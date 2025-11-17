Mats Sundin blev i lördags den tredje pristagare av Börje Salming Courage Award och tog emot utmärkelsen på ett evenemang i Stockholm.

”Sudden” hyllas också av flera av våra största hockeyprofiler i samband med prisutdelningen.

— Det är fantastiskt och jag är väldigt hedrad, säger Sundin till hockeysverige.se.

Mats Sundin tilldelas Börje Salming Courage Award 2025. Foto: Ronnie Rönnkvist

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

2023 gick Börje Salming Courage Award till Nicklas Lidström som blev den första att ta emot utmärkelsen. 2024 gick priset till den finska legendaren Jari Kurri. Nu har även 2025 års vinnare utsetts och årets pris tilldelas till ingen mindre än Mats Sundin.

— Börje var den störste och den som visade vägen för vår generation hockeyspelare, berättar Mats Sundin för hockeysverige.se kort efter det att han som tredje person erhållit utmärkelsen Börje Salming Courage Award som delas ut delas ut till en före detta NHL-spelare från Europa som som haft ett positivt inflytande på sin omgivning och som bäst förkroppsligar Börjes arv av tapperhet, mod och hängivenhet både på och utanför isen.

Mats Sundin fortsätter:

— Han inspirerade mig, Nicklas Lidström och många andra. Framför allt visade han för General Managers i Kanada att ”Svenskar kan spela här borta på liten rink och med slagsmål” att man klarade av det.

— Sedan har vi i sin tur inspirerat generationerna som är där nu och nya som kommer, så han har varit otroligt viktig för svensk ishockey.

Hur gick snacket kring Börje Salming då du var i Toronto?

— Jag hade turen att vara med i Canada Cup (1991) med Börje Salming i Toronto. Han har en otrolig respekt i Toronto och hela NHL. Många kanadensiska barn som växte upp och tittade på honom hade Börje Salming som sin största idol.

— Det är inte bara i Sverige vi sett upp till honom och han är lika stor, om inte större, i Kanada.

Mats Sundin var som 20-åring med i Canada Cup 1991. I laget spelade då även den 20 år äldre Börje Salming.

— Han var tystlåten. Typisk kirunabo. Visade med sitt spel vad som gällde på isen och var otroligt framgångsrik i det.

Mats Sundin och Börje Salming är båda legendarer i Toronto Maple Leafs. Foto: Ronnie Rönnkvist

Mats Sundin: ”Kul att få en utmärkelse 16 år efter att jag slutat spela”

Börje Salming startade innan sin bortgång Börje Salmings ALS-stiftelse. En tid efter hans bortgång frågade Karin Karlström Mats Sundin om han ville vara med och jobba i stiftelsen och för ALS-forskningen.

— Det var självklart. Både jag och Nicklas Lidström är ambassadörer och sitter i styrelsen.

— Det är en fruktansvärd sjukdom och drabbar lite oftare idrottskvinnor, idrottsmän, yrkesmilitärer…

— Tack vare Börje Salmings stiftelse får forskningen mot ALS mera resurser för att komma framåt, så det var en självklarhet.

I samband med den stora galan på Grand Hotel i centrala Stockholm fick alltså Mats Sundin mottaga Börje Salming Courage Award, vilken delas ut av NHL Alumni Association.

— Det är fantastiskt. Kul att få en utmärkelse 16 år efter att jag slutat spela, säger Mats Sundin med ett leende och fortsätter:

— NHL och NHL Alumni gör ett fantastiskt jobb med den här NHL-hockeyfamiljen där killarna ofta har en väldigt kort karriär, fem år. Sen ska man ut i det vanliga livet. Otroligt viktigt och jag är väldigt hedrad.

Vad ser du själv som höjdpunkten i din karriär?

— OS-guldet 2006. Det är enda gången ett svenskt lag vunnit en turnering där alla länder haft sina bästa spelare representerade.

Jari Kurri: ”Inte överraskad att Mats fick utmärkelsen”

Vinnare av Börje Salming Courage Award 2024 var finske ikonen, Jari Kurri som spelat mot just nämnde Salming.

— Nu får vi gå tillbaka i tiden. Han var en bra spelare och betydde mycket för europeiska spelare utifrån det han gjorde i slutet av 1970-talet.

— Idag är hockeyn annorlunda och det är så mycket enklare att ta sig in i NHL, men på den tiden gjorde Börje ett bra jobb. Alltid ett leende på läpparna. Jag har fina minnen av honom och han var tuff att spela mot.

Först Nicklas Lidström, sedan du och nu Mats Sundin.

— Jag är inte överraskad över att Mats fick den här utmärkelsen med tanke på hans karriär och vad han gjort för hockeyn i Sverige.

— Nyligen fick jag möjligheten att spela mot honom i Globen. Jag säger fortfarande Globen. Det var öppningsmatch Finland mot Sverige och Mats var på isen. Att se honom spela idag, vilken magi och vilka fina händer han fortfarande har.

Jari Kurri. Foto: Ronnie Rönnkvist

Esa Tikkanen: ”Börje Salming är den tuffaste svensk jag spelat mot”

Hockeysverige.se passade på att samla in några röster från några av alla hockeylegendarer som var på plats om Börje Salming och Mats Sundin.

Esa Tikkanen. Vinnare av fem Stanley Cup.

— Börje Salming är den tuffaste svenska spelare jag spelat mot. Jag spelade ofta mot honom med Edmonton Oilers mot Toronto Maple Leafs.

— Jag har hört historier om honom då han kom till NHL. Han erbjöds att bli första europeiska kaptenen i Toronto, men han ville aldrig det. En otrolig spelare.

Börje Salming var även stor i Finland.

— Ja, det var han liksom Veli-Pekka Ketola, Heikki Riihiranta, Anders Hedberg, Kenta Nilsson och så vidare.

— Jag tittade mycket på dom killarna och såg när Börje spelade VM i Finland (1973) i Helsingfors. Någonting som han stod för och som jag tog efter var att aldrig ge upp. Oavsett om det var VM eller NHL, han klev aldrig åt sidan.

Esa Tikkanen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Esa Tikkanen har även spelat mot kvällens huvudrollsinnehavare, Mats Sundin.

— En stor kille. Mitt smeknamn är skuggan (shadow) eftersom jag alltid fick i uppgift att följa spelare som Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Brett Hull och så vidare.

— Jag fick aldrig vara ”shadow” åt Mats Sundin. Jag hade älskat att få vara det. Han var stor och jag spelade mot honom även i Canada Cup och VM. Mats var en väldigt bra spelare.

Douglas Murray: ”Bevisade verkligen vilken superstjärna han var”

Douglas Murray, nio säsonger i NHL om vem Börje Salming var för honom:

— Precis som det pratat om idag, en pionjär, krigare och ledare. En helt otrolig spelare och människa. Lite ”lager then life”.

— Man har ryst till hans stående ovationer i Toronto som svensk. Man behöver inte ha sett honom spela utan det berättar hela historien, att få den respekten borta i Nordamerika.

— Jag såg Börje på slutet då han spelade för något konstigt Stockholmslag som jag inte vill säga högt. Mats var, vilket är viktigast, först Djurgårdare. Vi tittade inte så mycket på NHL utan det var mer ”NHL:s greatest hits” och sådant. Kassettband man hade med ”highlights”.

— Det gick inte matcher här som det gör idag, inte samma digitala plattformar som det finns idag, så landslaget var det största när man växte upp. Vi såg när han snurrade upp Fetisov och han var ingen dålig back. Det målet kommer man ihåg som igår. Han var helt otrolig för svenska landslaget och på en nivå som ingen annan.

— När jag fortfarande var på college, här i Stockholm började man träna i augusti inför säsongen med dom som spelade där borta. Då var det kanske 15 NHL-spelare med. Själv var jag collegespelare, men där såg man, även jämfört med andra NHL-spelare, att han var på en helt annan nivå, vilket var helt galet. Det bevisade verkligen vilken superstjärna han var. En otrolig spelare.

Douglas Murray. Foto: Ronnie Rönnkvist

Kenta Nilsson: ”Då hade Börje blivit ännu bättre”

Kent Nilsson som spelat med både Börje Salming och Mats Sundin

— Han var fantastisk när han spelade. Vilken karaktär han hade. Han var fruktansvärt bra i Toronto, men hade oturen att spela i ett väldigt dålig lag. Hade han spelat i något annat lag hade han blivit ännu bättre.

— Han vann aldrig Norris Trophy, men på den tiden hade han Denis Potvin och många bra backar emot sig. Jag såg en spelare igår (läs: fredag) som jag tyckte var bra, Erik Karlsson. Det var fantastiskt att se.

Hur minns du Mats Sundin som hockeyspelare?

— Han var komplett. Stor och stark. Jag spelade med honom i Djurgården första året då han kom upp dit från Nacka. Sedan spelade vi i samma kedja 1990 i Bern (VM). Han var redan då han kom upp, stor, stark, hade bra driv, tuff och svårstoppad.

Kent ”Kenta” Nilsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Erik Karlsson: ”Hoppas jag kan göra detsamma för nästa generation”

Erik Karlsson som Kenta Nilsson drog paralleller till när han såg honom spelade under NHL-matcherna i Avicii Arena.

— Det tar jag gärna. Jag vill vara så mycket viking jag bara kan, men sedan vet jag inte om det stämmer eller inte. Det tror jag inte, säger Erik Karlsson med ett leende och fortsätter:

— Börje var någon som jag träffade en hel del när han var med oss. Jag fick aldrig se honom spela givetvis eftersom jag är lite för ung för det. Jag är glad att sådana som han banade vägen för ”Sudden” och alla dom andra som sedan banade vägen för oss. Jag hoppas jag kan göra detsamma för nästa generation.

Hur såg du på Mats Sundin som hockeyspelare?

— För min generation var han den som inspirerade. Det var honom man tittade på som liten grabb. Framför allt i landslaget och med framgångarna dom hade där.

— Givetvis kul att vi tajmade det här och fick vara med och se honom snacka lite. Det var ett tag sedan jag såg honom, men han såg sig lik ut och det är synd att han inte spelar fortfarande.

Erik Karlsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Fredrik Olausson: ”Börje var en stor inspirationskälla”

Fredrik Olausson med över 1 000 NHL-matcher och spelat både med och mot Börje Salming och Mats Sundin.

— När jag var ungefär en hand hög var jag Börje Salming (skratt) då vi spelade landhockey ute på gatan. Min pappa var väldigt förtjust i Börje Salming. Pappa var också från Norrland så Börje var en stor inspirationskälla för mig under åren.

Hur var Börje Salming i omklädningsrummet?

— Glad, öppen och positiv.

Vem var hockeyspelaren Mats Sundin för dig?

— En formidabel motståndare. Otroligt skicklig spelare och jag hade fullt sjå med honom, så jag hoppas att jag inte är med på några ”highlights” klipp med Mats Sundin ikväll.

Fredrik Olausson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Sam Hallam: ”En symbol för Tre Kronor under hela sin karriär”

Sam Hallam, förbundskapten Tre Kronor och före detta juniorspelare i AIK.

— En idol. En legend. En pionjär. En förebild, svarar Sam Hallam då hockeysverige.se frågar honom om vem Börje Salming var för honom.

— Jag hade hans bok och såg bilderna på Börje och man ville vara som honom. Hockeyvärlden var smalare då, men Börje stod där.

— Mats Sundin gillade jag då han var i landslaget, men inte under korta tiden i Djurgården. En matchvinnare. Jag har inte sett det själv, men som Nicklas Lidström sagt, Mats ledarskap, hans sätt att driva sig själv och dom runtomkring sig. Han blev en symbol för Tre Kronor under hela sin karriär.

Sam Hallam. Foto: Ronnie Rönnkvist

Stig Salming: ”Glad för Börjes skull att det lever vidare i hans anda”

Stig Salming var såklart på plats vid hyllningen av Mats Sundin och det var en stolt storebror till Börje Salming vi möttes av.

— Klart Börje hade känt sig hedrad av det här. Jag är glad för Börjes skull att det lever vidare i hans anda och allt det här.

— Jag hoppas man också får lite draghjälp av allt det här i Börjes ALS-stiftelse.

Stig Salming. Foto: Ronnie Rönnkvist