Ikonen fick lämna Leksand: ”Vill hitta ett lag”

2024/25-säsongen blir inte den sista för Martin Karlsson.

Efter de 14 säsongerna i Leksand berättar profilen nu om känslorna kring avskedet – och planerna inför framtiden.

– Tiden i Leksand har såklart betytt sjukt mycket, säger 34-åringen till hockeysverige.se.



Martin Karlsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Efter totalt 14 A-lagssäsongen är tiden i Leksands IF över för Martin Karlsson. I alla fall för den här gången. Men för den sakens skulle är inte 34-åringen från Smedjebackens karriär över utan nu letar han en ny klubb samtidigt som han fortfarande brinner för att få spela hockey några år till.



– Tiden i Leksand har såklart betytt sjukt mycket. Jag har blivit vuxen under min tid i Leksand och blivit fostrad till den jag är idag, berättar Martin Karlsson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är otroligt mycket jag har tar med mig från den tiden. Både från med och motgångar såklart, men det är verkligen hur många minnen som helst som jag tar med mig.

– Dessutom har jag lärt känna väldigt många människor i hockeyn, runt om i byn och på företag. Klart att det betytt jättemycket när man varit kvar på samma ställe så pass länge.



Att plocka ut höjdpunkterna från tiden i Leksand var inte speciellt svårt för honom.



– Klart att avancemangen till SHL har varit helt sjukt galna både före och efter kvalen då varit klara.

– Morakvalet var lite speciellt eftersom det var tredje gången gillt för oss. Att vi lyckades slå ut Mora och sedan har varit kvar sedan dess och etablerat oss i SHL.



Kan du idag känna en stolthet över att varit med på den resan som gjort att Leksand etablerat sig i SHL igen?

– Ja, det kan jag absolut. Det var väldigt mycket upp och ner innan, att vi åkte ur, gick upp och åkte ur, vilket jag också var med om.

– Klart att jag då är stolt över att fått vara med på den resan. Synd bara att jag inte fick kröna den med ett guld, men där får andra ta vid.



Om vi vänder på det, ditt tristaste minne?

– 100 procent när vi dammade ur mot Mora. Vilket mörker. Första dagarna efter det var totalt svarta, men sedan gick solen upp igen och nu är vi tillbaka. Det är så i idrottens värld antar jag.



Vad är den stora skillnaden på den Martin Karlsson som debuterade i Leksands A-lag säsongen 2008/09 jämfört med den du är idag?

– Oj… Bra fråga. Jag känner mig inte så gammal ändå, skrattar Martin Karlsson och fortsätter:

– Jag har blivit vuxnare och lärt mig mycket genom åren av alla med och motgångar. Idag är jag mognare, men även familjefar, vilket såklart också gör sitt. Kanske att jag idag har mer förståelse för många saker i träning och egentligen allt

– Det är både för och nackdelar i det med press och hur mycket det betyder för folk att få spela för Leksand. Jag kanske inte hade samma förståelse för det då jag var yngre, men jag har fått lära mig genom åren vad Leksands IF betyder för folk runt om i landet.

Sista (?) året i Leksand: ”Jag ville spela mer”

Under säsongen 2024/25 svarade Martin Karlsson för tre mål och totalt fyra poäng på 35 matcher, men framför allt betydde han mycket för laget med sitt energispel som ett stort antal backar i motståndarlagen svurit över. Där det funnits en nos att peta in framför målet har hans näsa allt som ofta dykt upp.



– Säsongen var lite upp och ner. Jag tycker att avslutningen för min personliga del blev bättre och bättre i alla fall.

– Sedan har det varit lite ut och in och blandade speltider. När det blir lite speltid och mycket in och ut är det inte alltid lätt att leverera. Jag ville spela mer såklart.



Martin Karlsson drogs också med en del skador både den förra och även säsongen innan det.



– Jag opererade först höften förra säsongen. Sedan hade jag ett brutet finger och hjärnskakning den här säsongen. Det är såklart sådant som rycker sönder det.

– Först var jag borta med fingret och under första riktiga träningen efter det åkte jag på en hjärnskakning, vilket gjorde att jag var borta några veckor i rad. Då tappade jag lite mot laget i träning och match, men det hör också till.

Martin Karlsson. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån/Michael Erichsen.

Svaret om framtiden: ”Jag vill hitta ett lag”

Efter säsongen meddelade Leksand och Thomas Johansson att det inte skulle bli någon fortsättning för honom i laget.



– På ett vis hade jag ställt in mig på det lite innan. Klart att det var tråkigt, men samtidigt tror jag att jag kan hitta på något nytt nu som ska bli spännande att hoppa på.

– Det är blandade känslor och har varit så nu när jag sett dom andra killarna dragit igång med fysen medan en annan har fått träna på gymmet i padelhallen och inte åka till hallen varje morgon och träffa alla. Det har varit lite nytt att landa i det, men så är det.



Hur går tankarna framåt?

– Jag vill hitta ett lag till hösten och spela. Jag kör på med sommar-fysen. Sedan hoppas jag att det dyker upp något som känns bra att hoppa på.



Har telefonen gått varm?

– Jag tycker att det varit ganska lugnt ändå och inte varit så mycket konkret. Sedan har jag inte heller haft någon direkt panik.

– Vi fick tillökning i våras samtidigt som jag kan träna på bra här i Leksand, men vi får se vad som dyker upp.



Du är tvåbarnspappa nu, innebär det att ni vill hålla er inom landet eller kikar du även på spel ute i Europa?

– Jag tittar brett både utomlands och i Sverige, så jag stänger inte dörren till någonting.

– Linnéa är mammaledig ett år och Alve har ett år kvar på förskolan innan han ska börja skolan så vi kan såklart röra på oss.



Känner du någon stress över att inte ha någon klubb klar ännu?

– Nej, inte stress på så vis. Jag tycker att jag tränar bra nu och är i bra ”shape” så jag kan vara redo där det är dags.

– Självklart vill jag att det ska börja röra på sig så jag vet vad jag ska göra i vinter, avslutar Martin Karlsson.