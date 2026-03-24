Mattias Tedenby har gjort tolv säsonger i HV71:s A-lag, över 600 matcher i klubben och vunnit tre SM-guld. Efter det säkrade kontraktet går nu hans avtal med klubben ut – och 36-åringen kan ha gjort sin sista match.

— HV betyder mycket för mig, jag har varit länge i klubben och man vill ju så gärna spela här, säger han efter matchen.

Mattias Tedenby är en ikon i HV71.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 har för tredje gången säkrat sin SHL-existens med att vinna ett play out-kval. Varje gång har Mattias Tedenby varit med. Sedan han kom hem till klubben säsongen 22/23 har det varit en ökenvandring för hela organisationen.

Han har nu fyllt 36 år och har ett utgående kontrakt. Vad som händer framöver är därmed högst osäkert.

— Vi får se lite vad som händer. Jag ska sätta mig ner med Johan Hult, så får vi se vad som händer. Vi har sagt lite snabbt att vi ska prata om det, ta ett snack. Men just nu vill jag släppa hockeyn ett par dagar och umgås med barn och familj igen, på riktigt. Man har varit lite i en bubbla den här en och en halv veckan som har varit. Skönt att få komma hem, krama om barnen och frugan. Sen får man ta beslutet med dem och med Johan då, vad som händer, säger veteranen.

Han kom fram i klubben och tog sig hela vägen till NHL innan det blev en sejour till och sedan ett äventyr till Schweiz. För att sedan vara med och rädda klubben i tre raka ångestkval. När han börjar prata om framtiden blir det också känslosamt.

— Det är klart det är det. HV betyder mycket för mig, jag har varit länge i klubben och man vill ju så gärna spela här. Men vi får se lite vad som händer här nu. Jag ska snacka med Johan sen får vi ta det därifrån.

Mattias Tedenby om framtiden i HV71

Under den här säsongen har speltiden varierat för honom. Men det är en spelare som har vunnit tre SM-guld med klubben och är väldigt populär bland lagets supportrar.

Har du tänkt något på att det kan ha varit din sista match i klubben?

— Nja, både och. Det är klart att tankarna kommer och går, liksom. Men jag känner ändå att kroppen känns bra. Jag behöver nog ett par veckor att återhämta kroppen och tänka på något annat än hockey. Så kommer säkert suget tillbaka, hundra procent.

Den här säsongen spelade Mattias Tedenby 48 matcher i grundserien och samtliga fyra kvalmatcher. Med det hade han sin mest skadefria säsong sedan han återvände till klubben.

Karriären inte (?) över: ”Känns inte så”

Och även om det är 36 år fyllda ser karriären inte ut att vara över.

— Det känns inte så, ska jag vara ärlig att säga. Jag vet inte, det är inte omöjligt. Jag ska snacka med Johan först och främst och sen får vi se vilket beslut de tar och jag också, så klart. Det bästa som finns är att åka ut i Husqvarna Garden. Det är klart att det står högt upp på listan att skriva på ett kontrakt igen.

Efter matchen skanderade HV-klacken också hans namn.

— Jag känner bara en tacksamhet att de har varit här och stöttat oss. Jönköping är en hockeytokig stad och förtjänar all framgång. Det är väl lite så man känner, tacksamhet att de har stöttat oss den här tunga säsongen som har varit.