Jag har lite mer spelförståelse.

Melker Wersäll hade ett fint gruppspel i TV-pucken.

Foto: Martin Jansson.

Vad är det som gör att ni är så olika i spelstilen?

– Jag vet faktiskt inte, han kanske fick de bra generna… Så klart har han betytt jättemycket. Han är där varje dag för mig och ger mig tips på vad jag kan förbättra och han hjälper mig otroligt mycket.

Vann gruppen framför rivalen

I den sista gruppspelsmatchen var både Nord och Syd klara för slutspelet redan. Men prestigen lagen mellan gjorde att det blev en riktigt bra match. Där Syd också tog hem segern efter att ha gått ifrån till 5-0 tidigt.

Det blev till slut 5-3 efter en stark push av Nord på slutet. Men jämfört med träningsmatchen innan där Nord vann med 6-2 var det ett stort steg framåt för laget.

– Vi var revanschsugna och vi ville vinna till varje pris. Vi kom ihop som ett lag och alla ville ha revansch så vi bara körde.

Nu väntar Medelpad i en kvartsfinal första helgen i november. Slutspelet spelas i år i Kalmar.

– Det ska bli en rolig match men vi ska se till att ta hem det.